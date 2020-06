Nicolás Díaz: “Nunca me comprometí con nadie sobre ir a Colo Colo”

En plena pandemia, Nicolás Díaz (21), el menor de una saga futbolística insigne, da el salto al fútbol internacional. En enero, Colo Colo anunció su fichaje, pero el defensa con quien firmó fue con el Morelia de México. Este fin de semana acabó su préstamo en Palestino.

¿Qué cuenta sobre su vida estos meses?

No he salido tanto de la casa, solo al súper. Cuando no había cuarentena, iba a la casa de mi hermano a ver a mi ahijado. Entrenando, jugando Play, y durmiendo... Nada más que eso.

Su préstamo en Palestino terminó siendo más bien online. ¿Qué tal los entrenamientos?

Cardio, fuerza y trabajos preventivos. Puras rutinas. No nos conectamos por Zoom. El PF mandaba videos de cómo hacer los ejercicios. Los hacía y le contestaba una encuesta.

Pero entrenaba con su hermano Paulo.

Sí. No vive con nosotros, tiene su departamento, pero vivimos a cinco minutos en auto. Cuando no teníamos la cuarentena, entrenábamos juntos con Diego Torres, amigo, que fue compañero en Palestino y ahora está en Audax. Los tres con una aplicación de Nike. Hacemos las rutinas que mandan los clubes también.

Paulo está en ligas mayores. ¿Les saca mucha ventaja en los entrenamientos?

El entrenamiento de River es muy diferente al de Palestino. Le piden más cardio, por cómo juegan, con mucha intensidad. Nosotros no jugamos con tanta intensidad como en el fútbol argentino. Entonces, el suyo es más intenso. Pero con la aplicación sí entrenamos juntos.

¿Sus pasatiempos en el encierro?

Son como unas mini vacaciones. Lo único que hago es entrenar dos horas y después tengo todo el día para descansar, estar con la familia, jugar Play y ver tele.

¿Fanático de las consolas?

Sí. El FIFA, Call Of Duty y el GTA los que más juego.

Pero no le fue muy bien en el torneo eSports.

Es que ahí se jugaba PES y la jugabilidad era muy diferente. Yo me manejo más en el FIFA. Pero fue entretenido lo de salir en la tele, que te relate Claudio Palma y todo eso.

¿Cuándo se va a México?

Este sábado, el 30 de mayo, se terminó el préstamo en Palestino y me sacaron pasajes para irme el 6 a México.

Dejar por primera vez a su familia.

Me sirve para madurar, ya que siempre he vivido con mis papás. Ojalá se dé todo bien y no me cueste tanto acostumbrarme a vivir solo.

¿Qué no puede faltar en su maleta?

El PlayStation, ja, ja.

¿Se va solo?

Con un ayudante de mi representante, Mauricio Valenzuela, ya que él sufre problemas respiratorios y lo tendría más complicado si lo agarra el tema del coronavirus. Más adelante se va a ir mi polola con mi mamá. Mi mamá por unos meses y se devuelve.

¿Y a usted le da temor viajar en pandemia?

Sí, da temor. Espero salga todo bien y lleguemos sanos. Voy a tener que viajar a Miami y desde ahí a México, no tienen vuelo directo.

No podrá jugar más con Palestino.

Sí, quería despedirme con un partido, pero lo tomo como un nuevo desafío. Quería agarrar otro aire en otro club y ojalá salga todo bien.

Fichó por un equipo, Monarcas, que jugaba en Morelia y ahora quiere ir a Mazatlán, Sinaloa. ¿Qué piensa del cambio de sede?

Me dijeron que iba a ser un buen proyecto, porque en Sinaloa no hay un club profesional en primera. Entonces, vamos a inaugurar el estadio nuevo que tienen ahí. Me parece bien.

¿Le da miedo llegar a la tierra del Chapo?

No, porque si uno no se busca los problemas, no deberían por qué llegar.

¿Vivirá ahí?

Dijeron que me iban a buscar un hotel primero, y que me daban plata para buscar y arrendar una casa. Yo solo quiero vivir donde quede cerca del entrenamiento y que sea un buen sector para vivir tranquilo.

Guede lo llevó al club y ahora no estará. ¿Eso lo desmotiva?

Sí, desmotiva porque cuando yo tenía 16 años me subió a una pretemporada en Palestino y su juego me gusta mucho, es de presionar y ser ofensivo. Me gusta mucho jugar así. Pero si ahora llega un técnico mexicano vamos a tener que darle nomás.

¿Se arrepintió al enterarse de su partida?

No, porque sé que México puede darme vitrina para Europa. Entonces, lo veo más por ese lado que por el técnico o jugadores que estén.

Su traspaso fue polémico. Colo Colo anunció su fichaje y lo quedó esperando mientras usted firmaba por Monarcas.

Colo Colo hizo las cosas muy apurado, y encima se pelearon entre los presidentes. Estaba muy enredado todo y era muy al lote. En eso Guede llamó a mi representante, dijo que me quería allá, ofreció un buen proyecto y me llamó más la atención ir a Morelia que a Colo Colo.

¿Fue una decisión suya, entonces?

Sí.

¿Pero se había comprometido con Colo Colo?

No, nunca me comprometí con nadie sobre ir a Colo Colo. No pasa por mí, yo no le dije a nadie que quería estar en Colo Colo ni hablé con un dirigente de ellos.

Llegará a jugar con el otro mago, Valdivia.

Ilusiona, será un honor jugar con él. Más encima he jugado con los mejores jugadores técnicos del fútbol chileno. El Mago Jiménez, Jorquera y ahora él. Será uno más a la lista de los cracks con los que me ha tocado jugar.

¿Ha hablado con los chilenos (Jara, Valdivia, Millar, Vegas y Martín Rodríguez) que ya están en Morelia?

No, no los conozco mucho. Al Mago sí porque he estado con él en el cumpleaños de mi representante, pero no soy de hablar por WhatsApp o cosas así.

¿Qué le dicen Ítalo, su padre ex futbolista, y Paulo por el salto que dará?

Que me lo tome con calma, como lo he hecho siempre. Entrenar de la mejor forma y ser la persona que soy en todos lados. Y que tenga mucha personalidad nomás.

¿Su balance del Preolímpico Sub 23?

Quedé con pena e impotencia porque teníamos armas para clasificar a la última fase y no lo hicimos por goles. Me voy con una buena impresión de los jugadores que hubo en esa Selección y el gran grupo de personas que había. Ningún equipo nos pasó por encima; Argentina lo hizo en goles pero no en el juego en sí, y al local lo tuvimos todo el rato en su arco.

Fue Sub 20 y Sub 23. Le va quedando la adulta. ¿Siente que tiene chances?

Hay que disfrutar a los que están, a los que nos han dado y siguen dando mucho en la Selección. Ojalá algún día se me dé la posibilidad de ir y hacerlo de la mejor forma.