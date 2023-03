Matías Zaldivia y la situación de Jordhy Thompson: “Deben ayudarlo; él tendrá que aceptar lo que le pase”

Matías Zaldivia toma una voz de mando en la U. El defensor, que llegó a inicios de 2023 a la tienda azul, con dudas por su pasado en Colo Colo, ha cambiado las críticas por elogios. “Yo sabía que el recibimiento sería difícil, pero estaba confiado de que me iría bien dentro de la cancha. Las dudas de la gente se pueden ir disolviendo si rindo”, asegura, en diálogo con la radio Cooperativa.

El zaguero indica que su decisión de pasar del Cacique a Universidad de Chile fue algo que meditó bastante, pero que la determinación de Azul Azul por llevárselo jugó un rol clave. “No fue fácil. Lo hablé mucho con mi familia, pero cuando vi que estaban tranquilos fue un punto importante. Tanto como la llamada del técnico y del director deportivo”, cuenta.

“Al principio me sorprendió el llamado. Me motivo muchísimo cuando me mostraron que sería importante en el proceso”, agrega el ex Arsenal de Sarandí.

El oriundo de San Isidro suma 720 minutos con la casaca azul en el presente torneo. Se ha transformado en un inamovible para Mauricio Pellegrino. “El equipo ha ido de menos a más. No empezamos bien, pero era algo que podía pasar, dado que somos un equipo nuevo. Con el correr de los partidos, exceptuando el último donde no jugamos bien, se vio a una U más protagonista”, analiza.

Sobre el duelo ante Colo Colo, donde sacaron una unidad en Macul, dice que: “Rescato el punto, que, quieran o no, es importante. No pudimos mejorar en el juego, que era lo que buscábamos, pero ahora pasamos la página. Si le ganamos a Copiapó el empate valdrá más”.

En el Monumental, la U exhibió un juego más defensivo que en jornadas anteriores. Zaldivia lo explica de la siguiente manera. “Recién van ocho fechas. Somos un equipo en construcción. Ahora jugamos largo, porque Colo Colo lástima mucho cuando presiona arriba, pero en los partidos anteriores intentamos salir jugando desde abajo”.

En el choque ante los albos, el argentino se enfrascó en una discusión con Jordhy Thompson. Quien fue su excompañero y hoy está en la palestra, tras ser captado agrediendo a su expajera. Al respecto del juvenil, el defensa sostiene que: “Es un tema delicado. Lo que pasó en la cancha queda ahí. La gente que está a cargo debe tomar decisiones y él tendrá que aceptar lo que le pase. Deben ayudarlo profesionales, porque tiene un problema muy grande”.

Jordhy Thompson y Matías Zaldivia tuvieron una discusión en el Superclásico. Foto: AgenciaUNO

Su salida de Pedrero y la evolución en la U

Matías Zaldivia abandonó el Estadio Monumental debido a que no estaba en los planes para la temporada entrante, algo que le molestó, según reconoce. “Yo me fui bien de Colo Colo. El otro día saludé a los trabajadores después del partido. Pero la forma de dolió. Ya es un tema sanado, eso sí”.

Hoy con la camiseta de la U, el formado en Chacarita Juniors está contento por el momento azul. “Hace cinco partidos que no perdemos. El grupo se va consolidando (...) Luis Casanova ha hecho un gran campeonato, es uno de nuestros puntos altos. Pero cuando jugué con Nery Domínguez nos entendimos bien. Es cosa de tiempo ir conociéndose con los compañeros”, afirma.

Sobre la suplencia de Domínguez, uno de los experimentados de la plantilla, Zaldivia asegura que: “Es uno de los primeros que tira al grupo para arriba. Nos da aliento desde su posición. No veo molestia en él. No le gusta a estar afuera, pero como le sucede a cualquiera”.

Para cerrar, el futbolista de 32 años celebra que Universidad de Chile ejercerá su localía en el Estadio Elías Figueroa. “La cancha de Valparaíso nos va a beneficiar, porque se puede jugar más por el piso. En Santa Laura puede ir más gente, pero a nivel deportivo nos importa el césped”, finaliza.