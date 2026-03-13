Crece la polémica por la Finalissima: Chiqui Tapia reacciona y busca mover la sede a Argentina

La Finalissima sigue sin tener sede definida. El partido entre Argentina y España, como campeones de América y Europa respectivamente, se iba a disputar en Qatar el 27 de marzo, sin embargo, el conflicto bélico en Medio Oriente obliga a los organizadores a mover la sede. Por ahora, las posiciones son opuestas.

En Europa se habla de que el encuentro se puede jugar en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Una situación que transformaría al combibado ibérico en local. Al tratarse de un encuentro único, la AFA reaccionó rápidamente. Claudio Tapia se reunió con Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, para buscar apoyo y llevar el choque a Buenos Aires.

Muchas gracias, presidente @agdws, por tomarte el tiempo de visitar la Argentina para dialogar sobre la Finalissima.



Tuvimos una muy buena reunión de trabajo, donde conversamos e intercambiamos ideas durante una cena. pic.twitter.com/Hwsj8v8IzW — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 13, 2026

“Esta noche dialogaremos con el presidente Alejandro Domínguez sobre la Finalissima. Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la Conmebol creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final”, anticipó el directivo este jueves a través de su cuenta de X.

Luego de llevó a cabo el encuentro y Tapia exhibió su cercanía con Domínguez para manifestar las posiciones. “Muchas gracias, presidente, por tomarte el tiempo de visitar la Argentina para dialogar sobre la Finalissima. Tuvimos una muy buena reunión de trabajo, donde conversamos e intercambiamos ideas durante una cena”, dio a conocer el Chiqui.

“Seguimos trabajando en conjunto para avanzar en la organización y el fortalecimiento de la Finalissima”, escrbió también.