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    Con Lucas Cepeda en el banco: Elche le remonta a Mallorca en una final por el descenso y gana por primera vez en el año

    El cuadro ilicitano, que caía por la mínima, terminó ganando por 2-1 ante los bermellones, que fallaron un penal sobre el cierre. Fue una verdadera final por mantener la categoría, donde el chileno no salió de la suplencia.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El Elche venció al Mallorca en una final por el descenso. Foto: @elchecf (X).

    La provincia de Alicante albergó un duelo clave por la lucha por el descenso, que recibió la típica denominación de un partido de seis puntos. El Elche, que contó con Matías Dituro como titular y Lucas Cepeda en el banco, consiguió una importantísima remontada por 2-1 sobre el Mallorca, que desperdició un penal en el cierre. Así, los de Eder Sarabia consiguieron su primer triunfo del año para salir del fondo de LaLiga.

    El formado en Santiago Wanderers volvió a la suplencia tras ser titular en la goleada sufrida a manos del Real Madrid, derrota que hizo que el cuadro ilicitano se metiera en la zona roja. Llegaron al cotejo ante los bermellones sin victorias en el año ni en la segunda rueda, acumulando cuatro empates y siete derrotas. La última alegría fue el 21 de diciembre pasado. Pasaron de ser una de las sensaciones del torneo a ver comprometida su permanencia y con el zurdo alternando más suplencias que protagonismo.

    En tanto, el Mallorca salió del descenso tras la llegada de Martín Demichelis al banquillo, pero un tropiezo los podía meter nuevamente, en una pelea por mantener la categoría que está completamente encendida. Ahora, el argentino sufrió su primera caída desde su llegada a España.

    Heroica remontada

    El duelo inició con un ritmo alto, con presión por parte de las dos escuadras. Ambos equipos se repartieron la posesisón, aunque el Elche logró generar las ocasiones más claras. En el 24′, por ejemplo, luego de una gran jugada colectiva, Álvaro Rodríguez se perdió bajo el arco la apertura de la cuenta tras no alcanzar a conectar la pelota. También tuvo un par más.

    Por su parte, Mallorca respondió en el 33′ con Vedat Muriqi, que desaprovechó una inmejorable opción casi en área chica, con un remate que se fue apenas desviado cuando Dituro ya estaba lanzado hacia el otro lado.

    La poca contundencia en los momentos clave llevó el partido al descanso en igualdad. En el complemento mantuvo una tónica similar hasta el gol del Mallorca. En el 58′, Pablo Torre recibió en la medialuna, controló y sacó un ajustado remate para batir a Dituro. Fue un pase a la red, golazo del volante de 22 años que hundía a los ilicitanos.

    No obstante, la reacción fue instantánea. Cuatro minutos después, Rafa Mir (62′) puso el empate. El delantero capturó un mal despeje de la zaga y definió con tranquilidad hacia un palo.

    Tras un par de aproximaciones por lado, el Elche volvió a descontar y desató la algarabía en el Manuel Martínez Valero. Gran jugada por la izquierda entre Febas y Valera, los mejores del Elche. Este último centró hacia el segundo palo, donde arremetió Tete Morente (71′) con un potente cabezazo. El tanto se celebró con todo, tanto en el plantel ilicitano como en la hinchada.

    Durante los últimos minutos, los ilicitanos buscaron cerrar el encuentro. Se replegaron notoriamente para sostener una victoria trascendental. Sin embargo, en el cierre parecía llegar el empate tras una mano que nadie reclamó en la visita. El árbitro fue llamado por el VAR y señaló la pena máxima en el 81′. Todo era desazón, pero el remate fue desperdiciado por Muriqi, que envió la pelota a las nubes.

    Con este resultado, el Elche escaló hasta la decimosexta posición, con 29 puntos, mientras que el Mallorca quedó 18°, con 28 unidades, marcando el último puesto que pierde la categoría. La pelea por no descender está al rojo vivo.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaElcheLucas CepedaMatías DituroMallorca

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