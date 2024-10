Esta tarde, la jueza Ely Rothfeld, del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, decretó prisión preventiva para el exfutbolista Jorge Valdivia, luego de ser formalizado por el delito de violación, medida cautelar que se extenderá durante los 90 días que se fijaron para la investigación.

El exvolante de Colo Colo y la Selección Chilena fue acusado de violación por una mujer con la que se reunió el pasado domingo, quien denunció que ambos se reunieron en el restaurante peruano Chicha en Ají, en la comuna de Providencia, donde bebieron dos piscos sour cada uno. Luego, asegura no recordar nada más de lo que sucedió durante esa noche y que al día siguiente contactó a Valdivia, quien le dijo que mantuvieron relaciones sexuales.

Precisamente esta última afirmación es parte de los argumentos esgrimidos por la jueza Rothfeld para aplicar la medida cautelar más gravosa en contra del exjugador, ya que, aseguró, los mensajes de la mujer con Valdivia del día siguiente dan cuenta de que desconocía lo que había pasado la noche anterior.

Los argumentos de la jueza para dejar en prisión preventiva a Jorge Valdivia tras denuncia de violación. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Al respecto, indicó que estas conversaciones “deben verse en la perspectiva contextual (...) Es decir, ella señala no recordar nada y por lo cierto aborda amistosamente al día siguiente al imputado, con el objeto de averiguar lo que pasó. Y me parece sincera la conversación”, sostuvo la jueza. “El hecho de que (la conversación) aparezca como amistosa no descarta la posibilidad de que esto sea real”, agregó.

Asimismo, indicó que no hay indicios que demuestren que la denunciante puede haber actuado de mala fe.

“No hay ningún detalle, ningún elemento que se haya agregado en esta audiencia que nos fuera a hablar de una ganancia secundaria o de alguna razón que pudiera haber tenido la víctima para crear todo este escenario, que por cierto (...) está muy redonda esta investigación, hecha la denuncia, hay testigos, hay un tercero que se acerca, hay un médico que amigo que incluso hace un primer diagnóstico y la compaña y la impulsa a hacer la denuncia, hallazgos de pruebas corporales, de muestras corporales”, agregó Rothfeld.

La jueza agregó que “todo ello sirve para tener por acreditado, en términos del artículo 140, (...) acerca de la existencia del delito de violación y la participación del imputado en este delito”, que, recordó la jueza, conlleva una pena entre 5 años y un día y 15 años de privación de libertad.

Asimismo, al explicar su decisión la jueza hizo mención de otra causa abierta contra Valdivia por un hecho registrado el 28 de septiembre pasado, cuando el actual comentarista de fútbol junto a su hermano fueron acusados por una supuesta agresión física y xenófoba contra una mujer, en el contexto de un altercado que tuvo en una fiesta realizada en un local nocturno.

Audiencia de formalización del exjugador de fútbol Jorge Valdivia. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

“Por lo tanto, atendiendo la gravedad del hecho, la gravedad de la pena que pudiera enfrentar, la gran consecuencia que este delito tiene para la víctima y la existencia de un marcador de riesgo que dicta otra causa vigente donde hay una tercera persona que denuncia una acción violenta, no sexual, pero violenta del imputado en su contra, que también resulta que es una causa de género porque la agredida es una mujer, es que parece que existe el peligro para la seguridad de la sociedad en la libertad del imputado”.

“Por esa razón es que se va a decretar en este acto la prisión preventiva, accediendo a lo pedido por el Ministerio Público”, cerró la jueza Rothfeld.