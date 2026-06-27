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    “Sos una provincia”: el burlesco cántico de hinchas argentinos tras la eliminación de la Celeste

    Cientos de fanáticos transandinos, que se encontraban en un fan fest en Dallas, celebraron la caída del elenco dirigido por Marcelo Bielsa.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Cientos de hinchas argentinos celebraron con burlas la eliminación de Uruguay.

    La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 no dejó indiferente a nadie. La derrota ante España, que determinó la clasificación de Cabo Verde, sentenció al equipo dirigido por Marcelo Bielsa en el certamen.

    El encuentro dejó múltiples reacciones. Por una parte, fanáticos charrúas manifestaron su fastidio por el fracaso e incluso protagonizaron una pelea a las afueras del estadio. ¿El motivo? Las provocaciones de algunos mexicanos que llegaron a alentar al conjunto hispano.

    En tanto, en los hinchas argentinos también generó repercusión la eliminación de la Celeste. Cientos de forofos se reunieron en el fan fest de Dallas, lugar donde la Albiceleste se medirá con Jordania en su último duelo de la fase de grupos, y estuvieron pendientes al encuentro de los charrúas.

    En ese contexto, tras la derrota del equipo comandado por Bielsa, los fanáticos transandinos festejaron la eliminación celeste con un particular cántico: “Oh, sos una provincia, uruguayo chupa pi...”. El momento fue registrado por algunos de los presentes y no tardó en viralizarse, en un nuevo capítulo de la rivalidad rioplatense.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de UruguaySelección de ArgentinaSelección de España

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