SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cordero afirma que hay antecedentes de que personas ajenas a la megatoma de San Antonio buscaban “alterar el orden público”

    El ministro de Seguridad explicó que manejaban información previa que está vinculada a sujetos que probablemente "podían obstaculizar o manifestar resistencia al desalojo".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseveró que como autoridades tenían antecedentes de que personas ajenas a los habitantes de la megatoma de San Antonio tenían como propósito “alterar el orden público”.

    En medio de un punto de prensa en donde se hicieron presentes diversos secretarios de Estado, Cordero fue consultado sobre los incidentes que han marcado la primera jornada del proceso de desalojo tras el fallo de la Corte Suprema que lo confirmó.

    Los inicios de los desalojos suelen provocar conflictos similares a los que ustedes han visto el día de hoy. ¿Han sido extraordinarios en relación al desalojo anterior? La respuesta es no. En relación a la cuadrícula que hoy día, de la cual debía tomarse posesión, se pudo tomar posesión, sí y sin ningún inconveniente", planteó el ministro.

    Añadiendo que “existe, por lo tanto, la programación tanto para mañana y pasado mañana de las dos cuadrículas adicionales que se deben desalojar. Nosotros tenemos información previa que está vinculada a sujetos que probablemente podían obstaculizar o manifestar resistencia al desalojo. No ha sido mayor aquel que nosotros teníamos evaluado”.

    Asimismo, al ser consultado por el origen de las personas que han realizado barricadas y desórdenes en la megatoma, Cordero afirmó que “tenemos antecedentes de que personas ajenas a la toma tenían por propósito alterar el orden público”.

    “Si son efectivamente ajenos a la toma, va a ser un asunto que vamos a verificar en la medida en que se lleven a cabo las detenciones, pero es información respecto a la cual las policías eran uno de los escenarios que nosotros teníamos al efecto”, agregó el ministro de Seguridad.

    Más sobre:Luis CoderoSeguridadMegatomaSan AntonioMegatoma San Antonio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vytal Group completa la adquisición de Chilevisión

    Escalan escaramuzas en desalojo de megatoma de San Antonio: Carabineros detiene a dos personas en vehículo con encargo por robo

    Vallejo se suma a Boric: valora “cambio de tono” de Kast y llama a la oposición a aprobar proyecto de sala cuna universal

    Tribunal reagenda audiencia de preparación de juicio oral en causa de megaincendio de Valparaíso

    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    Sala cuna: gobierno de Boric culpa a equipo de Kast por demora, pero se mantiene resistencia del oficialismo

    Lo más leído

    1.
    Así fue como los estafadores lograron que Amparo Noguera sacara fondos mutuos, pidiera créditos y entregara sus tarjetas

    Así fue como los estafadores lograron que Amparo Noguera sacara fondos mutuos, pidiera créditos y entregara sus tarjetas

    2.
    Las definiciones y los episodios que han marcado la carrera de May Chomali, futura ministra de Salud de Kast

    Las definiciones y los episodios que han marcado la carrera de May Chomali, futura ministra de Salud de Kast

    3.
    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    4.
    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    5.
    Un periodista, ex director de diarios y ex ejecutivo de CMPC, asoma como ministro de Defensa: Guillermo Turner

    Un periodista, ex director de diarios y ex ejecutivo de CMPC, asoma como ministro de Defensa: Guillermo Turner

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Cordero afirma que hay antecedentes de que personas ajenas a la megatoma de San Antonio buscaban “alterar el orden público”
    Chile

    Cordero afirma que hay antecedentes de que personas ajenas a la megatoma de San Antonio buscaban “alterar el orden público”

    Escalan escaramuzas en desalojo de megatoma de San Antonio: Carabineros detiene a dos personas en vehículo con encargo por robo

    Vallejo se suma a Boric: valora “cambio de tono” de Kast y llama a la oposición a aprobar proyecto de sala cuna universal

    Vytal Group completa la adquisición de Chilevisión
    Negocios

    Vytal Group completa la adquisición de Chilevisión

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP

    Las propuestas de la CPC al próximo gobierno para reducir plazos de permisología

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA
    Tendencias

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Terremoto merengue: Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ante el Barcelona
    El Deportivo

    Terremoto merengue: Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ante el Barcelona

    Octavio Rivero avizora el Superclásico contra Colo Colo: “Ojalá podamos llevarnos la victoria”

    Una carrera de éxitos marcada por una sanción por dopaje: Natalia Duco se perfila como la ministra del Deporte de Kast

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    “Hay que escuchar a todos los protagonistas”: la escena chilena de shows en alerta ante nueva disputa por el Nacional
    Cultura y entretención

    “Hay que escuchar a todos los protagonistas”: la escena chilena de shows en alerta ante nueva disputa por el Nacional

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Europa ante semana crucial de Groenlandia: entre calmar a Trump e involucrar a la OTAN en defensa de la isla
    Mundo

    Europa ante semana crucial de Groenlandia: entre calmar a Trump e involucrar a la OTAN en defensa de la isla

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Sheinbaum dice que mantuvo “una muy buena conversación” con Trump tras última polémica

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil