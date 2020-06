El fin de Monarcas: el Morelia de los chilenos anuncia su cambio de sede a Mazatlán

La noticia era un hecho, pero faltaba la voz oficial del Morelia y de la Liga MX. Y llegó hoy: el club Monarcas se acaba como tal y el club cambiará de nombre y de sede. A través de un comunicado, se concretó un hecho que tiene indignados a los fanáticos, que no quieren el traslado y han focalizado su enojo en el Grupo Salinas, los dueños.

"El Club Atlético Morelia, S.A. de C.V. dio a conocer el inicio de los trámites ante la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX para cambiar de sede a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Por primera vez en la historia, el fútbol de la máxima categoría de nuestro país arribará a Mazatlán, uno de los puertos importantes en Latinoamérica, con un proyecto innovador que buscará impulsar el espíritu incansable de los sinaloenses", es parte del comunicado de la institución, que justifica el traslado a una de las zonas más inseguras de México, conocida también por la fuerza del narcotráfico.

A su vez, la Liga MX informó que “recibió la solicitud del Club Monarcas Morelia para efectuar un cambio de nombre y sede con toda la documentación correspondiente que establece el reglamento de afiliación, nombre y sede. La Liga MX revisará dicha documentación y, en su oportunidad, la turnará a la Asamblea General de la Liga MX”.

Luego de casi 70 años de vida, el club Monarcas Morelia se termina como tal. Empieza una nueva etapa, con bastantes reparos.

La despedida de Vegas

El Morelia era el club con más chilenos de la liga mexicana: Rodrigo Millar, Jorge Valdivia, Sebastián Vegas, Martín Rodríguez y Gonzalo Jara. A esto se debe sumar el próximo arribo de Nicolás Díaz, tras la compra del 90% de sus derechos económicos. Conocida la noticia del fin del equipo, Vegas, una de las cartas más exportables, se despidió de Morelia.

“Me voy de esta ciudad lleno de amor y vivencias que ustedes me entregaron, me llevo un pedacito de cada una de las personas que me hicieron crecer y les agradezco por su tiempo y por su cariño”, es parte de lo que escribió en Instagram.