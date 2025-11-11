Cuáles son los riesgos de la basura espacial y por qué Chile tendrá un rol clave en el monitoreo, según un especialista. Foto: archivo / referencial.

El acelerado desarrollo tecnológico y el aumento de las actividades en la órbita terrestre han desencadenado preocupación entre los especialistas en astronomía y áreas dedicadas al estudio del espacio exterior.

De hecho, según múltiples expertos, el planeta Tierra está en riesgo por la basura espacial generada por humanos que circula a su alrededor , hasta el punto en que las consecuencias podrían ser catastróficas.

El académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de La Serena, José Luis Nilo-Castellón, afirma en un comunicado compartido a La Tercera que la sobrepoblación espacial representa una amenaza para las comunicaciones globales .

En medio de este escenario, Chile tendrá un rol clave en el monitoreo orbital, asegura el especialista .

“Las principales amenazas quedaron establecidas en la segunda mitad del siglo XX, por el astrónomo estadounidense Donald J. Kessler quien, a través del Síndrome de Kessler, advirtió que la humanidad iba a desarrollar la tecnología necesaria para acceder de forma simple al espacio, creando un escenario en el que la basura espacial en órbita baja aumentaría tanto que los choques entre satélites y fragmentos de estos generarían aún más escombros, provocando una reacción en cadena de colisiones que pondría en riesgo el uso del espacio”.

Según Nilo-Castellón se tenía previsto que dicho fenómeno se desencadenara a mediados del siglo XXI. Sin embargo, los acelerados avances de la tecnología han llevado a un adelanto de “casi 30 años”.

Cuáles son los tipos de elementos orbitales artificiales que circulan por el espacio

El especialista en astrofísica y extragaláctica explica que, en el espacio, circulan elementos orbitales artificiales que pueden dividirse en dos tipos: los satélites y los debris.

“ Los satélites tienen comunicación bidireccional con la Tierra, lo que permite tener control de su comportamiento y un registro de su órbita. En cambio, la basura espacial o debris , como son conocidos en inglés, son satélites o partes de ellos, sobre los que no se tiene ningún control, porque perdieron la capacidad de comunicarse con la Tierra o incluso perdieron un tornillo”.

“ Un debris podría chocar con otro o con un satélite y destruirlo, generando otros debris que podrían seguir chocando entre sí, hasta generar nubes gigantes de desperdicios , que es lo que se conoce como el efecto Kessler y es catastrófico”.

Por qué se debe regular la proliferación de satélites, según el especialista

De acuerdo a Nilo-Castellón, la proliferación de satélites se debe a que “el espacio no tiene ningún tipo de regulación, ya que no existe una barrera física o natural como la cordillera que divide Chile y Argentina”.

“El espacio es un lugar completamente abierto y por eso, cualquier país, potencia o incluso una persona que tenga la capacidad y los recursos, podría mandar un objeto al espacio”.

Desde la visión del Doctor en Astronomía, “la imposibilidad de generar una regulación que asegure el correcto funcionamiento de los satélites que están en órbita es una amenaza hoy por hoy, ya que lo que se tiene son acuerdos de buen comportamiento, pero deberíamos contar con una regulación ”.

En este sentido, añade: “En 2024 unos informes técnicos revelaron que un par de satélites estuvieron a metros de chocar. Se trataba de un satélite ruso de la época de la Guerra Fría que ya está en desuso y sin control, con un satélite vigilante estadounidense, los que estuvieron a metros de distancia de chocar”.

“La sociedad moderna descansa en la comunicación satelital, por ejemplo, en satélites que monitorean las precipitaciones, sumado a nuestro entendimiento del comportamiento del cambio climático, lo mismo la radio y televisión”.

Cuáles son los sistemas de monitoreo para detectar y prevenir incidentes en el espacio

El académico de la Universidad de La Serena detalla que existen dos sistemas de monitoreo que resultan más efectivos para detectar y prevenir incidentes en el espacio: los automatizados y los activos.

Los primeros consisten en una red de sensores con la capacidad de estudiar, seguir y aprender el comportamiento de los objetos , “ya que el espacio no es un vacío, es un sistema natural muy complejo, no lineal”.

Cuáles son los riesgos de la basura espacial y por qué Chile tendrá un rol clave en el monitoreo, según un especialista. Foto: cortesía.

“En cambio, los sistemas activos son una combinación entre humanos e instrumentos que están dedicados a observar los satélites, para poder determinar si existe algún tipo de patrón que nos permita predecir su comportamiento”.

Nilo-Castellón explica que “en los últimos 20 años se ha creado una ciencia que se llama dominio espacial, que une los conocimientos científicos y tecnológicos del desarrollo espacial con los conocimientos astrofísicos, matemáticos, estadísticos, entre otros, principalmente en la adquisición de datos, para lo que usamos telescopios ópticos, infrarrojos y también radiotelescopios”.

Por qué Chile tendrá un rol clave en el monitoreo orbital, según el especialista

Pese a que reconoce la creación de una agencia para este estudio por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el experto afirma que “es algo que está recién partiendo y aún muy pocas universidades lo están abordando”.

Añade que la Universidad de La Serena “es una de ellas”.

“ Chile tiene el privilegio de ser uno de los tres mejores lugares en el planeta donde se puede desarrollar la astronomía . De hecho, el 70% del poder astronómico del planeta va a estar instalado en el norte de nuestro país para 2030, por sus condiciones geográficas, logísticas y políticas”.

Enfatiza que la casa de estudios en la que se desempeña es “la única universidad del planeta que está físicamente al centro de los dos principales centros astronómicos del planeta, que son NOIRLAB y Carnegie, que son los dueños de los observatorios de Las Campanas”.

“Hace más de 10 años que nuestra universidad es anfitrión del proyecto Falcon, perteneciente a la Academia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, y que consiste en una red global de 12 telescopios ópticos dedicada al monitoreo de satélites”.

“El 2012 se instaló un telescopio óptico, que consiste en un espejo primario de 50 centímetros de última generación, ya que fue actualizado en 2024, perteneciente al proyecto Falcon en el Observatorio Mamalluca, que está bajo la administración de la USerena y que ha significado un beneficio directo para muchos de nuestros estudiantes”.

“Por la disponibilidad que supone y porque a través de este acuerdo, que sigue activo, nos hemos adjudicado tres proyectos con fondos de investigación de Estados Unidos, que nos permitieron financiar tesis de magister, salidas a terreno y distintas especializaciones para estudiantes de pre y postgrado durante casi 10 años”.

El Doctor en Astronomía también valora la llegada del Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en lo alto del Cerro Pachón, en la Región de Coquimbo.

“Este particular telescopio escanea el cielo todas las noches y aunque se diseñó cuando aún no existía la proliferación de satélites, con su entrada en funcionamiento, debemos plantearnos cómo resolveremos esta problemática, ya que la presencia de satélites contamina las imágenes ”.