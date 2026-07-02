Kast aterriza en Uruguay y se reúne con su par Yamandú Orsi en su primera visita a un jefe de Estado de signo político distinto

El tercer día de la gira internacional del Presidente José Antonio Kast estuvo marcado por un cambio de escenario político. Luego de cerrar su visita de Estado a Paraguay, donde demostró su sintonía con el mandatario Santiago Peña, el jefe de Estado chileno aterrizó este miércoles en Montevideo para reunirse con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, representante del Frente Amplio de dicho país.

Se trata de la primera visita oficial de Kast -ya como mandatario en ejercicio- a un país gobernado por un jefe de Estado de un signo político distinto al suyo; aunque no es la primera vez que se encuentran, ya que Orsi asistió en marzo al cambio de mando en Chile.

La cita buscó reforzar la relación bilateral entre ambos países y profundizar la cooperación en materias económicas, de seguridad e integración regional.

Según se conoció, en la reunión entre ambos, en la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes, se abordó la coordinación para enfrentar la delincuencia organizada transnacional, la profundización de la integración económica, la proyección conjunta hacia el Asia-Pacífico mediante el CPTPP, la cooperación en materia medioambiental, oceánica y antártica, además del fortalecimiento de los vínculos comerciales entre Chile y Uruguay.

La cita concluyó con la firma de dos acuerdos de cooperación. El primero corresponde a un memorándum de entendimiento entre la Academia Diplomática Andrés Bello y el Instituto Artigas del Servicio Exterior de Uruguay, destinado a fortalecer la formación e intercambio de futuros diplomáticos de ambos países. El segundo establece el reconocimiento mutuo de certificados de firma digital, una medida orientada a facilitar el comercio electrónico entre países.

En la declaración conjunta, Uruguay valoró la propuesta de Chile de sumarse al acuerdo de Santiago para el combate del crimen organizado en la región.

“Agradecemos que el gobierno de Chile lo haya puesto sobre la la mesa, incluso con propuestas concretas, como por ejemplo, el acuerdo de Santiago o una propuesta hecha por Chile en materia de seguridad y la necesidad de articulación (…). Estoy seguro que en próximos próximos meses estaremos acordando, creo que si no me equivoco, el de seguridad, por ejemplo, un muy buen acuerdo y otros que tienen que ver con infraestructura que quedamos en terminar de diseñarlo en la reunión de hoy”, dijo Orsi.

Paso por Paraguay

Antes de llegar a Montevideo, Kast puso término a su agenda en Paraguay.

La jornada comenzó temprano en Asunción con una reunión en el Palacio de López junto al presidente Santiago Peña, tras ser recibido con honores militares. Ambos mandatarios encabezaron una reunión ampliada entre delegaciones y posteriormente suscribieron distintos acuerdos bilaterales, antes de ofrecer una declaración conjunta y compartir un almuerzo oficial junto a autoridades, parlamentarios y representantes del mundo empresarial.

Más tarde, durante una intervención en el Congreso paraguayo, el Mandatario chileno volvió a poner el acento en el desempeño económico del país anfitrión.

En momentos en que la megarreforma del Ejecutivo enfrenta su discusión en particular en el Senado -proyecto que contempla, entre otras medidas, una reducción de la carga tributaria para las empresas-, Kast destacó las reformas impulsadas por Paraguay en los últimos años.

“Paraguay es un ejemplo para toda la región. Es un país que ha sabido ir ordenando sus cuentas, mantener la estabilidad y atraer de una manera sorprendente inversión extranjera”, sostuvo.

En la misma línea, añadió que “el progreso que ha demostrado Paraguay en los últimos años es un modelo a evaluar y analizar, porque bajando impuestos han crecido”.

La seguridad fue el segundo eje del mensaje presidencial. Kast advirtió que “la delincuencia organizada transnacional” constituye hoy una amenaza común para toda la región, y planteó que “ante el crimen organizado, la neutralidad no es opción. Quien duda, pierde y quien se divide, cae frente a este flagelo”.

En ese contexto, destacó la adhesión de Paraguay al acuerdo suscrito semanas atrás por Chile junto a Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador -acuerdo de Santiago- para coordinar acciones contra el crimen organizado, e indicó que Uruguay también fue invitado a sumarse a esa iniciativa.

Más tarde, durante la declaración conjunta con Peña, Kast volvió a utilizar el caso paraguayo como referencia para la situación económica chilena. El Mandatario reconoció que el país enfrenta un escenario complejo luego de conocerse las negativas últimas cifras de actividad y empleo.

“Chile hoy día pasa por un momento complejo en temas de Imacec (…), y también ayer conocimos cifras de desempleo muy altas que vienen ya de largo tiempo, pero que tenemos que revertir”, señaló.

A continuación insistió en que “Paraguay para nosotros es un modelo en temas de reformas tributarias. Incluso, apeló a una analogía para describir el escenario económico chileno: “Nos dimos cuenta tarde de que teníamos una ‘enfermedad económica’, pero que afecta la vida y la calidad de vida de nuestros compatriotas”.

La gira presidencial concluirá este jueves en Montevideo. A primera hora, Kast y su delegación participará en un desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) en el Hotel Radisson de Montevideo, instancia que reunirá a representantes del mundo empresarial, político y diplomático uruguayo, junto a la delegación de parlamentarios y empresarios que acompaña al Mandatario durante su recorrido por Paraguay y Uruguay.