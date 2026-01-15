General Vásquez y complejo desalojo de megatoma de San Antonio: “Se ha encontrado microtráfico, narcotráfico y armamento”

San Antonio, 12 de enero 2026 Pobladores realizan barricadas durante el operativo de desalojo de la megatoma ubicada en el Cerro Centinela Juan Gonzalez/ Aton Chile

La jefa de zona de Carabineros en la Quinta Región, general Patricia Vásquez, entregó un balance de lo que fueron las primeras jornadas de desalojo en la megatoma de San Antonio y advirtió la complejidad de este operativo, que continuará durante este jueves, debido a la magnitud del asentamiento.

Vásquez sostuvo en radio ADN que “la jornada del lunes y martes se han presentado muy violentas, pero hoy, que estoy en la sala de operaciones monitoreando por dron a las autoridades que han ingresado, hay un ingreso tranquilo”.

En los días previos, hubo distintos puntos de tensión que terminaron con más de 19 bombas incendiarias lanzadas contra fuerzas especiales de Carabineros, el incendio de un inmueble, dos uniformados heridos de bala y 13 personas detenidas. De esta última cifra, hay “tres en prisión preventiva y más tres con arresto parcial”, según indicó la uniformada.

En esa misma línea, la general de la institución afirmó que en la toma “existe violencia, uso de armas de fuego y concertación para atentar contra carabineros (...) Si esto hubiese tenido malos resultados, habríamos tenido dos mártires más en Carabineros aquí en la toma”, advirtió.

“Nosotros anteriormente hemos hecho procedimientos de organismos especializados al interior de la toma donde se ha encontrado microtráfico, narcotráfico y armamento”, afirmó.

Adicionalmente, advirtió la complejidad del operativo. “Este no es un terreno ni un desalojo como se ha hecho en otras partes en Valparaíso, Es un terreno muy extenso donde convergen mucha gente y muchos grupos”, sostuvo.

La uniformada no descarta que durante la presente jornada de desalojo aumente el nivel de resistencia de los sectores donde, a su juicio, hay un mayor perfil delictual y dificultad para que ingresen las autoridades.