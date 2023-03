Felipe Flores repasa su expulsión, clave para la eliminación de Magallanes de la Libertadores

Magallanes fue eliminado en la Copa Libertadores. La ilusión de los carabeleros llegó hasta la llave frente a Independiente Medellín. En Colombia el equipo de Nicolás Núñez cayó por 2-0. Ese resultado, sumado al 1-1 que se había producido en Chile, determinaron el adiós albiceleste a la competencia.

La escuadra cafetalera fue, en líneas generales, superior a la chilena. Lo prueban el resultado y el desempeño general, que mostró una supermacía del DIM que el equipo nacional solo fue capaz de contrarrestar en contados momentos del choque. Sin embargo, para la prensa colombiana hubo un elemento clave: la expulsión de Felipe Flores, en los 67′.

Una mano impropia

Flores golpeó con la mano un balón al que no llegaría con ninguna de las superficies de contacto válidas. Por ese motivo, recibió la segunda amonestación. La incidencia se produjo justo en el momento en que la escuadra nacional había levantado el nivel y se transformaba en una amenaza para los locales. “La situación se alivianó para el DIM con la expulsión de Flores al 67′, golpe para los chilenos y gasolina para los colombianos”, resumió, a modo de ejemplo, As Colombia. “Todo se fue al traste porque Felipe Flores vio la tarjeta roja cuando iban 67 minutos. Con uno menos y con dos goles de desventaja, Magallanes luchó pero no pudo hacer nada”, complementó El Tiempo.

El momento en que Felipe Flores fue expulsado. (Foto: captura ESPN)

Desde Colombia, cuando estaba a punto de abordar el vuelo que traería a Magallanes de vuelta a Santiago, Flores abordó la incidencia con El Deportivo. “Debo aprender del error, nada más. Es una experiencia para lo que viene. El domingo tenemos la revancha”, apunta, en relación a la equivocación y al próximo compromiso, ante la UC.

Impotencia

El ex delantero de Colo Colo le busca una explicación a la forma en que actuó en la jugada, a sabiendas del riesgo que corría. “Fue la impotencia en ese momento de no poder llegar al balón. El árbitro me dijo que fue mano”, sostiene.

No hubo más diálogos entre Flores y el árbitro del encuentro, el brasileño Wilton Pereira Sampaio. El ariete, en todo caso, no le dio muchas vueltas a la situación. Su foco está puesto, ahora, en el choque ante los cruzados.