SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Desalojo de megatoma acumula 13 detenidos, tres policías heridos y evidencias de narcotráfico

    En el segundo día del operativo en el Cerro Centinela de San Antonio, la jornada estuvo marcada por un incendio, dos carabineros baleados, desinformación y señales de descoordinaciones. Hasta aquí, el albergue dispuesto no ha recibido personas desalojadas.

    Por 
    Sofía Álvarez

    Señales de narcotráfico, un inmueble quemándose y dos carabineros heridos marcaron el desarrollo del segundo día de desalojo a la megatoma de San Antonio, el asentamiento más grande de Chile. El proceso ha sido desordenado y, en algunas etapas, contradictorio. Este martes, 32 familias más se fueron del predio, totalizando ya 76 entre desalojos y salidas voluntarias.

    “Sabemos que estamos en un terreno hostil”, sostuvo la general de Carabineros Patricia Vásquez, jefa de zona de la Quinta Región. Y si el lunes ya se habían vivido algunos episodios de violencia, esta segunda jornada se volvió a manifestar en diferentes puntos de tensión, con más de 19 bombas incendiarias lanzadas contra las fuerzas especiales, además del incendio de un inmueble, disparos contra funcionarios y más personas detenidas.

    El proceso se enmarca en una orden de desocupación emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso hace tres años, ratificada por la Corte Suprema en 2024. Esto, seguido de un proceso de fracasadas negociaciones entre el gobierno y los dueños de los terrenos. Es en este escenario que desde el Ministerio de Vivienda se anunció la expropiación de 110 hectáreas de las 215 que componen la megatoma.

    Así, el lunes 12 de enero se inició el desalojo de los terrenos no expropiados, comenzando por la parcela 11. Durante este martes le siguió la parcela 13, que en específico avanzó hasta un 70% de demolición. “Eran 32 las familias, las viviendas, los techos, que teníamos considerados en esta parcela. Había familias que ya se habían retirado”, sostiene el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme. Sumadas a las 44 familias que residían en la parcela 11, la cifra eleva las viviendas desocupadas a 76.

    Pero el desalojo no estuvo exento de episodios de tensión. Dos funcionarios policiales resultaron heridos: un sargento segundo fue impactado con una bala en el codo izquierdo y un cabo segundo recibió un perdigón en la rodilla. Ambos fueron trasladados al Hospital de Carabineros. Con ello, la cifra de efectivos policiales lesionados se eleva a tres desde que arrancó el proceso, considerando al funcionario de la PDI herido con perdigones el lunes.

    En este contexto, ya van 13 detenidos en total: tres el lunes y 10 el martes. Entre los últimos, seis fueron apresados por homicidio frustrado a carabineros, tres por ley antibarricadas y el restante por la generación del fuego en la parcela 11.

    Pero hay otra gran preocupación para los efectivos policiales y para el gobierno: los grupos armados que desde el interior de la toma se resisten al desalojo.

    La general Vásquez señaló que hubo “hallazgo de microtráfico, narcotráfico, armamento”. Del mismo modo, catalogó que lo anterior es “crimen organizado, por lo tanto son sectores delicados que hay que tratar con mucha planificación”.

    Por este motivo, la uniformada reconoció que se tardarán más de lo presupuestado en asegurar el terreno.

    Minvu reafirma programa habitacional

    Las jornadas de violencia al interior de la toma ponen en entredicho el cronograma que ideó el gobierno para enfrentar el delicado operativo y obligaron al ministerio de Vivienda a emitir un comunicado para reafirmar que el plan de Vivienda para la zona sigue en pie.

    Por lo mismo, durante la tarde de este martes el ministerio emitió un comunicado afirmando que el programa habitacional se mantiene en curso para quienes cumplan con los requisitos, a quienes se les adjudicará el subsidio en las próximas semanas.

    También afirman que quienes iniciaron los desmanes no cumplen con los requisitos o tienen más de una vivienda. Respecto de las personas vinculadas al crimen organizado, aseveran que “son grupos pequeños, que no representan a quienes habitan pacíficamente el Cerro Centinela”.

    En el gobierno insisten en que los incidentes responden a grupos minoritarios que desde el inicio del proceso han querido evitar un acuerdo con el gobierno. Sin embargo también reconocen que ha habido descoordinaciones.

    El lunes se informó a las familias qué parcelas se empezarían a desalojar para que los pobladores avanzaran en el desarme y despegue de la zona. Funcionó el primer día con la parcela 11. Pero Carabineros luego tuvo que enfrentar barricadas que los obligaron a cambiar el itinerario e ingresaron por sectores que aun no estaban preparados para salir, lo que aumentó al tensión en el Cerro Centinela.

    Elizabeth Rivera, vocera de la Federación de Cooperativas de Vivienda del Cerro Centinela, sostiene que Carabineros no está respetando los acuerdos ni los protocolos. “Están haciendo lo que quieren, nadie tiene un control sobre ellos”, asegura. En esta línea, agrega que han ocurrido ingresos a zonas a las que todavía no les corresponde el desalojo. “Están completamente descoordinados, tanto Serviu, municipio, los equipos de emergencia con Carabineros”, añade la dirigenta.

    En paralelo dentro de la megatoma se han producido peleas entre sus habitantes, relacionadas con los desplazados y personas a las que responsabilizan por “vender” terrenos dentro del predio que ahora está siendo desalojado.

    ¿Y a dónde se van las familias desalojadas? El delegado Riquelme sostiene que “muchos se trasladaron a casas de familiares o se ubicaron al interior de los territorios a expropiar”. Hasta el cierre de esta edición, todavía nadie había hecho uso -ni lunes ni martes- del albergue dispuesto por el municipio de San Antonio. “La idea es no ocupar los recursos del albergue porque puede que llegue un momento en que una familia que no califique al subsidio lo vaya a ocupar. Si podemos reubicar a la gente que sí califica, lo hacemos”, señala la dirigenta de la megatoma.

    Para este miércoles 14 está presupuestado no seguir avanzando con trabajos de desalojo, sino consolidar lo que ya se lleva con demolición, planificación y cierres perimetrales.

    Más sobre:Megatoma San AntonioDesalojo megatomaSan AntonioValparaísoMinvuVivienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detenido por disparar contra carabineros en desalojo de megatoma de San Antonio recibe pensión de gracia por el estallido social

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump tras ser increpado por caso Epstein

    Gobierno renueva urgencia de su proyecto de reforma política y comisión acuerda calendario para despacharlo el lunes

    Opción de Carter en Seguridad y un gabinete sin los partidos tensiona la relación de Kast con Chile Vamos

    Absolución de Crespo en caso Gatica fractura al oficialismo por la aprobación de la ley Nain-Retamal

    Nuevo incendio forestal en Cauquenes suma cuarta alerta roja a nivel nacional en 4 horas

    Lo más leído

    1.
    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    2.
    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    3.
    El complejo camino judicial para que Amparo Noguera pueda recuperar el dinero tras ser víctima de estafa

    El complejo camino judicial para que Amparo Noguera pueda recuperar el dinero tras ser víctima de estafa

    4.
    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    5.
    Campillai apunta al gobierno por absolución de Crespo: “Hoy es el principal responsable de la impunidad”

    Campillai apunta al gobierno por absolución de Crespo: “Hoy es el principal responsable de la impunidad”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Detenido por disparar contra carabineros en desalojo de megatoma de San Antonio recibe pensión de gracia por el estallido social
    Chile

    Detenido por disparar contra carabineros en desalojo de megatoma de San Antonio recibe pensión de gracia por el estallido social

    Gobierno renueva urgencia de su proyecto de reforma política y comisión acuerda calendario para despacharlo el lunes

    Opción de Carter en Seguridad y un gabinete sin los partidos tensiona la relación de Kast con Chile Vamos

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes
    Negocios

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

    JP Morgan y banqueros centrales salen en defensa de Powell mientras Trump lo trata de incompetente y corrupto

    Superintendente de Pensiones y paso a fondos generacionales: “Se puede construir un régimen lo suficientemente flexible”

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis
    El Deportivo

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis

    Batacazo ante el club hermano y en el derbi de la ciudad: el París FC elimina al poderoso PSG de la Copa de Francia

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España
    Cultura y entretención

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Antonia Zegers y La Misteriosa Mirada del Flamenco nominadas a los Premios Goya 2026

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump tras ser increpado por caso Epstein
    Mundo

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump tras ser increpado por caso Epstein

    Estudio mapea los 10 principales riesgos políticos para América Latina en 2026

    Fiscalía surcoreana pide pena de muerte contra el expresidente Yoon por liderar una insurrección tras decretar la ley marcial

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender