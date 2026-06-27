En España festinan tras eliminar a Uruguay: “Jugó la trampa de la intimidación, pero se va del Mundial antes de tiempo”

La selección de España sentenció a la Uruguay de Marcelo Bielsa. En el cierre del Grupo H, la Celeste tenía que ganar para clasificar a dieciseisavos de final. Sin embargo, por culpa de un error grosero de Fernando Muslera, el elenco charrúa cayó por 1-0 y quedó eliminado del Mundial 2026 en la primera ronda. Se consumó un fracaso absoluto.

De este lado del charco, todo es desolación para los jugadores, hinchas y medios deportivos del país oriental. No obstante, de la vereda de los ibéricos, las sensaciones son de alivio e ilusión por seguir avanzando en el certamen planetario.

En ese marco, la prensa española festinó con el importante triunfo en Guadalajara y, sobre todo, por sacar de la competencia a un rival de esta magnitud. Sin ir más lejos, en la crónica del sitio Marca destacan el hecho de que lograron imponerse a un rival muy rocoso que, de paso, apeló a la pierna brusca. “En un semillero de patadas, codos, roces y trifulcas, España, incómoda, alcanzó el liderato del grupo con un golpe afortunado tras una cantada estrepitosa de Muslera a tiro de Baena. Uruguay, con la complicidad de un arbitraje esperpéntico, jugó la trampa de la intimidación, pero se va del Mundial antes de tiempo“, lanzaron.

Álex Baena celebra tras el grosero error de Fernando Muslera. Foto: (Photo by Martin Zabala/Xinhua).

“España encontró más resultado que fútbol. La fotografía del grupo español no es la más idónea para una guerra como la de Guadalajara. Uruguay le tomó la medida la medida al árbitro, el señor Elfath, que parecía que arbitraba con las reglas del hockey hielo“, agregaron, con una nueva crítica al referato.

El citado portal también le dejó un recado al director técnico rosarino, cuya filosofía de juego siempre es objeto de cuestionamientos. “Bielsa es un entrenador de carajos, libros, rimas y leyendas. Si le compras el discurso, sus equipos, convertidos en una secta, son la última mota del romanticismo; si no, el desorden se apodera de la mente del futbolista y el caos llega hasta las tuberías del vestuario. El entrenador argentino, discutido en Uruguay hasta el agotamiento, cocinó un partido antipático para España“, escribieron.

Diario AS, por su lado, exhibió una análisis más aterrizado y aseguró que pasaron exclusivamente por el fallo de Muslera. “Un churro, hay veces que un churro sirve para decidir un partido, para desenredar un duelo trabado. Un churro basta para aupar a unos y hundir a otros. A España, ese churro, la cantada monumental del pobre Muslera a remate de Baena (44’), le permitió irse al descanso con 0-1 tras un primer tiempo en el que nada había funcionado. A Uruguay le destrozó por el gol en sí y por la lesión sufrida por Ugarte en esa misma jugada. Demasiado castigo para la Celeste, que no lograría encauzar el rumbo y que se despidió del Mundial. En él sigue La Roja, primera de grupo y ya en dieciseisavos, pero con un caminar triste y renqueante. El tiempo es nuestro gran aliado hasta el primer cruce, nuestro mejor fichaje“, comentaron.