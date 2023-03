Colo Colo y Ñublense, atentos: así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores

En la noche del jueves quedaron definidos los 32 equipos que disputarán la fase grupal de la Copa Libertadores 2023, el certamen de clubes más importante del continente. El fútbol chileno tendrá solo dos representantes. Son Colo Colo y Ñublense, campeón y subcampeón del Campeonato Nacional 2022. Curicó Unido, el tercero del torneo pasado, quedó eliminado en la fase 2 con Cerro Porteño. Y hace unos días, Magallanes se despidió del certamen a manos de Independiente Medellín, en la fase 3.

Chile es uno de los cuatro países que cuenta con apenas dos elencos en la ronda de grupos, al igual que Bolivia, Uruguay y Venezuela. Todo lo contrario sucede con las potencias del continente. Brasil es el que presenta más clubes en competencia: siete. Pudieron ser ocho, pero Fortaleza (en donde milita Juan Martín Lucero) perdió con los paraguayos de Cerro Porteño en la fase 3. Argentina metió cinco. Huracán cayó con Sporting Cristal y no pudo ser el sexto transandino.

Con los 32 elencos definidos, quedaron completos los bombos de cara al sorteo de las ocho zonas de la Copa Libertadores. La ceremonia se realizará el próximo lunes 27 de marzo, en Luque. Los potes están establecidos de acuerdo al ranking de clubes Conmebol al 16 de diciembre de 2022. Los integrantes del bombo 1 son los campeones de las últimas ediciones de la Libertadores (Flamengo) y Sudamericana (Independiente del Valle), más los seis mejores ubicados del escalafón.

Colo Colo está en el pote 2, con lo cual evitará cruzarse en la fase grupal con elencos de peso: Libertad de Paraguay, Atlético Nacional, Internacional de Porto Alegre, Barcelona de Guayaquil, Racing Club, Corinthians y Fluminense. El equipo de Gustavo Quinteros utiliza los partidos del certamen local como un banco de prueba para el gran objetivo del año. Marcha séptimo en la tabla con 11 puntos y un partido menos (ante Huachipato).

Por su parte, Ñublense, que debuta en el máximo torneo de clubes de Sudamérica, está en el pote 4 junto a Liverpool de Uruguay, Deportivo Pereira, Patronato de Paraná (que está en la B argentina) y los cuatro equipos que accedieron desde la fase 3: Independiente Medellín, Atlético Mineiro, Cerro Porteño y Sporting Cristal.

Los Diablos Rojos de Jaime García, que renovaron mucho su plantilla, no han tenido el mejor arranque en el torneo nacional. Aparecen en el undécimo puesto con ocho unidades, con un juego menos (ante O’Higgins).

También quedaron definidos todos los participantes de la fase grupal de la Copa Sudamericana, que tendrá a tres chilenos: Audax Italiano, Palestino y Magallanes. El sorteo será el mismo 27 de marzo.

Bombos Copa Libertadores:

Bombo 1 : Flamengo (BRA), River Plate (ARG), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Nacional (URU), Athletico Paranaense (BRA), Independiente del Valle (ECU) y Olimpia (PAR).

Bombo 2 : Libertad (PAR), Atlético Nacional (COL), Internacional (BRA), Barcelona (ECU), Racing (ARG), Corinthians (BRA), Colo Colo (CHI) y Fluminense (BRA).

Bombo 3 : Bolívar (BOL), The Strongest (BOL), Melgar (PER), Alianza Lima (PER), Argentinos Juniors (ARG), Metropolitanos (VEN), Aucas (ECU) y Monagas (VEN).