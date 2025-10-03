Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Para muchas personas, prolongar la longevidad en óptimas condiciones de salud es un objetivo clave. De esta manera no solo se puede dedicar más tiempo a compartir con los seres queridos, sino que también, disfrutar de las actividades favoritas y, por qué no, conocer otras nuevas.

El japonés Reizo, un cardiólogo jubilado de 95 años que vive junto a su esposa en la ciudad de Osaka, la misma en la que nació, tiene una serie de rutinas “no negociables” que según él explican el bienestar que ha mantenido con el paso de los años.

Si bien, el doctor ya no atiende pacientes en su consulta médica, sí realiza distintas actividades con el objetivo de potenciar su felicidad y su tiempo en este mundo.

Con el objetivo de conocer en detalle qué es lo que ha hecho para mantenerse, su nieta Mika Cribbs viajó desde Estados Unidos hacia el país asiático, para así describir en detalle cómo es el diario vivir de su abuelo.

A continuación encontrarás los 8 puntos que identificó la colaboradora de CNBC.

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

1. Pasear por la mañana

Reizo se levanta a tempranas horas de la madrugada, para así salir a dar un paseo a las 5:00 de la mañana.

Generalmente, camina entre 30 minutos y una hora, un rango en el que suele dar al menos 7.000 pasos .

Los caminos por los que circula van desde senderos montañosos hasta barrios citadinos.

Lo más importante, según él, es que el paseo lo motive a empezar su día con energía.

2. Entrenar

Una vez que llega de vuelta a su casa, realiza una rutina de ejercicios hecha a la medida, la cual incluye desde estiración hasta actos que involucran equilibrio y fuerza .

Dentro de este tópico, va variando los entrenamientos dependiendo de cómo se siente, ya que la intención no es forzar su cuerpo, sino que más bien, es mantenerse activo en función de lo que puede hacer.

3. Hablar con familiares y amigos

Pese a que comparte a diario con su esposa, suele utilizar su computador o su teléfono celular para acceder por un tiempo a sus redes sociales.

De esa manera puede hablar con sus nietos que viven en Estados Unidos y compartir con sus amigos en línea .

Pero no todo lo que hace en aparatos electrónicos está relacionado a plataformas como Facebook e Instagram.

4. Escribir

Dedica un pequeño espacio diario, de apenas unos minutos, para escribir en su computador sus experiencias y los pensamientos que se le vienen a la mente .

Dicha conducta la adoptó recién hace una década, pero según su nieta, le ha servido para recordar el valor de ciertos aspectos de la vida.

En este sentido, enfatizó que lo más importante no es la cantidad de palabras que pueda escribir, sino que más bien el contenido y que él se sienta bien haciéndolo.

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

5. Crear

Uno de los proyectos en los que trabaja a diario, es hacer sus propios autorretratos para que queden lo mejor posible.

Es por esto que se toma el tiempo de observar y realizar cada uno de los detalles, ya que dice que aquello también le permite conocerse a sí mismo.

Más allá del cuadro en sí (en términos materiales), le aporta un momento de introspección y reflexión.

6. Buscar nuevas actividades

Para no circular únicamente en las mismas actividades, también está abierto a buscar otras nuevas que le puedan generar satisfacción.

Por ejemplo, durante la pandemia empezó a cultivar un huerto inspirado en las flores y plantas que veía en sus paseos matutinos.

Además, ha iniciado actividades como tocar la flauta dulce, debido a que además de aportar música, pensó que podría ayudarle a tragar y respirar.

“Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Me encanta que mi abuelo mantenga una mentalidad abierta y aventurera, que busque siempre nuevas experiencias que alimenten su curiosidad, y que nunca tema fracasar”, declaró su nieta.

7. Dormir siesta

Como Reizo realiza numerosas actividades, siente que necesita reponer energías en distintos momentos del día.

Es por esto que recurre a siestas de aproximadamente media hora . La primera de ellas usualmente se la toma cerca de las 8:00 o 9:00, mientras que tiende a tomar una segunda durante las tardes, después de leer.

Él confía en que medir la duración de esos espacios ha contribuido en gran parte a su longevidad.

8. Disfrutar de las comidas

Aunque Reizo es riguroso en todos los aspectos relacionados a su salud, en ciertas instancias se permite disfrutar de sus comidas favoritas.

Desde carnes rojas, quesos, curry y distintos tipos de verduras hasta vinos con sus características predilectas.

A pesar de que numerosos estudios han advertido que la ingesta regular de algunos de esos alimentos y bebidas puede contribuir al desarrollo de enfermedades, el cardiólogo japonés ha optado por mantener un equilibrio entre lo que consume por placer y lo que elige por la salud de su organismo.

Cabe destacar que siempre es recomendable visitar a un médico para evaluar tu caso en particular y las acciones que puedes adoptar o no.