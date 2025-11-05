“Pelea como niña”: el duro entrenamiento de Renatosa, la influencer que peleará en La Noche de Combos. Foto Pablo Vásquez R.

El estereotipo de “pelea como niña” ya no existe. Las mujeres pelean, y fuerte . Y así también lo quiere demostrar Renata Jara —más conocida como Renatosa— la influencer de 22 años que se está preparando para subir al ring de La Noche de Combos, con un arduo entrenamiento de boxeo amateur.

“Los combates femeninos normalmente son los más explosivos. He entrenado con niñas increíbles, incluso más pequeñas que yo, que son buenísimas en el boxeo. Para mí, ‘pelear como niña’ significa pelear bien”, dice la joven, en conversación con La Tercera.

Su contrincante será María José Góngora (Majoobleach). Ambas son las únicas mujeres que pelearán en el evento, una especie de versión chilena de La Velada del Año de Ibai, que se celebrará este 7 de noviembre en el Teatro Caupolicán de Santiago.

Rena, como le dicen sus amigos, le cuenta a La Tercera que siempre había soñado con pelear, tal y como lo veía en distintos eventos de boxeo amateur que son cada vez más populares.

Pero al momento de comenzar a entrenar, se dio cuenta de que no iba a ser una travesía fácil.

“Nunca había hecho deporte, y ha sido muy difícil el proceso” , dice la influencer.

Cómo fue pasar del sedentarismo a entrenar hasta dos veces por día

Desde el momento en que recibió la invitación de Dylantero, creador de La Noche de Combos, Renatosa pasó de no haber hecho ningún tipo de deporte en su vida a entrenar prácticamente todos los días de la semana. Algunas veces, hasta dos veces por jornada.

Tuvo que bajar dos kilogramos de peso para estar a la par con su contrincante. Para lograrlo, tuvo que cambiar su alimentación y comenzar a moverse más.

“Empecé a comer más ordenado. Yo no comía mal, pero no a las horas que debía hacerlo. Y vengo a entrenar casi todos los días”.

Estamos en el Libra X Libra en la comuna de La Florida. Es un día caluroso, pero con viento. Las ráfagas que se cuelan entre las ventanas refrescan a Renata y a sus tres compañeras de entrenamiento de ese día: Florencia, Isidora y Dominga.

Las cuatro comienzan el calentamiento con una serie de ejercicios básicos. Después, su entrenador les unta vaselina en el rostro para que los cascos de protección no les lastimen tanto la piel . También las ayuda a vendarse las manos para ponerse los guantes.

Las chicas cuentan que aunque utilizar los cascos las protege de los golpes, son muy incómodos. Con ellos, es más difícil respirar y “sientes que te aplasta la cara”.

Con una cinta amarilla, dividieron el ring en dos espacios. Las cuatro se separaron en parejas y comenzaron a hacer un sparring, un simulacro de pelea, en cada mitad del ring.

Apenas sonó la campana, comenzaron a llover los golpes sin descanso .

Renatosa recibe varios puñetazos en pleno rostro , pero aún así sigue protegiéndose con las manos y pegando cuando ve la oportunidad. Le lloran un poco los ojos, pero se mantiene firme.

“Lo mental es muy difícil” , dice la influencer a La Tercera. Además de prepararse para recibir los golpes, Rena no deja de pensar en el día que subirá al ring frente a miles de espectadores.

Y cada día de entrenamiento es distinto. Cuando el sparring se vuelve más pesado, llega a sentir frustración. Pero el equipo de mujeres con el que entrena le da ánimos para seguir mejorando. Entre ellas, hay niñas promesa en el deporte.

“Descubrí que no me disgusta hacer ejercicio, solo que no tenía el espacio para hacerlo. Hay un grupo aquí que está intentando impulsar el boxeo femenino con niñas que son más pequeñas que yo, pero que son mucho más buenas . Esto es lo más bonito que he sacado de esta experiencia”.

El escenario del boxeo femenino en Chile

El boxeo suele ser pensado como un deporte de contacto exclusivo para hombres. Sin embargo, hay mujeres en Chile que practican esta disciplina de forma amateur y profesional , y que han demostrado destrezas y talento que rompen con los obsoletos estereotipos del “sexo débil”.

Pero la realidad no siempre las acompaña. Según revela un reportaje de Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, es común que las boxeadoras mujeres sean discriminadas por su sexo y que no sean igualmente remuneradas o auspiciadas que sus colegas hombres.

“Me gustaría ver más mujeres peleando” . Desde su incursión en el boxeo amateur, Renatosa asegura que eventos como La Noche de Combos abren un espacio para que más chilenos conozcan este deporte, y que en futuras ediciones le gustaría que haya más mujeres arriba del ring.

Cuándo y dónde ver La Noche de Combos de Dylantero

La Noche de Combos será el próximo 7 de noviembre desde las 17:00 horas en el Teatro Caupolicán, Santiago. Es un evento para mayores de 14 años.

También se transmitirá en vivo por la plataforma de streaming Kick. Esta transmisión será gratis y sin anuncios.