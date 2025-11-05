OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Tendencias

“Pelea como niña”: el duro entrenamiento de Renatosa, la influencer que peleará en La Noche de Combos

Renata Jara, conocida como Renatosa, rompe estereotipos y se prepara para pelear en La Noche de Combos y representar al boxeo amateur femenino en Chile.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
“Pelea como niña”: el duro entrenamiento de Renatosa, la influencer que peleará en La Noche de Combos. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

El estereotipo de “pelea como niña” ya no existe. Las mujeres pelean, y fuerte. Y así también lo quiere demostrar Renata Jara —más conocida como Renatosa— la influencer de 22 años que se está preparando para subir al ring de La Noche de Combos, con un arduo entrenamiento de boxeo amateur.

“Los combates femeninos normalmente son los más explosivos. He entrenado con niñas increíbles, incluso más pequeñas que yo, que son buenísimas en el boxeo. Para mí, ‘pelear como niña’ significa pelear bien”, dice la joven, en conversación con La Tercera.

Su contrincante será María José Góngora (Majoobleach). Ambas son las únicas mujeres que pelearán en el evento, una especie de versión chilena de La Velada del Año de Ibai, que se celebrará este 7 de noviembre en el Teatro Caupolicán de Santiago.

Rena, como le dicen sus amigos, le cuenta a La Tercera que siempre había soñado con pelear, tal y como lo veía en distintos eventos de boxeo amateur que son cada vez más populares.

Pero al momento de comenzar a entrenar, se dio cuenta de que no iba a ser una travesía fácil.

“Nunca había hecho deporte, y ha sido muy difícil el proceso”, dice la influencer.

“Pelea como niña”: el duro entrenamiento de Renatosa, la influencer que peleará en La Noche de Combos. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Cómo fue pasar del sedentarismo a entrenar hasta dos veces por día

Desde el momento en que recibió la invitación de Dylantero, creador de La Noche de Combos, Renatosa pasó de no haber hecho ningún tipo de deporte en su vida a entrenar prácticamente todos los días de la semana. Algunas veces, hasta dos veces por jornada.

Tuvo que bajar dos kilogramos de peso para estar a la par con su contrincante. Para lograrlo, tuvo que cambiar su alimentación y comenzar a moverse más.

“Empecé a comer más ordenado. Yo no comía mal, pero no a las horas que debía hacerlo. Y vengo a entrenar casi todos los días”.

Estamos en el Libra X Libra en la comuna de La Florida. Es un día caluroso, pero con viento. Las ráfagas que se cuelan entre las ventanas refrescan a Renata y a sus tres compañeras de entrenamiento de ese día: Florencia, Isidora y Dominga.

Las cuatro comienzan el calentamiento con una serie de ejercicios básicos. Después, su entrenador les unta vaselina en el rostro para que los cascos de protección no les lastimen tanto la piel. También las ayuda a vendarse las manos para ponerse los guantes.

“Pelea como niña”: el duro entrenamiento de Renatosa, la influencer que peleará en La Noche de Combos. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.
“Pelea como niña”: el duro entrenamiento de Renatosa, la influencer que peleará en La Noche de Combos. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Las chicas cuentan que aunque utilizar los cascos las protege de los golpes, son muy incómodos. Con ellos, es más difícil respirar y “sientes que te aplasta la cara”.

Con una cinta amarilla, dividieron el ring en dos espacios. Las cuatro se separaron en parejas y comenzaron a hacer un sparring, un simulacro de pelea, en cada mitad del ring.

Apenas sonó la campana, comenzaron a llover los golpes sin descanso.

Renatosa recibe varios puñetazos en pleno rostro, pero aún así sigue protegiéndose con las manos y pegando cuando ve la oportunidad. Le lloran un poco los ojos, pero se mantiene firme.

“Pelea como niña”: el duro entrenamiento de Renatosa, la influencer que peleará en La Noche de Combos. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.
“Pelea como niña”: el duro entrenamiento de Renatosa, la influencer que peleará en La Noche de Combos. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

“Lo mental es muy difícil”, dice la influencer a La Tercera. Además de prepararse para recibir los golpes, Rena no deja de pensar en el día que subirá al ring frente a miles de espectadores.

Y cada día de entrenamiento es distinto. Cuando el sparring se vuelve más pesado, llega a sentir frustración. Pero el equipo de mujeres con el que entrena le da ánimos para seguir mejorando. Entre ellas, hay niñas promesa en el deporte.

“Descubrí que no me disgusta hacer ejercicio, solo que no tenía el espacio para hacerlo. Hay un grupo aquí que está intentando impulsar el boxeo femenino con niñas que son más pequeñas que yo, pero que son mucho más buenas. Esto es lo más bonito que he sacado de esta experiencia”.

“Pelea como niña”: el duro entrenamiento de Renatosa, la influencer que peleará en La Noche de Combos. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

El escenario del boxeo femenino en Chile

El boxeo suele ser pensado como un deporte de contacto exclusivo para hombres. Sin embargo, hay mujeres en Chile que practican esta disciplina de forma amateur y profesional, y que han demostrado destrezas y talento que rompen con los obsoletos estereotipos del “sexo débil”.

Pero la realidad no siempre las acompaña. Según revela un reportaje de Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, es común que las boxeadoras mujeres sean discriminadas por su sexo y que no sean igualmente remuneradas o auspiciadas que sus colegas hombres.

“Me gustaría ver más mujeres peleando”. Desde su incursión en el boxeo amateur, Renatosa asegura que eventos como La Noche de Combos abren un espacio para que más chilenos conozcan este deporte, y que en futuras ediciones le gustaría que haya más mujeres arriba del ring.

Cuándo y dónde ver La Noche de Combos de Dylantero

La Noche de Combos será el próximo 7 de noviembre desde las 17:00 horas en el Teatro Caupolicán, Santiago. Es un evento para mayores de 14 años.

También se transmitirá en vivo por la plataforma de streaming Kick. Esta transmisión será gratis y sin anuncios.

Lee también:

Más sobre:La Noche de CombosBoxeoBoxeo amateurRenatosaRenata JaraInfluencerInfluencer chilenaDylanteroDylanBoxeo femeninoinfluencer chilenaMujeres en el deporteBoxeo en ChileCreadores de contenidoMujeres boxeadorasLa VeladaLa Velada del AñoIbaiIbai LlanosChileSantiagoTeatro CaupolicánLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Acciones mundiales vuelven a caer ante la preocupación por las tecnológicas y la inteligencia artificial

El cierre del gobierno en Estados Unidos se convierte en el más largo de la historia tras una fallida votación en el Senado

La Inteligencia de Corea del Sur afirma que Corea del Norte “está lista” para un nuevo ensayo nuclear

Trump vuelve a colocar a Jared Isaacman al frente de la NASA a pesar de su cercanía a Elon Musk

Israel lamenta la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York: “Los judíos tendrán que huir”

Lo más leído

1.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

2.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

5.
Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Servicios

Temblor hoy, miércoles 5 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 5 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

Temblor hoy, miércoles 5 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, miércoles 5 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Homicidio en Puente Alto: Hombre muere tras ser baleado en un vehículo

Diputado Mellado niega acusación de abuso sexual y apunta a intento por dañar su imagen en medio de campaña

Acciones mundiales vuelven a caer ante la preocupación por las tecnológicas y la inteligencia artificial
Negocios

Acciones mundiales vuelven a caer ante la preocupación por las tecnológicas y la inteligencia artificial

Oposición pide al gobierno definir reajuste público antes de retomar discusión del Presupuesto, pero gobierno alega falta de tiempo

Sofofa intensifica lobby empresarial por aranceles y se reúne con asesores clave en EE.UU.

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York
Tendencias

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

“Pelea como niña”: el duro entrenamiento de Renatosa, la influencer que peleará en La Noche de Combos

La sorprendente respuesta de Erling Haaland tras ser comparado con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi
El Deportivo

La sorprendente respuesta de Erling Haaland tras ser comparado con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Cristiano Ronaldo reabre el debate histórico con Lionel Messi: “No es mejor que yo... no quiero ser humilde”

“Lo tenía listo y lo dejé ir a River”: Mauricio Macri aún se lamenta por el frustrado arribo de Marcelo Salas a Boca Juniors

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes: historia de una locura
Cultura y entretención

Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes: historia de una locura

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?

El cierre del gobierno en Estados Unidos se convierte en el más largo de la historia tras una fallida votación en el Senado
Mundo

El cierre del gobierno en Estados Unidos se convierte en el más largo de la historia tras una fallida votación en el Senado

La Inteligencia de Corea del Sur afirma que Corea del Norte “está lista” para un nuevo ensayo nuclear

Trump vuelve a colocar a Jared Isaacman al frente de la NASA a pesar de su cercanía a Elon Musk

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años
Paula

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló