Anuncian cierre de Paso Los Libertadores para este viernes por precipitaciones en la alta cordillera

La Delegación Presidencial Provincial (DPR) de Los Andes informó la tarde de este jueves del cierre del Paso Los Libertadores para mañana viernes, debido al pronóstico de precipitaciones que afectará a la alta cordillera.

De acuerdo a su comunicado, la decisión fue tomada por las coordinaciones fronterizas de Chile y Argentina ante los reportes e informes técnicos de vialidad que pronostican precipitaciones en la alta montaña, lo que “no garantiza una transitabilidad segura”.

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Se informa el cierre del Complejo Fronterizo Los Libertadores, debido al ingreso de un frente climatico. pic.twitter.com/LPnpi9uAMG — CF Los Libertadores (@CFLosLibertador) July 9, 2026

Ante esto, como detalla el texto, “es necesario suspender de manera preventiva el tránsito internacional, para el día viernes 10 de julio”.

El cierre de barreras se realizó hoy jueves a partir de las 17.00 horas en Guardia Vieja, localidad de Los Andes, y a las 18.00 horas en el sector transandino de Uspallata.

Mientras que el túnel internacional cerrará el tránsito vehicular a partir de las 19.00 horas de Chile y 20.00 horas de Argentina.