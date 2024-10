La arremetida de Mendy contra sus excompañeros del Manchester City: “Estuvieron en las fiestas que organicé”

Benjamin Mendy, que fue absuelto de las acusaciones de violación y agresión sexual, demandó al Manchester City por 13 millones de dólares. El futbolista lleva al club a los tribunales y arremete contra sus excompañeros. “Varios jugadores del primer equipo, incluido el capitán del club, estuvieron presentes en las fiestas a las que asistí y las que organicé. Todos bebíamos alcohol, todos mantuvimos relaciones ocasionales con mujeres, todos incumplimos las restricciones de Covid-19. Esto no excusa mi comportamiento, pero creo que es injusto que la institución me señale de la forma en que lo ha hecho”, reveló el defensor que actualmente milita en el Lorient de la Ligue 2.

El zaguero fue apartado del cuadro británico luego de que se iniciaran las acciones legales en su contra. En ese período, el City suspendió el pago de su salario, el cual ascendía a 7 millones de euros al año. El año pasado los cargos fueron borrados. Ahora, como parte de su defensa, se lanza contra los citizen. Pese a que no dio nombres en su declaración, en Europa ya se especula a quienes se refería. El mediocampista Fernandinho era el capitán del club cuando comenzaron las investigaciones policiales en contra del lateral, mientras que Vincent Kompany y David Silva habían portado la jineta en su etapa en el elenco inglés.

Benjamin Mendy fue aparado del Manchester City y dejaron de pagarle su sueldo. Foto: Nick Potts/Pool vía AP

“No tengo conocimiento de que el Manchester City dedujera o suspendiera el sueldo de ninguno de los otros jugadores, ni siquiera cuando era de dominio público que dichos jugadores habían asistido a las fiestas. Por lo tanto, me parece increíblemente injusto que el City me haya apartado del equipo cuando no estaba haciendo nada diferente al resto del equipo”, declaró el francés.

Pese a los dardos, Mendy se mostró agradecido de algunos compañeros. “Luché para pagar la manutención de mi hijo, me sentí fatal. Raheem Sterling, Bernardo Silva y Riyad Mahrez me prestaron dinero para ayudarme a tratar de pagar mis honorarios legales y mantener a mi familia”, contó.

Sin embargo, el marcador de punta no se detuvo en sus acusaciones contra el elenco de Mánchester. “Están tratando de pintar una narrativa de que yo estaba actuando imprudentemente, y mi supuesta imprudencia me llevó a ser arrestado por delitos que no cometí. No estaba haciendo nada diferente a varios de los jugadores del primer equipo del City. Estaba tan preparado, dispuesto y capacitado para desempeñar mis funciones como los demás jugadores que asistieron a las fiestas y, según la versión del club, actuaron de forma imprudente”, añadió.