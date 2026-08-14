Las gestiones de Lab Capital para recuperar los fondos de Sartor: “Estamos tratando de minimizar al máximo la pérdida”

En octubre de 2025, la entonces administradora de fondos Weg Capital tomó la gestión de los tres fondos de inversión no rescatables de Sartor AGF, luego de que los aportantes de los vehículos decidieran realizar un cambio de administradora.

Weg pasó a denominarse Lab Capital luego de que Volcom tomara el control en octubre del año pasado, pero desde que tomaron los exfondos de Sartor su foco ha sido la recuperación de la mayor cantidad de recursos.

La gerenta general de la firma, Catalina Correa, explica que en esos tres fondos, que no están en liquidación, se encuentran negociando las deudas y pagarés “relacionadas con otros fondos de Sartor que hoy día administra Toesca. Nos ha tocado negociar las deudas de una manera eficiente para no vernos obligados a salir a vender los activos de una manera rápida, que sería superdañino para todos los aportantes”.

Uno de los tres fondos en cuestión es Mid Mall -donde Sartor Táctico tiene el 12,49%-, que posee el 20% de un mall en Maipú, siendo el 80% del remanente de propiedad del Grupo Araucana.

El fondo tiene activos por $1.346 millones. Los aportes alcanzaban a $6.162 millones, pero tenía pérdidas acumuladas por $5.142 millones.

En la junta de aportantes de mayo, la administración comunicó que la compañía llegó a un acuerdo extrajudicial en virtud del cual se cedieron a Confuturo los Lotes A1 y A2 operativos del mall, esto para solucionar las demandas iniciadas por la aseguradora por cuotas impagas de leasing y un pagaré.

“Adicionalmente, la administradora contrató un equipo legal externo para analizar eventuales acciones civiles y penales en el mejor interés de los aportantes”, se señaló.

El 22 de junio se reunió el comité de vigilancia del fondo. Según el acta de la sesión, el Lote B del mall se encuentra desocupado y acumulando deuda con Santander; y el Lote C cuenta con un arriendo vigente con Walmart, cuyos flujos cubren su propia deuda y contribuyen a la del Lote B.

“Como plan de acción, se otorgó un plazo de un mes a la administración de Mid Mall para presentar propuestas concretas de venta o arriendo para el Lote B. En paralelo, la administradora del fondo está evaluando alternativas de reestructuración societaria (dividir la sociedad) o negociar compensaciones por incumplimientos pasados para recuperar el capital aportado”, dice el acta.

Según Correa, “estamos básicamente en negociaciones con Grupo Araucana -conformado por las familias Levy, De Mizrahi, Yáñez y Ergas- para tratar de lograr una mejor salida para todos los aportantes del fondo y tratar de recuperar lo que más podamos”.

Renta Comercial y el proyecto en EE.UU.

En el caso del fondo Renta Comercial, el 100% de los aportes está invertido en la sociedad Sartor Inmobiliario SpA, bajo la cual se encuentran cinco activos: oficina Parque Oriente, Parque Sur, oficina Edificio las Artes, Bodegas Conchalí y Teatro C. El fondo tiene activos por $2.460 millones.

En la última junta de aportantes, realizada en mayo pasado, se indicó que los activos se encuentran arrendados y al día con sus obligaciones, pero que Sartor Inmobiliario es deudor de pagarés con el mismo fondo Renta Comercial, y también con otros fondos ex Sartor, hoy en liquidación y administrados por Toesca.

Por ello, “estamos negociando con Toesca para prorrogar las deudas vencidas en un plazo que permita ir vendiendo los activos en buenas condiciones de mercado y así poder pagar las obligaciones de la mejor forma posible, resguardando los intereses de nuestros aportantes. En paralelo, estamos trabajando con Urbac, BProperty y Colliers para determinar los precios de venta y buscar compradores interesados por los activos”, manifiesta el acta.

Según Correa, la negociación con Toesca busca calzar los plazos de las deudas con los del fondo, de tal manera de “lograr una correcta administración y salir a vender esos activos, pero con tiempo para no generar pérdidas para el fondo”.

Sin embargo, Correa reconoce que “es muy difícil que este fondo tenga ganancias, porque la sociedad tiene pagarés asociados con nuestro fondo y con otros fondos que están bajo administración de Toesca. Y aun así, saliendo a vender todos los activos, no alcanza para pagar los pagarés. Estamos tratando de minimizar al máximo la pérdida y ojalá que los aportantes lograran, en lo posible, recuperar su inversión”.

Un caso que genera mayor optimismo es el del fondo Oportunidad y Desarrollo. El vehículo invirtió directamente en el proyecto a través de la adquisición de un 40% de participación de 56 holdings LLC, por US$7,5 millones.

El proyecto corresponde a un desarrollo inmobiliario en Miami que se llama One River Point y que está conformado por dos torres de 65 pisos cada una y un total de 434 unidades. En 2024 el proyecto fue rebautizado como Faena Residences Miami.

El fondo tiene el 13% de participación en el proyecto, y según el acta del comité de vigilancia, reunido en junio pasado, el terreno se encuentra valorizado en US$ 155 millones, con 124 unidades vendidas, equivalentes al 28% del total.

“El desarrollo del proyecto está condicionado al alcance del 30% de ventas para acceder al préstamo de construcción, estimándose su finalización entre 2029 y 2030. El informe semestral de avance del primer semestre 2026 será compartido con los aportantes en julio”, señala el acta.

Correa precisa que “el proyecto en Estados Unidos aún no se empieza a construir. Están todavía en una etapa de levantamiento de capital y de venta de propiedades, pero se espera que se empiece a construir a principios del próximo año”.

En paralelo al fondo, se encuentra Downtown Investments LLC, sociedad que era administrada por Pedro Pablo Larraín, que aportó US$27 millones a ORP Partners LLC, cifra que según la Fiscalía coincide con el monto consolidado de la deuda de Asesorías e Inversiones Cerro El Plomo SpA (Cepsa), traspasada por los fondos administrados por Sartor, de US$ 28 millones.

De acuerdo a Correa, “Toesca tiene algunos fondos que fueron invertidos directamente en el proyecto en Estados Unidos, no a través de nuestros fondos. Por lo tanto, ahí tenemos el mismo subyacente, pero no estamos relacionados a través del fondo”.

La gerenta general de Lab Capital plantea que para recuperar la inversión de los aportantes, “el proyecto debe construirse”.

“Esto se debería empezar a construir a principios del próximo año, a más tardar”, afirma.

Junto con ello, detalla que están “en contacto con los desarrolladores, y que, de hecho, parte del equipo de Lab ha ido a Miami a conocer el proyecto, hablamos con las personas de Faena al menos una vez a la semana”.