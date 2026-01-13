SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Disturbios, barricadas y tres detenidos marcan desalojo de las primeras personas de la megatoma de San Antonio

    Este lunes arrancó el operativo que busca retirar a 2 mil familias del predio que el gobierno decidió no expropiar. La medida no estuvo exenta de complicaciones y, por ahora, el albergue destinado para recibir a quienes no tuvieran dónde llegar no ha sido requerido.

     

    A primera hora de este lunes empezó el proceso de desalojo de los terrenos no expropiados de la megatoma de San Antonio, en un operativo marcado por la violencia y la dilación.

    Barricadas, miguelitos, alambres de púas y objetos incendiarios son solo algunos de los obstáculos que recibieron el ingreso de las fuerzas especiales, en un proceso que comenzó cerca de las 7 de la mañana y que recién al mediodía logró el despeje de la primera parcela.

    El desalojo se encuadra en un extenso historial de polémicas y negociaciones entre el Ejecutivo y la inmobiliaria dueña de los terrenos. Esto, dado que hace casi tres años la Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió una orden de desalojo, ratificada por la Corte Suprema en 2024. Tras las negociaciones fallidas entre las partes, el gobierno, representado por el Ministerio de Vivienda de Carlos Montes y objeto de críticas por el fallido proceso, determinó expropiar 110 de las 215 hectáreas, lo que derivó en el desalojo de este 12 de enero.

    El procedimiento se inició por el sur del Cerro Centinela, en el sector 11. Mientras se lanzaban bombas molotov y se quemaban colchones, las fuerzas especiales encontraron resistencia y conflictos. Se registraron tres detenciones: un hombre por la ley antibarricadas y dos mujeres que llevaban una gran cantidad de neumáticos en su camioneta, vehículo que también tenía una irregularidad en sus papeles.

    El ministro de Seguridad Pública Luis Cordero, afirmó que tenían antecedentes de personas ajenas a los ocupantes de la toma que llegaron con el fin de alterar el orden público. “Nosotros tenemos información previa que está vinculada a sujetos que probablemente podían obstaculizar o manifestar resistencia al desalojo”, según sostuvo en un punto de prensa. Igualmente, dijo que la oposición “no ha sido mayor a aquél que nosotros teníamos evaluado”.

    Por su parte, Yanino Riquelme, delegado presidencial de la región, quien calificó los hechos como “incidentes aislados en distintos lugares en el entorno de la zona de trabajo”, también abordó las imprecisiones que se vivieron durante las primeras horas del operativo, el que parecía no avanzar con claridad. La autoridad culpó directamente a los propietarios del terreno: “Hasta el momento no están las maquinarias que comprometió el propietario; nos ha señalado que vienen en camino, pero mientras no las veamos acá, no tenemos certeza de aquello”, afirmó durante la mañana, graficando nuevamente la tensión que ha existido entre los dueños y el Ejecutivo desde las fracasadas negociaciones.

    Desde el lado de la inmobiliaria, en tanto, su abogado, Diego Pereira, expuso que “la empresa comprometió voluntariamente el cierre del terreno desalojado y la demolición de las estructuras existentes en él, labor que se ha visto complicada por los disturbios que se han desarrollado en el lugar”.

    La referencia del profesional era debido a, entre otras cosas, la quema de una excavadora que ya estaba en terreno. Por lo mismo, como los trabajadores que iban a operar las máquinas eran vecinos del sector, se negaron a hacerlo por temor a su integridad física. Finalmente, cerca de las 14:00 horas llegaron las otras máquinas para demoler y evitar retomas.

    Y así, dicho está, durante el mediodía el delegado anunció que la parcela 11, de casi 2,5 hectáreas de extensión, ya estaba despejada y bajo control de Carabineros, aunque con familias aún desarmando sus propiedades. De acuerdo a Esteban Hinojosa, jefe de gabinete de San Antonio, cerca de 47 familias de esa parcela se retiraron voluntariamente y acorde al balance entregado al final de la jornada por las autoridades, se demolieron cerca del 80% de las viviendas de dicho sector.

    Los siguientes avances están previstos para la parcela 13, luego la 15 y posteriormente en Bosques del Mar.

    Una vez finalice todo el operativo, se proyecta que alrededor de 2.000 familias serán desalojadas. El albergue en el Colegio España está preparado para recibir a 148 personas simultáneamente, hasta por cinco días cada una, pero hasta el cierre de esta edición nadie lo había solicitado. “A las 17:00 ya lo cerramos y dejamos al encargado del albergue hasta las 21:00 en caso de que suceda alguna emergencia y alguien quiera ir”, comenta Hinojosa.

    Por lo pronto, perros y gatos no pueden ser acogidos en el establecimiento ni tampoco hay caniles municipales. “Ahí vamos a tener que buscar alguna fórmula de reubicación de esas mascotas”, manifestó el pasado jueves Omar Vera, alcalde de San Antonio.

    Más sobre:MegatomaDesalojoSan AntonioValparaíso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    ¿Quién ordenó los millonarios pagos en la trama bielorrusa? Las cartas de Vivanco para frenar la querella en la Suprema

    Siete ministros salen a defender legado de Boric y La Moneda lanza plataforma que asegura que existen “mil avances”

    Senador Coloma prepara maletas: la carta de Kast para la Embajada de Chile en España

    Ministerio de Seguridad o el Senado: la gran disyuntiva de Rodolfo Carter

    Los cuestionamientos de los organismos de DD.HH. al proceso de liberación de presos políticos iniciado por el régimen en Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    2.
    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a docente del INBA en 2025

    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a docente del INBA en 2025

    3.
    Comienza desalojo de megatoma en San Antonio: ocupantes prenden barricadas

    Comienza desalojo de megatoma en San Antonio: ocupantes prenden barricadas

    4.
    Las definiciones y los episodios que han marcado la carrera de May Chomali, futura ministra de Salud de Kast

    Las definiciones y los episodios que han marcado la carrera de May Chomali, futura ministra de Salud de Kast

    5.
    Amparo Noguera entre las víctimas: formalizan a banda que encabezó millonarias estafas cibernéticas

    Amparo Noguera entre las víctimas: formalizan a banda que encabezó millonarias estafas cibernéticas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información
    Chile

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    ¿Quién ordenó los millonarios pagos en la trama bielorrusa? Las cartas de Vivanco para frenar la querella en la Suprema

    Siete ministros salen a defender legado de Boric y La Moneda lanza plataforma que asegura que existen “mil avances”

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición
    Negocios

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición

    Investigación en contra de la Fed bota al dólar mientras expresidentes salen en defensa de Jerome Powell

    Gobierno ingresa proyecto de negociación ramal y comisión de Trabajo inicia este martes su discusión

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify
    Tendencias

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    Recupera el número uno de Chile: un sólido Alejandro Tabilo vence a Camilo Ugo Carabelli y avanza en el ATP de Auckland
    El Deportivo

    Recupera el número uno de Chile: un sólido Alejandro Tabilo vence a Camilo Ugo Carabelli y avanza en el ATP de Auckland

    El comunicado de la familia Schapira en su despedida de Azul Azul: “Cerramos una etapa importante”

    La oferta del PGA Tour para quitarle terreno al LIV Golf y recuperar a las grandes estrellas

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi
    Cultura y entretención

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Los cuestionamientos de los organismos de DD.HH. al proceso de liberación de presos políticos iniciado por el régimen en Venezuela
    Mundo

    Los cuestionamientos de los organismos de DD.HH. al proceso de liberación de presos políticos iniciado por el régimen en Venezuela

    Trump amenaza con castigar con un arancel del 25% a países que comercien con Irán

    Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos”

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil