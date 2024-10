Luis Jiménez saca la voz para referirse a la detención de Jorge Valdivia

A eso de las 20.20 horas del martes, Jorge Valdivia ingresó al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua. Al Mago, unas horas antes, se le había decretado prisión preventiva por presunta violación.

La jueza Ely Rothfeld argumentó la medida en que “atendida la gravedad del hecho, de la pena que podría enfrentar, las graves consecuencias que este delito tiene para la víctima (...) parece que existe el peligro para la seguridad de la sociedad, la libertad del imputado”.

Hasta este jueves, los futbolistas se habían mantenido al margen. Este miércoles, de manera escueta, Johnny Herrera lamentó la situación. ”Qué pena por ambas partes, por lo que pasó. La verdad es que no soy quien para juzgar ni para referirme al tema porque no tengo los antecedentes. No he visto nada”, señaló el guardameta. Otro que fue consultado por la situación fue Claudio Borghi. El Bichi, sin embargo, prefirió no emitir un comentario. “No hablo de la vida privada de la gente”, señaló.

Sin embargo, este jueves, Luis Jiménez se explayó para referirse al momento de su excompañero de profesión. Ambos compartieron camarín en la Selección Chilena. “Es triste. Ojalá que se resuelva todo pronto y se sepa la verdad”, dijo en un programa de Zona Latina.

El exjugador de Palestino, de paso, repasó su relación con el talentoso jugador formado en Colo Colo. “Obviamente era un colega. No es mi amigo, no es un cercano, pero es una persona con la que compartí. Debe ser bastante duro, sobre todo por sus hijos”, comentó.

Cabe recordar, que una de las últimas visitas que recibió Jorge Valdivia en el penal de la Sexta Región fue la de su abogada Paula Vial, quien también defendió al cineasta Nicolás López. La jurista llegó en reemplazo de Erika Maira, quien lo asesoró durante la audiencia en la que, finalmente, se determinó su encarcelamiento hasta que se resuelve si se le enjuicia.

“No tengo muchas novedades, salvo decirles que asumimos la defensa. Tuvimos la oportunidad de conversar con él, vamos ahora a estudiar los antecedentes de la causa”, afirmó la abogada. “Hemos estado en contacto con los fiscales, con la fiscalía y una vez que los conozcamos vamos a decidir si apelamos o no”, cerró.