Cordero afirma que hay antecedentes de que personas ajenas a la megatoma de San Antonio buscaban “alterar el orden público”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseveró que como autoridades tenían antecedentes de que personas ajenas a los habitantes de la megatoma de San Antonio tenían como propósito “alterar el orden público”.

En medio de un punto de prensa en donde se hicieron presentes diversos secretarios de Estado, Cordero fue consultado sobre los incidentes que han marcado la primera jornada del proceso de desalojo tras el fallo de la Corte Suprema que lo confirmó.

“ Los inicios de los desalojos suelen provocar conflictos similares a los que ustedes han visto el día de hoy . ¿Han sido extraordinarios en relación al desalojo anterior? La respuesta es no. En relación a la cuadrícula que hoy día, de la cual debía tomarse posesión, se pudo tomar posesión, sí y sin ningún inconveniente", planteó el ministro.

Añadiendo que “existe, por lo tanto, la programación tanto para mañana y pasado mañana de las dos cuadrículas adicionales que se deben desalojar. Nosotros tenemos información previa que está vinculada a sujetos que probablemente podían obstaculizar o manifestar resistencia al desalojo. No ha sido mayor aquel que nosotros teníamos evaluado”.

Asimismo, al ser consultado por el origen de las personas que han realizado barricadas y desórdenes en la megatoma, Cordero afirmó que “ tenemos antecedentes de que personas ajenas a la toma tenían por propósito alterar el orden público ”.

“Si son efectivamente ajenos a la toma, va a ser un asunto que vamos a verificar en la medida en que se lleven a cabo las detenciones, pero es información respecto a la cual las policías eran uno de los escenarios que nosotros teníamos al efecto”, agregó el ministro de Seguridad.