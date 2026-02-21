Megatoma de San Antonio: interponen recurso de protección contra Delegación Presidencial y Minvu

La dirigente de la megatoma de San Antonio y representante legal de tres comités, Dafne Aránguez Ferry, interpuso un recurso de protección durante el martes 17 contra la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para la megatoma, Gloria Maira, más la Delegación Presidencial Provincial (DPP) de San Antonio, a cargo de Carolina Quintero.

Cabe destacar que el proceso de desocupación en el Cerro Centinela inició el pasado lunes 12 de enero, tras las fallidas negociaciones del Gobierno con los dueños de los terrenos por un fallo de la Corte Suprema, seguido de la determinación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de expropiar 100 de las 215 hectáreas que comprenden la toma.

Es en este marco de desalojo que en la causa, con rol 1552 - 2026, Aránguez acusa afectación física y psíquica de 2.143 familias , con “tratos crueles e inhumanos que refuerzan la gravedad de las vulneraciones”, entre otros hechos.

También se solicitó una Orden de No Innovar (ONI) a los desalojos, “según las ilegalidades que detentan los audios y videos y en graves daños físicos y síquicos contra las víctimas, que demuestran ser un proceso sostenido en negaciones, mentiras, violencia, arbitrarios, ilegales y discriminación, vulnerando de este modo, derechos fundamentales gravemente y fallando a lo ordenado por la Excelentísima Corte Suprema sobre respetar los Tratados y Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos”.

Cabe destacar que, el pasado 19, la ONI fue declarada no a lugar por la Corte de Apelaciones, “atendido el mérito de los antecedentes”.