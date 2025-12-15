El Ipsa terminó cerrando a la baja tras triunfo de Kast, pero el mercado sigue apostando por futuras alzas

A pesar de que la segunda vuelta presidencial complió con las expectativas del mercado y dio por ganador a José Antonio Kast con 16 puntos porcentuales de ventaja, la reacción de los principales activos chilenos fue levemente negativa.

El viernes, el Ipsa había cerrado en 10.400 puntos. Este lunes subió hasta bordear los 10.500 puntos, pero cerró la jornada con una caída de 0,94% a $10.302,23 puntos.

Esta es la tercera caída del selectivo tras una elección presidencial desde el retorno a la democracia. La primera baja se registró tras la segunda vuelta del 15 de enero 2006, cuando ganó Michelle Bachelet por primera vez. Al día siguiente, el Ipsa perdió 0,38%. La segunda ocurrió el 20 de diciembre de 2021, al día siguiente del triunfo de Gabriel Boric en el balotaje de ese año, cuando el índice retrocedió 6,18%.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señala que “para algunos, el triunfo ya estaba internalizado”, por lo que “sólo vemos una toma de ganancias por parte de algunos inversionistas. En todo caso, seguimos pensando en 10.600 puntos a fin de año, debido a que este mares el Banco Central debería además bajar la TPM en al menos 25 puntos básicos”.

Por su parte, Jorge Tolosa, operador renta variable de Vector Capital, señala que, posterior a la primer a vuelta de este año, la bolsa subió algo más de 5% y el dólar cayó 1,5%. “Hoy lo que se está dando es que hay muchos inversionistas que se comportan con un horizonte de corto plazo: se está cumpliendo el dicho de compra con el rumor, vende con la noticia”, afirma.

Sin embargo, en los próximos meses el mercado seguirá atento los movimientos del presidente electo.

Credicorp señaló en un informe que “los inversores siguen de cerca la composición del gabinete, en particular la representación de los partidos de centroderecha y la unidad de la coalición, lo que podría impulsar aún más los activos locales”.

Con ese telón de fondo, expuso que “en condiciones optimistas, el Ipsa podría alcanzar entre 11.200 y 11.600 puntos a finales de 2026″, mientras que “a mediano plazo, la tendencia del peso debería ser apreciativa, aunque esto dependerá en gran medida de la postura de la Fed, la decisión sobre la tasa de interés del Banco Central y la evolución de los términos de intercambio”.

Por su parte, Ariel Nachari, estratega jefe de Inversión de SURA Investments, indica que, hacia adelante “el foco del mercado estará en la capacidad del presidente electo de llevar a cabo su programa de gobierno, particularmente en las medidas económicas”, donde destaca la reducción del impuesto corporativo de 27% a 23%; recortar el gasto público en US$6.000 millones en 18 meses; y simplificar y acelerar los trámites de permisos sectoriales para incentivar la inversión.

Ante ese escenario, Nachari plantea que “mantenemos una visión constructiva sobre los activos locales. La bolsa local se seguirá beneficiando de una economía que continúa recuperándose, empresas con buenas perspectivas de crecimiento de utilidades, tasas de interés en descenso y valorizaciones menos exigentes que las de varios mercados desarrollados”.

Durante la mañana, el banco suizo Julius Baer mantuvo su recomendación de sobreponderar a las acciones chilenas a la luz del triunfo de Kast, y explicó que “la prima de riesgo de la renta variable sigue estando muy por encima de los niveles observados durante el último régimen estable (2010–2018), lo que ofrece una compensación atractiva. Además, las acciones chilenas tienen una exposición limitada a las tensiones comerciales mundiales y un sólido impulso en las ganancias".

Kathrin Muehlbronner, Senior Vice President de Moody’s Ratings, señaló que la elección de Kast “probablemente aumente el enfoque en la desregulación y el fortalecimiento de las condiciones para la inversión local y extranjera, lo que respaldaría las perspectivas de crecimiento económico de Chile”.

El dólar

El dólar arrancó la jornada con la tentación de romper el soporte de los $ 900 tras el triunfo que obtuvo José Antonio Kast, y estuvo cerca, porque en el arranque de la sesión tocó los $ 903, un mínimo no visto desde septiembre del año pasado.

Sin embargo, la tendencia a la baja se diluyó y el dólar empezó a subir hasta situarse en los $ 913,40 al cierre de esta edición, de acuerdo a los registros de la Bolsa Electrónica. Se trata de un alza $ 6,65 (0,73%) en relación al cierre del viernes, llegando a $913,4. Aún así, el peso chileno se ha apreciado 1,65% en lo que va de diciembre y más de 8% en el balance del ejercicio 2025.

“El escenario de un triunfo de Kast ya estaba descontado, lo que ayuda a explicar que, tras la apertura, el mercado no haya profundizado la apreciación de forma agresiva”, explicó Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam.

Thomas Naeter, analista de mercadosde Capitaria, sostuvo que en el corto y mediano plazo, el dólar en Chile mantiene un sesgo bajista, respaldado por factores externos que siguen favoreciendo a las monedas emergentes.

“Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio continúa respetando un canal descendente, lo que no descarta correcciones puntuales hacia zonas técnicas —como los $924—, pero sin alterar la tendencia principal mientras no se rompa esa estructura", indicó. En tanto, en términos fundamentales, apuntó que “la combinación de un dólar global más débil y un cobre fuerte refuerza el escenario bajista para el dólar. Bajo este contexto, de aquí a marzo es razonable proyectar niveles cercanos a los $890, siempre que se mantengan las condiciones externas actuales”.

Durante este lunes, el peso chileno adicionalmente tuvo a su favor la baja del Dollar Index. El indicador que mide a la divisa frente a una canasta de monedas líquidas como el euro o el yen, muestra una baja de 0,14%.

En tanto, el cobre sigue entregando soporte al peso chileno: el precio spot llegó a US$ 5,35 en la Bolsa de Metales de Londres, lo que supone el segundo mayor registro histórico, de acuerdo a las estadísticas de Cochilco.