Primera fisura en la OPE: la intervención a Sebastián Figueroa en medio de tensiones internas

—Sebastián Figueroa podría asumir como ministro de Educación— sugirió el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

—No será ministro— respondió, con un tono tajante, José Antonio Kast.

Hace unos días, en la denominada Oficina del Presidente Electo (OPE), se realizó una de las varias reuniones que ha liderado el líder republicano con su equipo para zanjar al equipo ministerial que lo acompañará a partir del 11 de marzo cuando asuma formalmente como Presidente de la República.

La cita transcurría como de costumbre, sin embargo, la negativa del mandatario electo sobre Figueroa en el gabinete, quien también estuvo en la cita, resonó en varios de los presentes, desencadenó varias tensiones internas y el malestar del propio Figueroa , quien -al menos tres fuentes distintas- tenía aspiraciones de ascender como ministro.

Ese día, según coinciden las mismas versiones, algo cambió en la relación de Figueroa con el resto del equipo. El republicano es uno de los fundadores del partido y es considerado parte del núcleo de confianza de Kast. Tanto así que, previo a su triunfo, se encargó de hacer el mapeo de nombres y perfiles para asumir en los distintos cargos del gobierno central.

De hecho, el director ejecutivo de Acción Republicana se había convertido en una de las figuras más activas del período de instalación, con un rol que en su entorno describían como clave.

El abogado comenzó a levantar contactos con académicos, técnicos y profesionales externos al Partido Republicano, especialmente en áreas sensibles como Educación, Desarrollo Social y Salud. Su tarea era doble: testear disponibilidad y, al mismo tiempo, medir alineamiento con el ideario del futuro gobierno. Un rol que, en los hechos, lo posicionó como un filtro relevante -aunque informal- en la conformación del gabinete.

Ese protagonismo fue creciendo con el correr de las semanas. Figueroa participó en reuniones estratégicas, incluso acompañó a Kast a La Moneda a su encuentro con el Presidente Gabriel Boric y mantuvo conversaciones directas con eventuales ministros. En privado, comentan quienes han seguido de cerca el proceso, daba por descontado que su despliegue tendría una expresión política mayor una vez iniciado el gobierno.

Por eso, la respuesta de Kast fue leída como un punto de inflexión. No solo cerró de golpe la opción ministerial, sino que envió una señal al equipo: el diseño final del gabinete es una decisión estrictamente controlada por el presidente electo.

El tema, transmiten algunos del equipo de Kast, es más profundo que lo que pasó en esa reunión. Agregan que Figueroa comenzó a tomar definiciones que desencadenaron más de un roce y tensiones con personeros del equipo, particularmente con Alejandro Irarrázaval, quien es amigo del presidente electo y cuya influencia empezó a crecer. De hecho, en él recayó la labor de la coordinación general de la OPE y de la búsqueda de nombres para el futuro Ejecutivo.

Así, empezaron las primeras fisuras en el equipo que se ha visto tensionado, según sus integrantes, debido a la presión que implica ser gobierno y las diferentes visiones de los personeros del círculo de Kast.

En el entorno de Figueroa, en todo caso, trasmiten que él no tenía aspiraciones en el gabinete y que desde un inicio conversó con Kast sobre que su rol sería desde una segunda línea del gobierno.

El abogado, de todas formas, sigue trabajando en la OPE, aunque -según relatan fuentes del entorno republicano- con un perfil más bajo y sufrió una intervención en sus funciones.

Así, se sumó al equipo de Kast Pedro Lea-Plaza para reforzar su labor. El abogado y excandidato a la alcaldía de Lo Barnechea es cercano al futuro jefe de Estado desde la Universidad Católica. Ese núcleo que ha sido clave durante este período de transición a La Moneda: los dirigentes -y amigos del Presidente electo- formados en el gremialismo como Rodrigo Álvarez, Julio Feres e Irarrazával.

Desde la OPE, transmiten que Lea-Plaza dividió funciones con Figueroa y que se encargará de las nóminas para cargos más técnicos, como directores de servicio o las designaciones directas que puede hacer el Mandatario a través de las “12 balas de plata”, que es una de las facultades del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

Figueroa, en tanto, ha estado trabajando desde las oficinas de Rapallo, donde se ubica el centro de estudios del Partido Republicano.