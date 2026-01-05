Barry Joel Pollack: quién es el abogado que defenderá a Nicolás Maduro

Barry Joel Pollack asumió la defensa de Nicolás Maduro. Se trata de un abogado con sede en Washington D.C. y ampliamente reconocido por su papel como representante del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

La información fue confirmada por en la página del Acceso Público a los Registros Electrónicos de la Corte (PACER, por sus siglas en inglés), que señala que el abogado que comparecerá en nombre del líder venezolano será precisamente Pollack.

El defensor tiene más de 30 años de experiencia representando a ejecutivos, altos funcionarios y organizaciones en investigaciones sensibles y juicios de alto perfil. Es expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Penalistas de Estados Unidos y ha sido destacado por directorios especializados como Chambers USA y Who’s Who Legal.

Uno de sus casos más reconocidos es el de Julian Assange, a quien representó durante más de una década. El juicio contra el creador de WikiLeaks fue por los delitos de violaciones a la Ley de Espionaje de los Estados Unidos luego de haber publicado información clasificada en el mencionado sitio web.

Además, otro caso que cubrió el abogado es del exonerado Martin Tankleff, un hombre que fue condenado injustamente por el asesinato de sus padres.