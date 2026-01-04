Un gabinete elegido por Kast toma forma y partidos apuestan a la segunda línea

El miércoles, el último día del 2025, Mara Sedini, vocera de la oficina presidencial de José Antonio Kast (OPE), salió a poner paños fríos a la discusión en torno a la conformación del primer gabinete del mandatario electo, que esta semana, a ratos, se le salió de las manos.

A las “líneas rojas” puestas por el expresidenciable Johannes Kaiser para integrarse al futuro gobierno se sumaban el rechazo de figuras de Chile Vamos e independientes para ser ministros, entre ellos Alejandro Weber, Francisca Crovetto, Diego Paulsen y Raúl Figueroa, además de una silenciosa presión de la UDI, Renovación Nacional y los libertarios para tener presencia y peso en el próximo equipo ministerial.

“El presidente electo ha sido superclaro en que este no será un gobierno de cuoteos y él va a elegir a las personas que, a su parecer, son claves para llevar a cabo sus desafíos”, afirmó la periodista y la más probable próxima vocera de La Moneda.

Sedini aseguró que serán “muchos los partidos” que estarán representados en el gabinete, pero subrayó que hay “otros cargos que también son tremendamente relevantes” en el gobierno. “De repente se nos olvida salir de esa primera línea ministerial”, agregó, dando una clave de lo que está ocurriendo hoy en las tratativas entre el equipo de Kast y los presidentes de partidos.

En Chile Vamos -sin contar a Evópoli, que no están considerados en la fórmula del mandatario electo- ya asumieron que el próximo gabinete, salvo algunas excepciones, será un equipo de entera confianza y gusto del líder republicano. Y, tal como lo dejó entrever Sedini, el encuadre de fuerzas se dará a través de las 40 subsecretarías, los 16 delegados presidenciales y los cientos de jefaturas de servicios y cargos territoriales.

Ahí buscarán poner sus fichas RN y la UDI y, desde ese espacio y el territorio, comenzar a refortalecerse y rearmarse políticamente.

“Los partidos estamos completamente fuera de las decisiones ministeriales”, reconoce un dirigente de la UDI con un dejo de resignación.

El sorpresivo equipo político

Mañana, cuando Kast sea proclamado por el Tribunal Calificador de Elecciones como el próximo y 35° presidente de Chile, la columna vertebral de su equipo ministerial ya estará prácticamente definida.

En este puzzle, el más activo ha sido el propio mandatario electo. “Está decidiendo prácticamente él solo”, afirma una fuente. Y un grupo cerrado de cuatro colaboradores lleva adelante las conversaciones: el timonel republicano, Arturo Squella; el exjefe de campaña, Martín Arrau; el ingeniero Alejandro Irarrázaval y el abogado Cristián Valenzuela.

Fuentes de republicanos señalan que, aparte de ser un gabinete elegido por Kast, también será un equipo al estilo tradicional, muy parecido a los anteriores. Es decir, un comité político encabezado por dos experimentados exparlamentarios, el UDI Claudio Alvarado, en Interior, que no fue un nombre propuesto por la actual dirigencia gremialista, sino que elegido por el propio Kast; José García Ruminot, de RN, en la Segpres, que no era la carta inicial del líder republicano, y Sedini (indep.) que, a pesar de que se mantiene en evaluación, sería la más probable sucesora de Camila Vallejo en la Segegob. De no haber inconvenientes de última hora, esta será la formación que tomará las riendas de La Moneda a partir del próximo 11 de marzo.

Luego viene el equipo económico, integrado por los economistas Jorge Quiroz, como ministro de Hacienda, y eventualmente por José Luis Daza -que a pesar de haber venido a pasar las fiestas de fin de año a Chile aún no confirma a Kast si será parte de su gabinete-, por lo que Bernardo Fontaine, uno de los inquilinos habituales en la OPE y quien lideró las medidas concretas para los primeros 90 días, podría completar el team. El plan incluye, además, que desde Relaciones Exteriores el CEO de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, empuje inversiones internacionales.

Luego viene el equipo sectorial, donde Kast ya llenó varios casilleros con personas de su confianza: Martín Arrau, en Obras Públicas; Iván Poduje, en Vivienda y Urbanismo; Louis de Grange, en Transportes y Telecomunicaciones, y María Ignacia Wulf, a la espera de un sí para recalar en Desarrollo Social.

En Salud suena fuerte Luis Castillo, quien el martes estuvo en “La Moneda Chica”, o el hematooncólogo Alejandro Berkovits.

Si en un principio Kast y su círculo de confianza habían explorado la idea de fusionar algunos ministerios políticos, como la Segegob con Interior, como lo confirmó el domingo pasado la secretaria general de republicanos, Ruth Hurtado, esta idea ya fue descartada en los últimos días -aseguran cercanos a Kast-, básicamente por motivos legales y prácticos.

Esta intención, cuyo objetivo es dar una señal de austeridad y ahorrar recursos, sigue analizándose en otras carteras, como Economía, Energía y Minería; Vivienda y Bienes Nacionales, y Desarrollo Social y el Ministerio de la Mujer, lo cual también ha ralentizado las nominaciones.

Paradójicamente, el gran dolor de cabeza para Kast sigue siendo el Ministerio de Seguridad Pública, su principal bandera en su campaña presidencial, donde últimamente comenzó a sonar el nombre del encargado de seguridad del excomando de Evelyn Matthei, el demócrata y expresidente del Partido Radical Carlos Maldonado.

Johannes Kaiser aún mantiene en suspenso si su partido será parte del gobierno. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

De lejos

La lógica indica que los cupos que aún se encuentran abiertos serían para los candidatos de los partidos. Por de pronto, ya está definido que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio será para el mundo de la centroizquierda -Amarillos o Demócratas-, y RN y la UDI solo se quedarían con dos carteras sectoriales cada uno, además de su presencia en La Moneda.

Pero en los partidos reconocen que ven desde lejos la conformación final del gabinete y de los siete ministerios que -en el Excel de Kast- quedarían por repartir. Hasta ahora, la UDI y RN han puesto más nombres sobre la mesa que exigencias respecto de uno u otro ministerio. No así libertarios, quienes pidieron explícitamente entrar a Defensa y Justicia.

Además de esas carteras, aún quedan por definir los nombres en Educación, Justicia -donde la UDI propuso a Luz Ebensperger y Máximo Pavez-; Trabajo y Previsión Social, donde descartó asumir Weber, y los ministerios de la Mujer y Equidad de Género, Agricultura, Medio Ambiente, Deporte y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Hasta ahora, en los partidos de Chile Vamos señalan que temen que “estemos pasando de los ministros gerentes de Piñera a los ministros ideológicos de Kast”. Y añaden una dificultad adicional: el que desde el entorno del mandatario electo hayan vetado varios nombres propuestos, como el de la propia Ebensperger, o el de su par RN Rafael Prohens, y que Juan Antonio Coloma, uno de los coroneles de la UDI, tampoco haya sido considerado. En el caso de la senadora, en diciembre, tras la elección presidencial, ella advirtió que la medida propuesta por Kast de convertir el ingreso clandestino al país en un delito era compleja y requería ajustes técnicos.

En todo caso, desde Chile Vamos advierten que ha habido diferencias en el entorno de Kast respecto de cómo encarar este puzzle.

Por un lado, los timoneles de la UDI y RN -Guillermo Ramírez y Rodrigo Galilea- han contado con Squella como un gran aliado. El senador electo por Valparaíso ha defendido desde un principio la idea de que la próxima administración esté apoyada por una coalición política lo más amplia posible, y que el modelo de conducción sea con los partidos de la centroderecha. Lo mismo defiende Alvarado. El argumento de ambos es que la oposición debe actuar unida en un Congreso donde no tendrá mayorías y no pueden darse el gustito de empezar el gobierno con roces y rencores que tempranamente podrían pasar la cuenta.

Al otro lado, aseguran en Chile Vamos, hay miembros del círculo de confianza de Kast que han planteado que sea él quien tenga la total potestad para designar a sus colaboradores, sin mayor acuerdo con los partidos. A ese lado estaría Alejandro Irarrázaval, el llamado “gerente general” de la campaña de Kast, quien fue consultado por La Tercera, pero prefirió no hablar.

El ingeniero comercial es una de las figuras más influyentes en el equipo republicano. Instalado en “La Moneda chica”, Irarrázaval hoy está a cargo de diseñar la estructura del gobierno y liderando el “escaneo” de los candidatos ministeriables y otros cargos relevantes del aparato público.

Aunque su descripción en Linkedin es “jubilado y feliz”, “el Ale” -como le dicen sus amigos- sería, junto al estratega de Kast, Cristián Valenzuela, una pieza clave del Segundo Piso de La Moneda. Sin embargo, la dureza del extesorero de la UDI en distintos temas políticos no deja de preocupar a los sectores más moderados de Chile Vamos.

En republicanos, en tanto, aseguran que no hay diferencias entre los colaboradores cercanos a Kast sobre la forma en cómo encarar la conformación del gabinete y sus consecuencias políticas. “No existe esa discusión”, afirma un cercano al próximo gobernante.

En "La Moneda chica". El 15 de diciembre, Kast recibió a los presidentes y secretarios generales de los partidos que lo apoyaron. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Lo que viene

Kast retomará esta semana su agenda con un especial énfasis empresarial. El martes se reunirá con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y luego viajará a Perú para reunirse con el Presidente José Jerí, además de sostener encuentros con el sector empresarial.

El jueves asistirá al encuentro “Prioridades para Chile en la voz del presidente electo”, organizado por Icare, donde expondrá los desafíos y propuestas de su futuro gobierno. Y espera cerrar la semana con un eventual viaje a regiones.

Mientras tanto, desde los partidos, reconocen, con cierta resignación, que esperarán la conformación del gabinete sin reclamos, conscientes de que llegaron en el quinto lugar en la primera vuelta. Pero sí, advierten, golpearán, por primera vez la mesa, si sus requerimientos en las subsecretarías y cargos son desoídos.