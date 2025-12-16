Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

El proceso de conformación del gabinete ya comenzó. Los distintos partidos que entregaron su apoyo al candidato de la derecha y centroderecha, José Antonio Kast, que triunfó el domingo en la segunda vuelta presidencial, están elaborando listas con nombres para ocupar los ministerios y las subsecretarías.

Pero en paralelo a ello, también el equipo del presidente electo está afinando un listado para designar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado, que es una de las facultades que el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) le entrega a la administración entrante para nombrar ese número de jefes de servicios en los primeros tres meses de asumido su mandato.

En la actualidad existen 1.318 cargos adscritos al sistema de Alta Dirección Pública (ADP). De ese total, 161 son autoridades de primer nivel jerárquico. Este último es el universo que tiene José Antonio Kast para hacer uso de la facultad de designar hasta 12 altos cargos directivos ADP sin concurso público, de acuerdo a sus prioridades de gobierno.

Si bien el límite de nombramientos de manera directa son 12, el jefe de Estado podría solicitar la renuncia a otros directivos de primer nivel jerárquico, aunque no puede nombrar a sus sucesores directamente y debe solicitar que el sistema ADP convoque a un concurso público para llenar esa vacante. En caso de remover a alguno de ellos, se le deberá indemnizar por los años de servicio, con un tope de seis años.

15/12/2025 - PUNTO PRENSA PERSIDENTE ELECTO JOSE ANTONIO KAST - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Los puestos clave

La lista que hoy se analiza internamente tiene como foco nombrar a personas de confianza en áreas que son clave para la implementación del programa del nuevo mandatario. Por ello, uno de los primeros puestos a designar mediante las “balas de plata” sería quien asumirá en reemplazo de Valentina Durán en la dirección del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En esa misma línea aparece como probable la Superintendencia de Medioambiente. Desde el comando señalan que ambos son trascendentales para destrabar la inversión y acelerar los procesos de permisos. Otro cargo que tiene que ver con los permisos y proyectos de inversión es la Dirección General de Obras Públicas.

Luego aparece el Servicio de Impuestos Internos (SII). Actualmente está Carolina Saravia como directora subrogante, quien asumió luego de que el gobierno de Gabriel Boric le pidiera la renuncia a Javier Etcheberry.

Quienes conocen la interna del sector ganador afirman que este cargo es clave para la implementación del programa y para entregar más certezas al mercado. Otro es el Servicio Nacional de Aduanas.

En la lista que se evalúa sigue el director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que hoy lo ocupa Camilo Cid, y la Superintendencia de Salud, que lidera Víctor Torres.

A su vez, un puesto que estará dentro “de las 12 balas de plata” es el de quien encabeza la Dirección del Trabajo (DT). En el comando de Kast y en el propio programa de gobierno hay una mirada crítica del rol que ha jugado la DT en esta última administración.

De hecho, para los primeros 90 días del nuevo gobierno se tiene previsto modificar vía decretos algunas funciones de DT, para evitar que sea un colegislador interpretando las leyes. Por eso, se subraya que “trabajaremos en la simplificación y claridad de las normas laborales, para que empleadores y trabajadores sepan con certeza a qué atenerse”. Asimismo, plantean que “la fiscalización de la Dirección del Trabajo debe focalizarse en las normas de seguridad, higiene en los lugares de trabajo, pago de seguridad social en las faenas y lugares donde realmente se necesite, y no en la verificación meramente formal de protocolos, reglamentos, instructivos, que poco dicen con la realidad laboral actual”.

Sifup se reune con la ANFP en la Direccion del Trabajo en Santiago 21/1/2025 JAVIER SALVO/ATON CHILE

Por lo mismo, afirman que “necesitamos una nueva Dirección del Trabajo, sin operadores políticos y con profesionales preocupados de mejorar la calidad del trabajo en Chile”.

Otro candidato a ser nombrado vía esta modalidad es el de director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). En pensiones se tiene considerado como probable pedirle la renuncia a Osvaldo Macías en la superintendencia respectiva, ya que internamente en el equipo de Kast hay reparos a la forma en que tramitó la reforma previsional. No obstante, afirman que el problema es encontrar a la persona indicada para que lo reemplace, considerando las complejidades que tiene la reforma en curso. En la lista de posibles también se suma el Instituto de Previsión Social.

Una de las promesas que entregó Kast es controlar la migración y para aquello un cargo que deberá impulsar la política migratoria es el de director del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que también será nombrado de esta manera.

Otros candidatos son los directores de la Comisión Nacional de Riego y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

En la lista de eventuales nombramientos vía esta modalidad aparecen algunos cargos relacionados con Obras Públicas, como el de directores de la Dirección de Obras Hidráulicas y de la Dirección de Vialidad.

SII pone la lupa sobre miles de cuentas con transferencias sospechosas tras nueva ley antievasión. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La elecciones de Boric y Piñera

El Presidente Boric utilizó “las 12 balas de plata” al iniciar su mandato. La distribución de estos nombramientos incluyó a seis del ámbito económico; es decir, la mitad de las designaciones. Esa lista incluyó la elección del nuevo director del Trabajo, Pablo Zenteno; el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett; la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán; la directora de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, InvestChile, Karla Flores; el director de la Comisión Nacional de Riego, Wilson Ureta; y el director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), Santiago Rojas. Esta fue la primera vez que se designó de tal manera a la jefatura de InvestChile.

Al igual que Boric, el 50% de las “balas de plata” usadas por Sebastián Piñera en su segunda administración, correspondieron a cargos económicos. En la comparación con ambas administraciones, tanto Piñera como Boric hicieron cambios en iguales seis jefaturas: Fonasa, Conadi, Servicio de Evaluación Ambiental, Dirección del Trabajo, Indap y la Fiscalía del MOP.

Las otras “balas de plata” que empleó Piñera correspondieron al Instituto Nacional de Deportes, el Servicio Nacional de Menores (Sename), la Superintendencia de Educación, el Servicio Nacional del Consumidor, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Tesorería General de la República.