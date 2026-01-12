Escalan escaramuzas en desalojo de megatoma de San Antonio: Carabineros detiene a dos personas en vehículo con encargo por robo

Las primeras horas del desalojo de la megatoma de San Antonio han estado marcadas por barricadas y enfrentamientos entre personal policial y ocupantes del sector. Hasta el momento, Carabineros ha constatado la detención de tres personas, un hombre y dos mujeres.

La general Patricia Vásquez, jefa de la V zona de Valparaíso, detalló que “tenemos un detenido por ley anti-barricadas que fue pesquisado por Carabineros al exterior de la toma, y también tenemos una camioneta totalmente irregular que se interceptó en San Antonio, donde dos personas de sexo femenino transportaban una gran cantidad de neumáticos, que pueden ser ocupados justamente para ser barricadas" .

En esta última detención, mediante diligencias investigativas realizadas por miembros de la institución policial, se corroboró que el vehículo mantenía un encargo vigente por robo.

A su vez, Vásquez aclaró que “esta es una toma que tiene características especiales, en el sentido que son 110 hectáreas que hay que desalojar. Por lo tanto, claramente hay resistencia y hay escaramuzas que se van dando en el territorio y en diferentes partes, como lo pudieron visualizar en terreno”.

Adicionalmente, la uniformada destacó que de acuerdo a la planificación se ha logrado controlar en su totalidad una de las tres zonas que se intervendrán durante la primera fase y que ya cuenta con el camino habilitado para el ingreso de las máquinas de demolición.

Al finalizar, reiteró el llamado a desalojar la zona de forma voluntaria, velando por el mejor resultado de este ejercicio. “Hacer un llamado a las personas a obedecer cuando Carabineros les dice que, por favor, abandonen sus casas, sus viviendas, porque solamente es para proteger a ellos” enfatizó la general Vásquez.