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    Política

    La batalla que se avecina por la conducción del Frente Amplio

    A diferencia de 2024, donde hubo una lista de consenso, el partido del expresidente Boric se prepara de a poco para un escenario inédito en el que se compita por primera vez por quiénes toman las riendas del partido.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    A un mes del término el gobierno de Gabriel Boric, hay dos temas que marcan las conversaciones al interior del Frente Amplio: el desarrollo del Congreso Ideológico que determinará la política de alianzas del partido y el debate sobre si la próxima mesa del partido se definirá por consenso o se desatará la competencia entre los sectores de la colectividad.

    La última opción tienta y asusta a varios, porque a solo dos años de constituirse como partido -cumpliendo con el anhelo del Presidente Boric- quedarían al descubierto las diferencias que persisten tras la fusión de Convergencia Social y Revolución Democrática.

    Ninguna opción está cerrada, pero pocos en el Frente Amplio hoy ven espacio para que se arme una nueva mesa de consenso como la que ahora encabeza Constanza Martínez (ex Convergencia Social) con Andrés Couble en la secretaría general.

    Hasta ahora acercamientos se han dado principalmente entre agrupaciones -o lotes- más “pequeños” al interior del partido del expresidente Gabriel Boric, como la “Izquierda Autónoma”, que agrupa a Camila Miranda, Giorgio Boccardo, Víctor Orellana y Javiera Toro; “Plataforma Socialista”, de Bernarda Pérez y el exasesor del Segundo Piso Ernesto Águila, y “Marea Rosa”, de Emilia Schneider.

    La unión de fuerzas entre estos tres grupos más “pequeños” tiene por objetivo poder adquirir mayor poder de negociación para cuando deban sentarse a conversar con cuatro lotes más grandes del Frente Amplio.

    El primero es Desbordar Lo Posible (DLP), donde se concentran los más cercanos a Boric, como Gonzalo Winter, Constanza Schönhaut, Ximena Peralta y la propia timonel, Constanza Martínez. El segundo es Crear para Creer (CPC), integrado por exfiguras de Revolución Democrática, como Giorgio Jackson, Rodrigo Echecopar, Tomás Vodanovic, Francisca Gallegos y el secretario general, Andrés Couble.

    El tercero es De Cordillera a Mar (DCAM), que lideran el senador Diego Ibáñez, Antonia Orellana, Francisca Perales y que en la mesa tiene al secretario ejecutivo, Simón Ramírez. El cuarto es Raíces, cuyo rostro es Gael Yeomans y que también componen otras figuras, como Ericka Ñanco y Valeria Cárcamo.

    Por ahora los acercamientos son menores. De hecho, aún no existen encuentros formales entre los lotes más “grandes” para negociar sus alianzas, aunque no son pocos los ex-RD que ven como natural un pacto con el grupo de Gonzalo Winter, como ocurrió en la última elección, donde ambos bandos se quedaron con los cargos más importantes de la tienda de Esmeralda 761.

    Lo que sí existe es un consenso en que la clave será el congreso que comenzó hace unos días, donde cada uno podrá exponer sus posturas sobre el rol que debe jugar el Frente Amplio ahora que dejaron el poder y se convirtieron en oposición al gobierno de José Antonio Kast.

    Congreso como espacio para diferenciarse

    Ad portas de que se desate la batalla de alianzas por el control del Frente Amplio, los distintos lotes dicen estar concentrados en el congreso ideológico del partido. Allí las tendencias internas se disputan el relato que debe tener la colectividad, por lo que distintos dirigentes lo proyectan como una instancia para reforzar afinidades políticas y, a su vez, estrategias electorales para la competencia de julio.

    Entre los ex-RD, por ejemplo, están convencidos de que con esto se abrió una etapa para despercudirse finalmente del complejo momento que pasaron con el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado, que terminó con una directiva completa del extinto partido y uno de sus principales liderazgos con proyección, Catalina Pérez, en el ojo del huracán.

    Ahora, en el sector buscan consolidar su poder interno y aseguran tener herramientas para hacerlo, pues tienen a uno de los alcaldes más influyentes, Tomás Vodanovic, en Maipú.

    En “Crear Para Creer”, como se denomina el grupo, en todo caso, ven con buenos ojos replicar una alianza con “Desbordar Lo Posible”, el lote de Boric. Si bien es muy pronto para decidir qué nombres poner sobre la mesa para la dirección del partido, entre los ex-RD ya se habla de la opción de la exsubsecretaria Francisca Gallegos, en caso de que el actual secretario general, Andrés Couble -con buena evaluación- decida no repostular.

    Por el lado de “DLP”, el grupo de cercanos a Boric, también existe la duda respecto de si Constanza Martínez volverá a competir por la presidencia del partido. Sus detractores la cuestionan por el mal rendimiento de Gonzalo Winter en las primarias del oficialismo de 2025, pues el diputado es uno de los más cercanos a ella y comparten el mismo lote.

    Sin embargo, dentro de su tendencia -y entre los ex-RD- existe una buena valoración de su gestión, lo que se midió por el rendimiento electoral del partido en las parlamentarias y municipales.

    Por otro lado, en otros sectores como “De Cordillera A Mar” han visto con buenos ojos la opción de competir. Desde “DCAM” ha ido tomando fuerza la idea de que la exsubsecretaria Francisca Perales compita por un cargo en la dirección, esto luego de la idea de que fuera Antonia Orellana la cara del sector en la posible lista, idea que hasta ahora no se ha discutido en la interna.

    En tanto, desde Raíces -grupo que suele ser considerado como más de izquierda- también se ha levantado la opción de competir y el nombre que se ha ido posicionando es el de Gael Yeomans.

    Las negociaciones entre lotes aún no se han desatado y el congreso será una instancia vital para lo que viene. El consenso entre los distintos lotes es que la competencia que -lo más probable- se dará, será positiva para un partido que nunca antes ha enfrentado un debate entre distintas listas por tomar las riendas de la colectividad.

    Más sobre:Frente AmplioFAConstanza MartínezFrancisca GallegosAndrés CoubleGonzalo WinterGael YeomansCamila Miranda

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