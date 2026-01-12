SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Comienza desalojo de megatoma en San Antonio: ocupantes prenden barricadas

    El delegado de Valparaíso aseguró que el proceso de desalojo será paulatino, y que se centrará en el sector ocupado por personas que no formarían parte del proyecto habitacional.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Cerca de las 7.00 de la mañana de este lunes, Carabineros y personal municipal de San Antonio llegaron hasta el cerro Centinela para desalojar un sector de la megatoma ubicada en ese lugar de la Región de Valparaíso.

    En concreto, los trabajos de despeje se están llevando a cabo por el sector de Cartagena, en la Plaza de los Corazones.

    El delegado de Valparaíso, Yanino Riquelme, informó que el desalojo se realizará de forma paulatina, y que la situación “se irá evaluando día a día”.

    “Más de 4.100 familias están poblando en este sector y, por lo tanto, lo que se ha hecho es una propuesta de ocupación de una parte del terreno total, del orden de unas 200-210 hectáreas, se van a ocupar alrededor de 110 hectáreas para un proyecto habitacional, y por lo tanto el resto del terreno, y cumpliendo por supuesto con el mandato judicial de los tribunales, se va a hacer la desocupación de aquello", sostuvo.

    En ese sentido, aseguró que se tendrá un contingente policial "durante todos estos días, estamos apoyados con el auxilio de la fuerza pública, por parte de Carabineros de Chile, pero además está todo el despliegue de los distintos organismos y entes en conjunto con la Municipalidad".

    JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

    Riquelme señaló que el éxito del desalojo depende también de la capacidad de los albergues, por lo que estarían trabajando junto a la Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social para asegurar ese requisito.

    En total, serían cerca de 2 mil familias las que estarían fuera del plan habitacional, “por lo tanto son las que se van a desocupar. Esa planificación considera un tiempo de varias semanas, de varios meses, incluso de acuerdo a la planificación original", indicó el delegado.

    Desde Carabineros, confirmaron que se registraron incidentes cuando personal policial llegó a desalojar el lugar. En concreto, algunos ocupantes prendieron barricadas, tiraron piedras a equipo policial y comenzaron a detonar petardos.

    La general Patricia Vásquez, jefa de zona de la quinta región, aseguró que, de momento, no hay personas detenidas.

    “Esperamos operar en tranquilidad, lo más importante es dar y transmitir que Carabineros es el auxilio de la fuerza pública para que los organismos profesionales, tanto de la delegación, municipalidad, Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, operen con tranquilidad”, sostuvo.

    La autoridad policial aseguró que esta mañana se efectuó una reunión de coordinación “muy temprano, cerca de las 6.30 horas, y ya la gente se está desplegada”.

    “Tenemos también dispositivos que se encuentran en apresto en las principales rutas de San Antonio, específicamente las que van hacia el puerto, que también es importante tener vigilancia policial. Contamos con los medios suficientes para operar con tranquilidad en el terreno”, aseveró.

