¿Dónde está Ricardo Gareca? La ausencia del Tigre en Juan Pinto Durán revuelve los días más difíciles de la Roja

El martes 15 de octubre, la Roja fue goleada en Barranquilla por Colombia. Ese día, horas después del partido, Pablo Milad reconoció que el proceso del Ricardo Gareca estaba lejos de cumplir las expectativas que había generado. Por su parte, el Tigre se mostró conmocionado en la conferencia de prensa y dejaba su continuidad en manos de los dirigentes. Pasaron las jornadas y los ánimos se enfriaron. El jueves 16, un llamado telefónico del curicano al DT derivó en la continuidad del estratega y el ultimátum de sacar cuatro puntos, como mínimo, en noviembre. El viernes 17, el seleccionador tomó un avión a Argentina. Hasta el miércoles 23, sigue sin retornar a Santiago. Se espera que el próximo lunes vuelva a Santiago. Todo esto, justo cuando la nómina de los partidos de noviembre debe ser entregada el próximo viernes 1 de noviembre.

“No estoy abatido, nunca he estado abatido, a lo mejor es una percepción. Lo que dije es que es mejor reflexionar. No estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Eso fue lo que dije y nunca dije de abandonar algo ni nada por el estilo. Los buenos momentos son ideales para que uno desarrolle un trabajo, pero ahora es cuando uno necesita estar; en el caso nuestro, no me gustaría dejar a Chile de esta manera, hasta última consecuencia me gustaría estar al lado de todos”, señaló desde Pudahuel, antes de embarcarse a su país de origen.

Algunos directores de la ANFP están molestos por la actitud del argentino. Durante el último fin de semana, por ejemplo, se perdió el Clásico Universitario y no pudo ver los partidos de la fecha. En la U, por ejemplo, Charles Aránguiz despierta interés por el buen rendimiento que ha exhibido durante el último tramo del Torneo Nacional. De ese mismo equipo, Maximiliano Guerrero, Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Marcelo Morales estuvieron en la última nómina. En la UC, en tanto, Gonzalo Tapia hasta jugó en la doble fecha de las Eliminatorias. El DT no le hizo seguimiento en la misma cancha.

Milad intenta apaciguar los ánimos, pero sabe que el entrenador ya no es el hombre de consenso que era a inicios de año. La ausencia del técnico en Juan Pinto Durán hace ruido en Quilín. Es un modo al que no están acostumbrados. Este lunes, por la noche, el presidente de la ANFP se comunicó con el estratega. El transandino le aseguró que su regreso a Chile será durante la semana. El exintendente del Maule lo justifica diciendo que desde Buenos Aires también trabaja. Explica que sostiene reuniones telemáticas con su equipo. Aun así, se suma como un elemento más a las crecientes dudas que hay sobre su figura. Para muchos funcionarios se trata de un “DT antiguo”.

De paso, muchos ya cuestionan sus decisiones. Y más cuando en menos de una semana, el estratega deberá entregar la nómina para los duelos claves en el que la Roja se medirá frente a Perú y Venezuela. El viernes 1 de noviembre vence el plazo para dar a conocer la lista.

La justificación de Milad

Este martes, desde luego del tercer Congreso Internacional del Fútbol, organizado por la FFCh, Milad se abordó la situación del Tigre. “La comunicación con Ricardo es fluida y constante. No nos reunimos solamente para analizar pros y contras, ver temas de logísticas y el rendimiento individual y grupal del equipo. Tenemos reuniones periódicamente, yo voy a Juan Pinto Durán y me reúno con todo el equipo. El staff técnico de la selección chilena adulta trabaja todos los días, independientemente de que esté la presencia o no del DT, porque se trabaja a través de Zoom. Estamos en el siglo XXI y también se puede trabajar de esa forma cuando no se encuentra en el país”, justificó el curicano.

Pablo Milad y Ricardo Gareca en Juan Pinto Durán. Foto: Photosport

“Está el staff presente, independiente de que Gareca no esté hoy en el país. Tiene un permiso personal. Vuelve en los próximos días. Hoy tenemos un departamento de scouting. Ese equipo tiene a dos personas del cuerpo técnico que ven a cada uno de los jugadores. Está el preparador de arqueros que es el especialista en la posición. Ellos entregan informes y ahí se toma la decisión de que portero se llama. Es gente especialista”, agregó. En este punto, el timonel de la ANFP, indirectamente, abordó las críticas que recibió el DT por no conocer a Lawrence Viougorux, pese a que formó parte de la convocatoria que él mismo entregó.

Pese a respaldar públicamente al adiestrador, Milad comparó el presente de la Roja con lo vivido en el proceso de Eduardo Berizzo, quien hace un año renunció a la Selección. “Cuando un técnico se siente apoyado transmite esa confianza a sus jugadores. Cuando no, y tiene la pistola en la cabeza, ese técnico también transmite esa incertidumbre. Es lo que le pasó a Berizzo, que siendo un muy buen técnico transmitió esa inseguridad que fue forzada por los medios, la gente, los resultados y eso se transmitía en el equipo. Cuando él salió, se sintió una liberación a una presión que era constante. Han sido tristes los resultados. Todos esperábamos que con este sistema de clasificación, estuviéramos en otra posición. Estamos en un lugar donde nadie quiere estar”, propuso.

El presidente de la ANFP también aprovechó de rayarle la cancha a Gareca con algunos nombres. “Estamos trabajando para el futuro, aceptando esta realidad, pero hago un llamado a los jugadores a que pongan todo lo que tienen en los dos partidos que vienen. El profe nunca ha manifestado ningún tipo de reparo hacia Arturo Vidal o algún otro jugador de la Generación Dorada. A mi la verdad es que me sorprende que no tenga recelo con ellos, principalmente con Arturo, que ha hablado. Él tiene la mejor disposición. Yo creo que las puertas no están cerradas y tendrá que evaluar. Me impresiona el nivel de Charles Aránguiz, lo veo muy bien. Hace tiempo no lo veía así. El profe va a considerar tenerlos. Es una decisión técnica, de él, pero está abierto a reclutar a cualquiera”, señaló.

Las cifras que complican a la ANFP

En Quilín no esperaban que los números de Ricardo Gareca fueran tan rojos. Su rendimiento es de un 26,67 por ciento. Su contrato lo amarra hasta el final de las Eliminatorias. Con una extensión automática en caso de clasificar al Mundial. Claro que hay una clausula opuesta. Si es que la Selección queda sin chances matemáticas de acudir a la cita planetaria antes del cierre de las clasificatorias, se podría poner fin anticipado al vínculo del DT sin que le depositen la indemnización.

Actualmente, el pago del contrato del argentino implica un gasto de US$ 3,7 millones por año, la inversión más alta que la ANFP ha realizado en ese ítem. Antes del partido con Brasil, el técnico reconoció que estaba al tanto de la densidad ambiental y reveló, por ejemplo, que salía menos a la calle, para no exponerse al rechazo de los fanáticos. “Soy respetuoso de los momentos”, decía.