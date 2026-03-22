Betis no está para festejos y alarga su crisis en LaLiga tras caer en Bilbao en el partido 300 de Manuel Pellegrini

Acallados los festejos por la clasificación europea, Betis volvió al triste paso que lleva en LaLiga. En el partido 300 de Manuel Pellegrini en la banca de los andaluces, su equipo no pudo en casa de Athletic de Bilbao y cayó de manera inapelable por 2-1, quinto partido consecutivo sin victorias para los verdiblancos.

El equipo vasco tenía claramente otras intenciones. Así, los dirigidos de Ernesto Valverde salieron decididos a aguar la fiesta del entrenador chileno, no solo por eso, sino con más convicción para limpiar la pobre imagen que dejaron en la fecha anterior ante Girona, cuadro que los goleó por 3-0.

Una intensidad constante y una rápida transición entre defensa y ataque de los locales fueron las variables que recibieron a los andaluces en el Nuevo San Mamés. Un equipo perdido, sin ideas, con un mediocampo completamente superado, ni la sombra de esa escuadra que vapuleó 4-0 al Panathinaikos griego para avanzar a los cuartos de la Europa League.

La fórmula era simple, apretar a los béticos en el medio y salir rápido en demanda del arco de Pau López. De esa manera llegaron las dos primeras aproximaciones de los Leones: a los 4’ fue Aymeric Laporte quien remató fuerte cerca de un palo, mientras que a los 11’ fue Yuri quien se la quitó a Abde para ensayar un tiro que se fue muy cerca de un vertical.

En esa dinámica, el curso del duelo avizoraba una rápida apertura del marcador, presagio que quedó confirmado a los 25 minutos. El centro de Yuri encontró solo a Iñaki Williams en la derecha tras el mal despeje de Natan, posición perfecta para dejar la pelota en los pies del zaguero Vivian que puso el 1-0 con derechazo perfecto desde el borde del área.

Recién en ese momento, los verdiblancos insinuaron una tímida reacción. La elevada definición de Antony sobre el arco vasco fue el claro diagnóstico de un equipo largo, con un fútbol muy lento y sin ideas para contrarrestar el atrevimiento de los anfitriones.

Bajo esos argumentos los albirrojos no demoraron en traducir en goles esa supremacía. A un minuto del descanso, el pase de emboquillada de Iñigo Lekue dejó solo a Williams quien centró atrás para que Oihan Sancet pusiera el 2-0 transitorio.

No alcanza

Desconocido Betis que obligó al Ingeniero a hacer una cirugía mayor para el tiempo complementario. La realización de tres cambios al inicio confirmó el severo diagnóstico para intentar derribar a un rival al cual no ganan desde hace tres partidos, el mismo que los venció en la primera rueda.

Pero los problemas de los béticos eran más de fondo. Berenguer probó con zapatazo al golero visitante Pau López, antes de que Cucho Hernández intentara cambiar la suerte de los sevillanos con un tiro que se fue sobre la portería.

A los 69 minutos, se gestó la más clara de los dirigidos por el santiaguino, cuando Cédric Bakambu dejó solo a Abde frente a Unai Simón. Sin embargo, el seleccionado español estuvo notable para contener el disparo del marroquí.

Betis de ninguna manera renunció al partido. Así el descuento llegó por medio de una falta directa. A falta de un cuarto de hora para el epílogo, desde el borde de área, el tiro libre de Pablo Fornals superó a la barrera y se coló en un ángulo para el 2-1.

El descuento descolocó a los de Bilbao. Solo un par de minutos más tarde, como una ráfaga, Bakambu colocaba el empate transitorio, pero el árbitro anuló la conquista por posición de adelanto.

El marcador no se movió más para consumar la derrota del Betis, cuadro que sumó un quinto partido sin victorias por LaLiga. Pese a la mala racha, los sevillanos no se mueven del quinto puesto, después de la increíble derrota de Celta ante Alavés, que perdía 3-0 para golear 4-3 en el final.