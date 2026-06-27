El libro recomendado: los esenciales cuentos de John Cheever

El nadador y otros cuentos

John Cheever

Random House

John Cheever es uno de los titanes de la rica tradición de cuentistas estadounidenses. Influyente junto a nombres como Roth, Hemingway, Berlin o Carver, firmó cuentos extraordinarios como los tres que presenta esta edición. El nadador y otros cuentos, volumen ilustrado que reúne El nadador, Adiós, hermano mío y El marido rural. Una excelente puerta de entrada al universo del “Chejov de los suburbios”, uno de los grandes cronistas de la clase media estadounidense de posguerra, quien capturó como pocos el espejismo del American Dream. Sus historias retratan barrios residenciales de piscinas, cócteles al atardecer y céspedes perfectamente cortados, pero bajo esa superficie bullen el tedio, la frustración, el alcoholismo soterrado y la deriva existencial. El nadador es la joya indiscutible. Neddy Merrill, en un domingo de resaca veraniega, decide volver a casa nadando a través de las piscinas del condado, como si trazara un río imaginario. Lo que comienza como una aventura lúdica y vital se transforma, página a página, en una alegoría devastadora del paso del tiempo, la pérdida y el autoengaño. Luego Adiós, hermano mío explora la tensión entre dos hermanos con visiones opuestas de la vida: uno anclado en el hedonismo y las apariencias, el otro más austero y crítico. Y El marido rural sigue a un hombre que sobrevive a un accidente aéreo y regresa a casa, solo para enfrentarse a la indiferencia de su familia. Es un retrato demoledor de la alienación y la fragilidad de los lazos afectivos. En tiempos de hiperconexión y fachadas perfectas en redes sociales, sus relatos siguen siendo un espejo incómodo y luminoso: detrás del éxito aparente siempre acecha la grieta.