Dónde y a qué hora ver a Congo vs. Uzbekistán en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Fédération Congolaise de Football Association

Este sábado finaliza la tercera fecha del Mundial y la República Democrática del Congo se mide con Uzbekistán por el Grupo K.

Congo viene de caer por 0-1 ante Colombia, mientras que el cuadro asiático también lamentó un reciente resultado 0-5 ante Portugal en la segunda fecha.

Cuándo juega Congo vs. Uzbekistán

El partido de Congo contra Uzbekistán es este sábado 27 de junio a las 19:30 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Atlanta de Georgia, Estados Unidos.

Dónde ver a Congo vs. Uzbekistán

El partido de Congo contra Uzbekistán se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.