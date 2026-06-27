En plena disputa por ser goleador: Scaloni confirma la suplencia de Lionel Messi en duelo entre Argentina y Jordania

Lionel Scaloni privilegiará el descanso ante Jordania. La selección argentina afrontará la última jornada de fase de grupos con un equipo alternativo. La principal novedad y lógicamente la más llamativa será la ausencia de Lionel Messi, que se quedará en el banco en plena competencia por ser el máximo goleador, tanto de esta edición del Mundial como a nivel general del certamen.

El propio técnico confirmó su ausencia luego de que el mítico periodista Enrique Macaya Márquez, reconocido por estar cubriendo su 18° Copa del Mundo, le preguntara en conferencia de prensa.

“Antes de contestar, Enrique, un placer que me haga la pregunta y verlo acá. Gracias por venir. Lleva 18 mundiales, increíble. Es un placer poder responderle una pregunta. Yo cuando jugaba en Argentina no paraba de verlo y cada vez que hablaba, para nosotros, los que vivimos esa época, era una eminencia y sigue siéndolo, así que le voy a contestar la pregunta: Leo va a ir al banco”, comenzó señalando. “Ya sé el once pero no se lo puedo descubrir aquí”, añadió.

Scaloni también analizó el hecho de jugar con suplentes: “Estamos viendo diferentes maneras de jugar y todos tienen resultado, los que atacan con el balón, los que juegan de contra y el equipo que se hace fuerte defensivamente. Es muy difícil para un equipo como el nuestro cambiar radicalmente su manera de jugar porque no es nuestra esencia. Lo que sí es tomar recaudo de lo que tiene el rival. No hay una manera solo de ganar. Al final estarán las Selecciones potentes”.

“Los que van a jugar merecen hacerlo, forman parte de la convocatoria y gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ello, por esos chicos que cuando no juegan son los primeros en jugar al día siguiente. El anhelo como entrenador es que el equipo juegue de la misma manera”, complementó.

Cerró analizando a Jordania, su próximo rival: “Es una buena Selección que ha perdido con Argelia en los últimos minutos. Es un buen rival y para nada nos confiamos, tenemos nuestras armas. Queremos someter al rival a través del balón, con los tres jugadores de arriba son rápidos“, sentenció.