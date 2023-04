Claudio Borghi acusa ninguneo del plantel de Colo Colo: “No jugaron conmigo, no me conocen, pero tienen que leer”

La carrera de Claudio Borghi ha estado relacionada con Colo Colo como jugador, así como desde el banco. En el primer aspecto logró junto al Cacique levantar los títulos de la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana de 1992.

Además, como entrenador, logró liderar el tetracampeonato de los albos tras conseguir los torneos de Apertura y Clausura de 2006 y 2007. Por lo mismo el ahora comentarista de TNT Sports acusó un ninguneo del actual plantel de los albos en un viaje en el que coincidieron en un avión.

Según dio a conocer Borghi solo uno de los actuales futbolistas se dio el tiempo para saludarlo cuando se encontraron, mientras que por parte del cuerpo técnico lo reconocieron el técnico Gustavo Quinteros y el director deportivo Daniel Morón.

“Yo viajé con Colo Colo el otro día y si bien no dirigí a nadie de estos chicos, me saludaron Quinteros, Gil y Morón”, reconoció en el programa Todos Somos Técnicos.

Luego apuntó que los futbolistas debían conocer un poco más de la historia del club. “No saben, no jugaron conmigo, no fueron compañeros de fútbol, pero tienen que leer los huevones. Este guatón ganó algo en el club, este gordo jugaba”, continuó.

“Tampoco uno pide que te hagan reverencias, solo un ‘hola huevón, ¿cómo estás?’, ‘yo bien, vos, ¿cómo estás?’, ‘bárbaro’”, agregó más adelante.

Por último, y ya con un tono más relajado, expresó que “si esto pasa con Colo Colo, imagínate con otro equipo… me agarran a combos”, cerró.