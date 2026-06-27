El corolario de una noche triste: tras insultar duramente a Bielsa, hinchas uruguayos protagonizan violentos incidentes

La noche terminó de la peor forma. La hinchada uruguaya no podía creer que en un grupo abordable habían quedado fuera en primera ronda tras caer por la cuenta mínima ante España luego del gran error de su portero, Fernando Muslera.

Por lo mismo, las emprendieron contra todos. A los jugadores de la Celeste los trataron de “cagones”. Pero sin duda, la mayor parte de los insultos se los llevó Marcelo Bielsa.

“No jugamos a nada” y “esto es Uruguay, papá”, fue lo más reproducible que se escuchó en medio de los insultos y los “saludos” a la mamá del adiestrador. Fue el inicio de una jornada que terminaría en forma violenta y en la cual no hubo reflexión, sólo reproches y furia.

🇺🇾 #Uruguay | Bajo una lluvia de insultos, así se retiraban los jugadores y Bielsa tras la goleada sufrida ante #EstadosUnidos



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Hinchas uruguayos provocan violentos incidentes

Con la sangre hirviendo, los uruguayos no estaban para bromas. Por lo mismo, cuando salieron del estadio no se tomaron de buena manera los cánticos de los hinchas mexicanos a favor de España y de la otra selección clasificada: Cabo Verde.

Según reporta el diario deportivo Ovación, uno de los más importantes de Uruguay, “entre los cánticos que se escucharon estuvieron ‘eliminados otra vez’ y repetidos gritos de ‘Cabo Verde, Cabo Verde’, en alusión al seleccionado africano que terminó clasificando a dieciseisavos en lugar de la Celeste que quedó eliminada por en fase de grupos al igual que en la anterior Copa del Mundo”.

Pero eso no fue lo peor. Porque la cosa se puso color de hormiga cuando comenzó la violencia. “Las provocaciones derivaron en algunos cruces que derivaron en golpes de puño en un contexto de mucho enojo e impotencia por los hinchas uruguayos post derrota de Uruguay”, publicaron los colegas.

Los mismos que contaron que “el clima ya se había comenzado a caldear durante el encuentro. A medida que avanzaban los minutos, una parte importante del público mexicano presente en las tribunas se volcó a favor de España y comenzó a cantar tanto por el seleccionado europeo como por México y Cabo Verde”.

No se reportaron heridos ni detenidos por los conatos y desde el vestuario celeste pidieron disculpas por la temprana eliminación. “Es una sensación totalmente jodida, dura, triste. Es una realidad que nos toca afrontar y que nos disculpamos primero con nuestra gente, con el pueblo uruguayo. No era lo que esperábamos desde un principio, pero el fútbol tiene estas cosas y toca aceptarlo”, manifestó el capitán celeste", concluyó José María Giménez.