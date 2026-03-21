Este sábado, en la Universidad de Santiago, se llevó a cabo el primer congreso ideológico del Frente Amplio, que contó con la participación del expresidente Gabriel Boric y en que se buscaba definir la proyección política del partido y sus principales desafíos en esta nueva etapa.

La presidenta del partido, Constanza Martínez se refirió a los cambios anunciados por la nueva administración. En el caso de la discusión en torno a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), señaló que el Gobierno está “tratando de justificar que un 0,3% gana 5 millones de pesos cuando sabemos que más del 55% de los deudores del CAE gana menos de 700 lucas. Eso es no tener, no solo una conexión con la realidad, sino estar jugando sucio" .

Martínez destacó algunos avances durante el mandato del expresidente Gabriel Boric, como el Sistema Nacional de Cuidados y la estrategia del royalty.

Con Boric presente: Constanza Martínez lanza críticas al gobierno de Kast en primer congreso ideológico del FA JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Hoy día se quiere plantear esta idea de emergencia precisamente para poder reducir los impuestos a los superricos y para poder retroceder en ciertos derechos que no solo conseguimos en los últimos cuatro años, sino que conseguimos en las últimas décadas con organización y trabajo”, señaló la timonel del Frente Amplio.

Martínez además comentó que en estos tiempos que calificó como “desafiantes”, hay preguntas como, si es que eventualmente se seguirá teniendo democracia, derechos humanos, espacios asociativos o soberanía para defender los intereses del país. Aun así, dijo “me parece que tenemos que mantener la esperanza”.

Durante el encuentro también hubo un panel de conversación conformado por la diputada Gael Yeomans, el diputado Gonzalo Winter, el académico Manuel Ugalde, la exsubsecretaria de Servicios Sociales Francisca Gallegos y la presidenta de la Feusach Andrea Abarca.

Con Boric presente: Constanza Martínez lanza críticas al gobierno de Kast en primer congreso ideológico del FA

En esta instancia el ex precandidato presidencial, Gonzalo Winter, dijo que cree que el principal riesgo que corre la izquierda es que si vuelven a liderar las encuestas de elecciones presidenciales, “antes de la reflexión pertinente que le dé carne y que le dé fondo a un proyecto político, se armará una coalición en torno a la expectativa de retornar al gobierno. Y no que se arme una coalición en torno a las ideas, principios, valores, proyecto país que queremos encarnar”.

Asimismo, la diputada Gael Yeomans se refirió al retiro de decretos anunciado por el Gobierno del Presidente Kast sobre lo que señaló que era importante la organización y que “el mayor desafío hoy día es volver a construir partido y para eso, yo creo que el congreso del partido es una invitación”.

En el encuentro además se encontraban diversas autoridades del gobierno anterior, como el exministro del Interior, Álvaro Elizalde.