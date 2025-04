Cuando se sortearon los grupos de la Copa Libertadores y los albos conocieron a sus rivales, dos consideraciones se apoderaron del debate. La primera fue la dificultad del lote E, en el que aparecían Racing, el último campeón de la Copa Sudamericana; Fortaleza y Atlético Bucaramanga, ante el que el Cacique debutó en Colombia, rescatando un angustioso 3-3.

La segunda se situó específicamente en la composición del equipo brasileño. En un nombre puntual: Juan Martín Lucero. El delantero argentino militó en los albos en 2022 y lo hizo de forma brillante. No le pesó en absoluto la responsabilidad de terminar con la escasa productividad ofensiva de los centrodelanteros que lo antecedieron y, por el contrario, dejó grandes números: marcó 24 goles en los 39 partidos que disputó. Es decir, promedió 0,62 goles por encuentro. Por si fuera poco, entregó seis asistencias. El Gato había encontrado una nueva vida después de un resistido paso por Vélez Sarsfield. Los albos, por cierto, volvían dar la vuelta olímpica después de años turbulentos en los que incluso rozaron el descenso.

El día en que Lucero perdió el brillo: la decisión que separó para siempre al delantero y Colo Colo

En Macul no había dudas: habían encontrado al centrodelantero que habían buscado por años. El mendocino logró borrar el amargo recuerdo de antecesores como Christian Santos y Javier Parraguez. Al oportunismo indispensable para un jugador que vive en el área, sumó un óptimo entendimiento futbolístico con sus compañeros, que le permitía sumarse sin inconvenientes al sistema de juego que implementaba Quinteros.

Desde mucho antes de que se cumpliera el plazo para realizar el trámite, Blanco y Negro había llegado a la convicción de que tenía que ejecutar la opción de compra sobre el futbolista. El 15 de noviembre de 2022, Colo Colo le informó al jugador que ejercería la opción de compra del 80% de los derechos económicos por US$ 900.000, en dos cuotas de US$ 450.000: la primera en enero de 2023 y la segunda en diciembre del mismo año. La intención no era otra que asegurar su permanencia por largo tiempo.

Los problemas tardaron poco en aparecer. La cronología está establecida en el fallo de la Comisión de Resolución de Disputas de la FIFA, que terminó inhabilitando al jugador. “Entre el 26 y el 28 de diciembre, las partes intercambiaron correos electrónicos en los que discrepaban con la interpretación de varias cláusulas del contrato. En enero de 2023, el jugador le envió un comunicado a Colo Colo en el que le indicaba que pagaría 1 millón de dólares para terminar la relación. Los días 4, 5 y 8 de enero, Colo Colo le informó al jugador que los contratos aún estaban vigentes y lo exhortó a reinsertarse en el club”, consigna.

La bienvenida de Fortaleza a Lucero.

“El 5 de enero, Colo Colo informó a Fortaleza que Lucero tenía contrato vigente y le advirtió que no fichara al jugador. El 9 de enero, el jugador envió un comunicado a Colo Colo reforzando su posición; el mismo día, el club chileno convocó a Lucero para que se reincorporara a la plantilla. El 12 de enero Lucero envió el pago de 1 millón de dólares a Colo Colo. El 17 de enero, el jugador y Fortaleza firmaron un contrato de trabajo válido hasta el 31 de diciembre de 2026″, concluye.

Los albos exigieron una indemnización de US$ 2,1 millones, basados en varios elementos. Uno de ellos era el costo de fichar a Darío Lezcano, quien llegó para reemplazarlo y estuvo muy lejos de las expectativas. También se incluyó el detrimento en la venta de camiseta y las respectivas costas.

El proceso, que incluyó la inhabilitación temporal del jugador y las respectivas autorizaciones provisorias, escaló hasta el TAS que, finalmente, desestimó que los brasileños hubieran actuado al margen de la reglamentación. "El Tribunal, máxima autoridad del deporte mundial, reconoció que Fortaleza EC y el atleta actuaron con regularidad en relación a su rescisión contractual con su ex equipo y descartó definitivamente cualquier aplicación de sanciones”, declaró el club, mediante un comunicado oficial. “Fortaleza ve como natural el cierre definitivo de este caso. El reconocimiento definitivo del Tribunal Arbitral del Deporte refuerza los valores del club en todos sus movimientos de mercado. Siempre basados en la convicción, la eficiencia, la buena fe y la firmeza jurídica”, establece Alex Santiago, representante del club.

El acuerdo involucra el pago de US$ 1,7 millones en dos cuotas.

Lo que le espera

La forma en que Lucero dejó el Monumental fue interpretada por los hinchas como una traición que, como primera medida, eliminaron su apellido y el número 9 que llevaba de sus camisetas. Las redes sociales entregaron otra señal de repudio. De hecho, frente a los frecuentes insultos que comenzó a recibir, tuvo que recurrir a un filtro: seleccionar quienes podrían postear comentarios en sus redes sociales. Curiosamente, entre los que mantienen el privilegio hay varios de sus excompañeros en Pedrero. El tenor de sus observaciones está lejos de los que escribían los usuarios anónimos.

El jueves, la recepción no será precisamente amistosa. Desde las gradas, se prevé una rechifla ensordecedora, comparable con la que recibió Matías Zaldivia

En la antesala, Daniel Morón, el gerente deportivo del Cacique, asumió que la presencia del ariete en el Monumental reviste un elemento especial. "Tiene un condimento, por supuesto. Esperemos que pase sin pena ni gloria”, sentenció el emblemático arquero de Colo Colo 1991.

Sigue en El Deportivo