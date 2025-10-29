Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos. Foto: Pablo Vásquez R.

Ibai Llanos revolucionó el entretenimiento digital y el streaming con La Velada del Año. Y Chile no se quedó atrás: ahora tiene su propia versión, bautizada como La Noche de Combos , creada por Dylan Silva —mejor conocido como Dylantero—, y que celebrará su segunda versión este 7 de noviembre.

A días del evento, los nervios se sienten a flor de piel. Diez creadores de contenido e influencers chilenos se preparan para subir al ring , donde miles de espectadores estarán pendientes de cada movimiento de una pelea que, para muchos de ellos, es la primera de sus vidas.

La dinámica será así: desde las 17:00 horas, las parejas designadas subirán una a una para enfrentarse en tres rounds de boxeo amateur.

Y como muchos no habían peleado antes, comenzaron su entrenamiento hace tres meses.

Todos, excepto uno: Matías Vergara , más conocido como Dracul1nx , que recibió con sorpresa la invitación tan solo 40 días antes del evento . Nicolás Escobar (Nickten), el streamer designado inicialmente, sufrió una lesión y ya no podía enfrentarse contra el influencer Benjamín Arismendi.

Aunque sabía que tenía poco tiempo, Dracu, como le dicen sus seguidores en su stream, aceptó el desafío de Dylantero: pasar de una vida sedentaria a bajar de peso y pelear a golpes con agilidad y fuerza en solo cinco semanas.

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Bajar de peso y ponerse en forma en poco tiempo

Son las 9:30 de la mañana y en Libra x Libra, una academia de boxeo en pleno Providencia, Matías Vergara comienza a calentar para subir al ring. Este día le toca sparring, un simulacro de pelea para mejorar sus técnicas y defensas.

Dracul1nx, de 30 años, pesaba 80 kilogramos cuando recibió el llamado para entrar a La Noche de Combos. Pero, para una pelea justa, le dijeron que debía perder al menos 3 kilos de peso .

“Yo venía de un sobrepeso. Tenía una mala regularidad de ejercicio, entonces tuve que cambiar mi alimentación y entrenar todos los días para poder durar lo máximo posible arriba del ring”, le cuenta el streamer a La Tercera.

Acudió a una cita con un nutricionista deportivo, y el profesional le indicó que debía dejar el consumo de comida chatarra y alcohol por completo . También empezar a consumir más proteína —para crear músculo— y suplementarse con magnesio y omega 3.

“Mi energía ha cambiado. No paso hambre , que es el miedo que tienen muchas personas cuando quieren ponerse en forma. Estoy súpercontento, me ha servido para mejorar mi vida también”.

En el tiempo que lleva entrenando, ya logró bajar los kilos propuestos.

Los riesgos del boxeo amateur

Comienza el sparring en el ring de la academia. Matías empieza a dar pequeños saltos y se mueve para evitar los golpes de su contrincante, un profesor de boxeo. Aunque logra dar varios golpes, también recibe otros. Uno de ellos hace que le sangre la nariz.

Su entrenador Javier Aguilar lo limpia con una toalla de papel, le da agua de una botella y después le echa un poco en la cabeza y el cuello. También le grita animosamente para que siga peleando, pese al notable cansancio del joven influencer.

“Lo peor que te puede pasar es que te rompas la nariz”, dice entre risas el profesional a La Tercera. Le preguntamos qué tan peligroso es el boxeo amateur, y nos dice que cuando se hace en entornos controlados, los riesgos de los deportes de contacto son mínimos.

Durante las últimas semanas, Aguilar se ha encargado de los entrenamientos del streamer. Y pese al poco tiempo, está confiado: “Vamos a ganar. Va a ser una pelea dura, pero vamos a ganar”.

Y es que, aunque tuvieron menos tiempo que su competidor, el entrenador asegura que Dracul1nx ha puesto empeño en hacer un entrenamiento de calidad, seis días a la semana.

“Pasó del día uno, donde no sabía nada de boxeo, a enfrentarse contra un profesor que pega fuerte y defenderse bien. Eso no lo hace cualquiera”.

Aunque para el espectador que no conoce mucho sobre el boxeo pueden ser emocionantes solo los golpes que se dan los contrincantes y el famoso “knockout”, en realidad no gana quien hace caer al suelo al otro. Los ganadores se miden por puntos, según las técnicas que utilicen.

Además, hay un reglamento detrás que protege a los peleadores, en especial a los amateur.

Primero, el peleador debe “entrenar el cuerpo y la mente, estar preparado para recibir un golpe y absorberlo y saber defenderse”. Utilizan cabezales como protección y guantes grandes.

También hay reglas y jueces presentes, además de supervisión profesional para evitar cualquier daño grave, explica Aguilar. “En el boxeo amateur se cuida mucho al peleador”.

El panorama del boxeo en Chile

“La Velada fue en efecto una inspiración”, le dice Dylantero a La Tercera. “Vimos que se están desarrollando otras veladas de boxeo de la mano de grandes rostros, pero nosotros como equipo pudimos ver algo más: tomar el boxeo profesional como parte del evento”.

La Noche de Combos ha vuelto a despertar el interés en el boxeo en Chile, un deporte que no es tan televisado ni popular como otros, como el fútbol. Por ello, el evento decidió añadir aún más valor y reclutar a doce competidores profesionales que pelearán también en el ring.

Entre ellos, hay dos títulos de Chile.

Después de la primera versión de la Noche de Combos, Dylantero asegura que “hubo más inscritos en los clasificatorios de boxeo a nivel nacional en la FECHIBOX que otros años” y que, entre los comentarios que escuchó la federación, muchos de ellos se habían inspirado después de presenciar el evento.

“El boxeo es un deporte increíble que te lleva a la disciplina, a entender cosas sobre ti, trabajar la mente. La Noche de Combos abre una puerta gigante a que eventos así se sigan haciendo”, comenta Dracul1nx.

Por otra parte, su entrenador, Javier Aguilar, dice que el boxeo es un deporte que puede ayudar a los niños y jóvenes “a que salgan de la calle o de cualquier mal hábito que tengan, y que encuentren en el deporte y en el boxeo una salida a eso. Y que lo practiquen correctamente”.

Cuándo y dónde ver La Noche de Combos de Chile

La Noche de Combos será el próximo 7 de noviembre desde las 17:00 horas en el Teatro Caupolicán, Santiago. Es un evento para mayores de 14 años.

También se transmitirá en vivo por la plataforma de streaming Kick.