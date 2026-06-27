Dónde y a qué hora ver a Congo vs. Uzbekistán en TV y streaming
Las selecciones del Grupo K terminan su tercera fecha del Mundial este sábado.
Este sábado finaliza la tercera fecha del Mundial y la República Democrática del Congo se mide con Uzbekistán por el Grupo K.
Congo viene de caer por 0-1 ante Colombia, mientras que el cuadro asiático también lamentó un reciente resultado 0-5 ante Portugal en la segunda fecha.
Cuándo juega Congo vs. Uzbekistán
El partido de Congo contra Uzbekistán es este sábado 27 de junio a las 19:30 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio Atlanta de Georgia, Estados Unidos.
Dónde ver a Congo vs. Uzbekistán
El partido de Congo contra Uzbekistán se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.
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