Crece la tensión por la Finalissima: el duelo entre Argentina y España podría ser cancelado

El trofeo del partido que está programado para el 27 de marzo.

La incertidumbre rodea la Finalissima. A menos de dos semanas de la fecha estipulada para el duelo entre Argentina y España, el cotejo no tiene sede definida. Incluso, podría ser postergado y no jugarse el 27 de marzo.

Qatar iba a ser el lugar que albergara el partido entre la selección campeona de América con la monarca de Europa. Sin embargo, el país de Medio Oriente fue descartado por la tensión en la zona debido a la guerra entre Irán y Estados Unidos con Israel.

La UEFA y la RFEF propusieron al Santiago Bernabéu como sede, lo que fue tajantemente rechazado por la AFA y la Conmebol, argumentando que se rompe el principio de neutralidad. Fue una negativa rotunda.

De hecho, ante esa posibilidad, Claudio Tapia, presidente de la entidad argentina, ironizó con la opción de llevar el encuentro al Monumental de Núñez: “Nos vamos aponer a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental“, indicó tras acudir a los tribunales del Juzgado Nacional en lo Penal Económico, recinto al que llegó para declarar tras ser denunciado por una causa de una presunta retención indebida de casi US$ 14 millones.

Un día después, Chiqui Tapia se reunió con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol: “Esta noche dialogaremos con el presidente Alejandro Domínguez sobre la Finalissima. Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la Conmebol creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final”, aseguró.

“Muchas gracias, presidente, por tomarte el tiempo de visitar la Argentina para dialogar sobre la Finalissima. Tuvimos una muy buena reunión de trabajo, donde conversamos e intercambiamos ideas durante una cena. Seguimos trabajando en conjunto para avanzar en la organización y el fortalecimiento de la Finalissima”, señaló tras el encuentro.

Aumenta la opción de que se postergue el partido

Tras la negativa de la AFA y la Conmebol, la UEFA volvió a insistir con que el partido se realice en estadio del Real Madrid. La postura generó rechazo en la vereda sudamericana, cuestionando el incumplimiento del acuerdo original, donde se apeló a la neutralidad.

En ese sentido, el organismo europeo se abrió a la posibilidad de analizar otras opciones para albergar el recinto, mientras que la entidad sudamericana sugirió tres: Portugal, Italia e Inglaterra.

Sin embargo, no ha habido un consenso ni menos alguna propuesta formal. Por otra parte, también se descartó de plano la idea de que la Finalissima se dispute ida y vuelta.

Es por ello que ahora se abrió la posibilidad de que el encuentro sea postergado y no se dispute el 27 de marzo, fecha para el que estaba estipulado originalmente en el Estadio Lusail de Doha. Las dudas aumentan y no pareciera encontrarse una solución.