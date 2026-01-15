Falabella profundiza apuesta en Colombia y adquiere la participación de su socio en operación en ese país

Grupo Falabella informó este jueves la compra de la participación minoritaria que mantenía Organización Corona en los negocios conjuntos de ambas compañías en Colombia, es decir, Falabella Retail, Banco Falabella, Seguros Falabella y ABC de Servicios. Así, profundiza su apuesto con el país.

En junio del año pasado Organización Corona anunció su salida voluntaria de dichos negocios, un mecanismo contemplado en el pacto de los accionistas. La firma socia concretó la venta de sus acciones con las que tenía una participación de 35% en Falabella Retail, un 31% en Banco Falabella, un 35% en Seguros Falabella y un 35% en ABC de Servicios.

Con esto, el Grupo Falabella se queda con el 100% de las acciones de Falabella Retail, Banco Falabella, Seguros Falabella y ABC Servicios en Colombia. El monto total de operación fue de aproximadamente US$159 millones.

Alejandro González, gerente general de Grupo Falabella, destacó en un comunicado que “esta adquisición refleja nuestra confianza en Colombia y en la relevancia que este mercado tiene para nuestra estrategia regional. Estamos plenamente comprometidos con el desarrollo de nuestros negocios en el país, con fortalecer nuestra propuesta de valor y con seguir impulsando relaciones de largo plazo con nuestros clientes, colaboradores y comunidades”.

Organización Corona es una multinacional de origen colombiano dedicada a la manufactura y comercialización de productos para el hogar, la construcción, la industria, la agricultura y el sector de la energía. No tiene relación con Corona en Chile.

La firma y Grupo Falabella seguirán siendo socios en solo uno de los negocios en Colombia: Sodimac, acorde con el enfoque principal de Organización Corona, en el mejoramiento del hogar y construcción.

“Continuarán trabajando conjuntamente para su crecimiento y sostenibilidad en el mercado colombiano. Ambas compañías mantendrán sus participaciones actuales (51% Corona y 49% Falabella), sin cambios en la operación ni en la gestión del negocio”, afirmó el grupo en un comunicado.

En Colombia la firma tiene 40 tiendas Sodimac, con las que tiene una participación de mercado de 15,8% de acuerdo a la memoria de la empresa del 2024, siendo el líder del mercado. Además, tienen 2 tiendas Ikea.

Por otro lado, respecto a los negocios que ahora son en totalidad del grupo, al cierre de dicho año Banco Falabella tenía una cuota de 5,1%, y Falabella Retail un 7,8%. El resto de los negocios no fueron detallados en dicho documento.