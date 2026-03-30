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    Copa de la Liga: la UC explota las licencias de Cobresal para ganar en el norte y mantenerse en la lucha del Grupo B

    Los cruzados no se complicaron demasiado para imponerse por 3-1 en El Salvador, resultado corto para un equipo que hasta perdió un penal. Los de la franja suman 6 puntos.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Clemente Montes abrió la cuenta en la victoria de la UC sobre Cobresal. FOTO: Photosport ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Universidad Católica recupera camino en la Copa de la Liga, torneo que da un cupo a la Libertadores. El equipo de la franja viajó hasta El Salvador para vencer 3-1 sin mayores contratiempos al local Cobresal y mantenerse en la lucha del Grupo B.

    Porque la llegada de los cruzados a El Salvador estuvo llena de complicaciones. El retraso del vuelo por motivos estrictamente meteorológicos, de alguna manera, trastocó la organización del técnico Daniel Garnero, después de que el equipo llegara pocos minutos antes del inicio del partido.

    Sin embargo, nada de eso melló la actitud del plantel. El cuadro universitario tomó la iniciativa. Pero el atrevimiento de la UC también le imponía ciertos recaudos. Los dirigidos de Gustavo Huerta intentaba abrir el campo por las orillas: Aaron Astudillo en la izquierda y Guillermo Pacheco en la derecha. Precisamente, este último exigió al portero suplente Darío Melo, el rebote quedó en los pies del juvenil Milan Roki, pero el no pudo dar con la portería.

    En la jugada siguiente, el volante colombiano de la franja Jhojan Valencia tomó la pelota en su campo y lanzó un preciso pase de 40 metros, pelota que cayó precisa en los pies de Clemente Montes para que los estudiantiles se fueran arriba de 1-0 en el marcador, a los 12 minutos.

    Cerca de la media hora, un centro desde la derecha del ataque cruzado terminó dando en el brazo del zaguero cobresalino Benjamín Villarroel, cuando disputaba la posición con Justo Giani. El árbitro Nicolás Millas fue requerido por el VAR y, tras ver las imágenes, decidió cobrar el penal. Giani se paró frente al balón, pero su potente remate se fue sobre el arco, a los 32’.

    Instantes más tarde, el transandino tuvo su revancha. A los 35’, el perfecto tiro de esquina ejecutado por Fernando Zuqui encontró la cabeza del exdelantero de Aldosivi para la merecida ventaja de 2-0.

    Fue por más

    En el tiempo complementario, la escuadra cuprífera intentó cambiar su suerte desde el comienzo. A los 48 minutos un centro de Pacheco desde la derecha ubicó a Francisco Moreno, quien descontó para el 2-1.

    Trámite de un partido que siempre estuvo del lado de la franja. A los 61’, un remate del recién ingresado Fernando Zampedri dio en la mano de Juan Fuentes. El Toro tomó el disparo, pero fue contenido por el meta Pinos. El árbitro Millas advirtió el adelantamiento del arquero y, en la repetición, el artillero argentino no falló para el 3-1, a los 64’, para el resultado final.

    La UC suma 6 puntos después de tres partidos, a la espera de lo que haga Ñublense (4 unidades) ante Universidad de Concepción, en la misma fecha.

    Más sobre:FútbolCopa de la LigaCobresalUniversidad Católica

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