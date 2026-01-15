SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    General Vásquez y complejo desalojo de megatoma de San Antonio: “Se ha encontrado microtráfico, narcotráfico y armamento”

    La jefa de zona de Carabineros en la Quinta Región detalló que han habido más de 19 bombas incendiarias lanzadas contra fuerzas especiales, el incendio de un inmueble, dos carabineros heridos de bala y 13 personas detenidas.

    Por 
    Javiera Ortiz
    San Antonio, 12 de enero 2026 Pobladores realizan barricadas durante el operativo de desalojo de la megatoma ubicada en el Cerro Centinela Juan Gonzalez/ Aton Chile JUAN GONZALEZ/ ATON CHILE

    La jefa de zona de Carabineros en la Quinta Región, general Patricia Vásquez, entregó un balance de lo que fueron las primeras jornadas de desalojo en la megatoma de San Antonio y advirtió la complejidad de este operativo, que continuará durante este jueves, debido a la magnitud del asentamiento.

    Vásquez sostuvo en radio ADN que “la jornada del lunes y martes se han presentado muy violentas, pero hoy, que estoy en la sala de operaciones monitoreando por dron a las autoridades que han ingresado, hay un ingreso tranquilo”.

    En los días previos, hubo distintos puntos de tensión que terminaron con más de 19 bombas incendiarias lanzadas contra fuerzas especiales de Carabineros, el incendio de un inmueble, dos uniformados heridos de bala y 13 personas detenidas. De esta última cifra, hay “tres en prisión preventiva y más tres con arresto parcial”, según indicó la uniformada.

    En esa misma línea, la general de la institución afirmó que en la toma “existe violencia, uso de armas de fuego y concertación para atentar contra carabineros (...) Si esto hubiese tenido malos resultados, habríamos tenido dos mártires más en Carabineros aquí en la toma”, advirtió.

    “Nosotros anteriormente hemos hecho procedimientos de organismos especializados al interior de la toma donde se ha encontrado microtráfico, narcotráfico y armamento”, afirmó.

    Adicionalmente, advirtió la complejidad del operativo. “Este no es un terreno ni un desalojo como se ha hecho en otras partes en Valparaíso, Es un terreno muy extenso donde convergen mucha gente y muchos grupos”, sostuvo.

    La uniformada no descarta que durante la presente jornada de desalojo aumente el nivel de resistencia de los sectores donde, a su juicio, hay un mayor perfil delictual y dificultad para que ingresen las autoridades.

    Más sobre:San AntonioCarabinerosMegatomaValparaiso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Plan de fiscalización del SII arremete contra “clan familiar agrícola” por facturas falsas con perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

    Alcaldesa Pizarro ante posible llegada de Carter a Seguridad: “Tengo una buena opinión de su gestión política”

    Lo más leído

    1.
    Armendáriz se despide de la Fiscalía Centro Norte con fuerte espaldarazo a Chong y a investigaciones en el estallido social

    Armendáriz se despide de la Fiscalía Centro Norte con fuerte espaldarazo a Chong y a investigaciones en el estallido social

    2.
    Juez resuelve que Calisto al ganar la elección de senador adquirió un nuevo fuero y suspende solicitud de cautelares

    Juez resuelve que Calisto al ganar la elección de senador adquirió un nuevo fuero y suspende solicitud de cautelares

    3.
    Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana

    Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana

    4.
    Dorothy Pérez reafirma que pagos del FES no constituyen activos financieros y Ejecutivo anuncia nuevos cambios al proyecto

    Dorothy Pérez reafirma que pagos del FES no constituyen activos financieros y Ejecutivo anuncia nuevos cambios al proyecto

    5.
    Alumnos de colegios particulares tienen siete veces más probabilidades de ubicarse en el 10% de mejores puntajes PAES

    Alumnos de colegios particulares tienen siete veces más probabilidades de ubicarse en el 10% de mejores puntajes PAES

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”
    Chile

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

    Plan de fiscalización del SII arremete contra “clan familiar agrícola” por facturas falsas con perjuicio fiscal por más de $4 mil millones
    Negocios

    Plan de fiscalización del SII arremete contra “clan familiar agrícola” por facturas falsas con perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump
    Tendencias

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    De cortado por Pellegrini a ser el salvador del Betis en Copa del Rey: “No soy mensajero; mi trabajo es jugar al fútbol”
    El Deportivo

    De cortado por Pellegrini a ser el salvador del Betis en Copa del Rey: “No soy mensajero; mi trabajo es jugar al fútbol”

    Lucas del Río sale del podio de la categoría Challenger de los autos en el Dakar

    “Se sumará a la proyección y al primer equipo”: la UC sorprende y ficha a volante argentino de 19 años

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos
    Cultura y entretención

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia
    Mundo

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha
    Paula

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños