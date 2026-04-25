Pedro Ruminot: “En algún momento pensé: a la gente en realidad me la gané por cansancio”

En febrero de 2025, en el marco de su regreso al Festival de Viña, Pedro Ruminot hizo una maniobra de alto riesgo: al final de su presentación anunció un show en el Movistar Arena para el siguiente 25 de julio, una idea que se le había ocurrido más temprano durante la prueba de sonido y que había logrado coordinar a toda velocidad.

¿El problema? Su tiempo en la Quinta Vergara –superó la hora y media sobre el escenario– se prolongó más allá de lo previsto, por lo que se quedó sin rutina para esa fecha que daría en cinco meses más. Esa misma noche vendió más de 8 mil entradas, por lo que no había posibilidad de dar marcha atrás. La solución que encontró consistió en aplicar algo que ha ejercitado en otros momentos de su carrera: trabajo y más trabajo.

eMe Ramon Gomez

Ahora, en entrevista con Culto, el exintegrante de El Club de la Comedia asegura de manera categórica: “Para mí el Movistar es el mejor show que he hecho. Incluso mejor que Viña”.

El registro de ese espectáculo que brindó en el recinto del Parque O’Higgins a mediados de 2025 acaba de llegar a Prime Video. Titulado Pedro Ruminot: Una noche en el Arena, el especial lo muestra desplegando la clase de seguridad e hilaridad que mostró en su última pasada por Viña, pero con una nueva batería de chistes.

Eso sí, su gestación fue diferente a la del especial anterior, Pedro Ruminot: Vengan de a uno (2024), encargado por la plataforma y filmado en el remozado Teatro Municipal de Viña del Mar. Si ese fue un encargo del servicio de streaming que concretó la productora Blackstar Content, esta vez el equipo de Ruminot grabó su show en el Movistar Arena con la idea de evaluar si era viable ofrecerlo a alguna plataforma.

Foto: @luispipeeeee @luispipeeeee +56945758082

Tras el éxito de las negociaciones, la labor se enfocó en reducir las tres horas de show en un metraje adecuado a ese tipo de producciones, excluyendo las alusiones más locales. “Intentamos dejar el material más masivo, más latino”, indica desde Putaendo, en medio de una jornada de grabación de la nueva temporada de Socios por Chile, el programa de Canal 13 que lidera junto a Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra.

-¿Qué le otorgó hace unos años realizar su primer especial de comedia y qué cree que le puede otorgar el lanzamiento de este segundo?

Con Prime Prime me decían: esto va a estar en todo el mundo. Y yo pensaba: si está en todo el mundo, ¿quién lo van a ver? Nunca le había tomado el peso, hasta que el año pasado hice una gira por varios países de Europa, y la mayoría de la gente había visto el especial de Prime Video, algunos con subtítulos. Eso me impactó. Comprobé que no es una sensación, comprobé que es una realidad. Cuando partí en la comedia uno soñaba con ojalá algún día hacer algo con HBO. Bueno, la tecnología avanzó, y las plataformas llegaron y el objetivo ahora es tener un especial en una plataforma. Son pasos que uno tiene que dar como comediante. Para mí es una meta cumplida, y ya estoy pensando en el próximo.

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-Dice que este es su mejor show, por sobre Viña 2025, que ya fue muy exitoso. ¿Se ha detenido a analizar que lo llevó a este momento de su carrera? ¿Hace ese ejercicio?

Lo he estado haciendo últimamente, pero cuando estaba sucediendo nunca tuve el tiempo de hacer un análisis y decir: ¿qué fue lo que pasó? El post Viña fue bien loco, como que me subí a una ola y esa ola nunca se detuvo. Siento que todavía no se detiene. A veces en estos viajes grabando Socios por Chile de repente en la noche en el hotel me cuesta dormir y me pongo a pensar (...) Hago el análisis y lo atribuyo a todos los años que llevo. En algún momento pensé: bueno, en realidad a la gente me la gané por cansancio.

-¿Hasta qué punto cree que estar con un programa en televisión abierta ha ayudado a que ese cariño se consolide?

Sí, yo creo que eso ayuda. Socios por Chile es un programa muy chileno que llega a todos los lugares, a todos los pueblos, y me ha permitido llegar a públicos que antes no me veían. Me da risa que a los bares, donde siempre ha ido gente más joven, ahora estén yendo hartas señoras y las meto en la rutina. Les digo: ustedes llegaron por Panchito Saavedra. Sí, me dicen. El público se amplió mucho.

eMe Ramon Gomez

-¿Ha podido ver algo de la nueva versión de El Club de la Comedia? ¿Qué le ha parecido?

Sí, primero no es El Club de la Comedia. Yo creo que de parte de Chilevisión hay un aprovechamiento del nombre para poder apelar a la nostalgia, pero todos los que vieron El Club de la Comedia y ven este se dan cuenta de inmediato que hay un uso, incluso diría que malicioso, de la marca y del nombre. No se parece al Club, no es el Club. A mi Pato (Pimienta) me llamó y le dije que yo no estaba de acuerdo, que no me parecía, y que ojalá, por el bien de los colegas, de él y del mismo canal, le pusieran otro nombre, porque es una carga importante. Es un programa que, para bien o para mal, depende del gusto, marcó una época, inició el fenómeno masivo del stand up en Chile, por lo que cargar con esa mochila es muy difícil. Y, además, sin los originales.

“Me da una sensación rara. Quedo con un mal gusto, quedo con una sensación mala. Los resultados no han sido los mejores, pero claro, yo creo que los colegas se merecían una una mejor oportunidad y otro nombre. Si hubiese tenido otro nombre quizás hubiesen construido desde otro lugar, y eso hubiese sido bueno para ellos”.

-¿Comparte la sensación que quedó instalada en torno al show de Stefan Kramer en Viña 2025, que apunta a que quizá no fue el mejor Kramer?

Claro, esa sensación quedó entre la gente. Leí la entrevista que Stefan dio hace poco (a Culto), donde él dice que con el tiempo su rutina va a trascender y va a ser valorada de otra forma. Yo nunca lo había visto así. Decir: mira, la sensación actual es esta, pero tal vez en el futuro sea otra. Hay rutinas que de verdad envejecen muy bien y otras que envejecen muy mal y que responden al momento, a lo que estaba pasando. Es un buen punto de vista. Pero siento que (en Viña 2026) la comedia triunfó, independiente de si hubo o no una rutina histórica.

Foto: @luispipeeeee Luis Felipe Araya

-Si la organización del Festival de Viña lo invitara a la edición 2027, ¿estaría dispuesto a aceptar?

Sí. Me gustaría esperar un poco más, pero sí. Para mí es un lugar muy bueno para poder desarrollar una rutina. A mí me gusta hacer cosas masivas. No me gusta hacer cosas de nicho y que me vea poca gente. Lo que más me gusta es que vaya la mayor cantidad de gente y que ojalá la gran mayoría lo pase bien y se ría (...) Viña penetra demasiado profundo en la gente, y la última ida fue increíble. Yo creo que después voy a empezar a darme cuenta de todo lo que significó para mí. Es un espacio muy lindo y feliz iría todos los años.

-¿No le da miedo el desafío de tener que superar su última pasada por Viña?

Ah, sí. No sé si miedo, pero obviamente hay una responsabilidad con uno mismo, que es lo que uno aprende con los años. La única competencia que uno tiene es lo que ya hizo. Uno no tiene que andar compitiendo con los colegas; uno tiene que competir con su historia. Y claro, hay una presión. Tengo que hacer algo tan bueno (como el anterior). Pero eso igual a mí me sirve, me ayuda. Para el Movistar también tenía esa presión.