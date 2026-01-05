“Estoy aquí, secuestrado”: Nicolás Maduro enfrenta la primera audiencia ante tribunal federal en Estados Unidos

Cerca de las 9.30 horas en Chile, el exlíder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado junto a su esposa, Cilia Flores, hasta las dependencias del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró como “inocente” de los cargos que le acusan.

El 3 de enero, el exlíder fue capturado en una operación realizada por militares estadounidenses en Venezuela. Lo trasladaron hasta territorio norteamericano para privarlo de libertad en una cárcel federal en Brooklyn, hasta este lunes. Ambos aparecieron en la corte federal vestidos con uniformes oscuros de prisión.

A las 12.00 horas local (14.00 en Chile) estaba programada la primera audiencia de Maduro, donde le leyeron los cargos por los que está acusado, entre ellos: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos.

La instancia fue presidida por el juez federal Alvin Hellerstein, quien señaló los delitos mencionando que un cargo de “fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada”. En concreto, se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

En la audiencia, Maduro declaró que: “S oy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí ”, añadiendo que es un “hombre decente”, así como el presidente de su país.

“Mi nombre es presidente Nicolás Maduro Moros. Soy presidente de la República de Venezuela”, dijo Maduro, de pie en la mesa de la defensa. “ Estoy aquí, secuestrado desde el sábado 3 de enero. (...) Fui capturado en mi casa en Caracas, Venezuela”.

Por su parte, la ex primera dama Cilia Flores se declaró también “no culpable, completamente inocente”. Además, expresó su abogado Mark Donnelly que sufrió “lesiones importantes durante su secuestro”.

Mientras que el abogado de Maduro, Barry Pollack, informó al juez Hellerstein de que el exlíder tiene “algunos problemas de salud que requerirán atención”. El defensor de Maduro es reconocido por representar durante varios años al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, consiguiendo recientemente su liberación.

Posterior a la lectura de cargos, y a las palabras de los acusados, los abogados defensores hicieron presente que ambos acusados renunciaban a su derecho de fianza . Según señaló el Pollack al juez, “el señor Maduro no busca su liberación en este momento sin perjuicio de presentar una solicitud de fianza en una fecha futura”.