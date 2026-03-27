En vivo: Argentina de Lionel Messi enfrenta a Mauritania en duelo preparatorio para el Mundial 2026
Los campeones del mundo se miden ante el equipo africano para ultimar detalles antes de ir a defender su corona a Norteamérica. Sigue aquí los detalles del partido.
Argentina 0-0 Mauritania
El 11 de la visita
La formación de Argentina
Así llegaron los africanos
El vestuario argentino
DT argentino y sus rivales
“La única ventana que posiblemente hubiéramos tenido para jugar con un rival europeo fue en noviembre, que fuimos a Angola e íbamos a jugar en India. Era la única porque los europeos se liberaban de la Nations League“.
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