Dos funcionarios heridos: Carabineros advierte un “alto grado de violencia” en el desalojo de la megatoma de San Antonio

Ayer lunes se dio inicio al desalojo de un sector de la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso, durante esa jornada los ocupantes prendieron barricadas y lanzaron objetos contra funcionarios de Carabineros. Este martes, en el día dos de la desocupación del terreno, la situación ha estado “más difícil” que ayer.

Así lo confirmó la general Patricia Vásquez, jefa de la zona de Carabineros Valparaíso. En un punto de prensa, la autoridad policial señaló que la mañana de este martes dos carabineros fueron baleados en el operativo, mientras que ayer, un funcionario de la PDI fue lesionado por los ocupantes.

En ese sentido, Vásquez afirmó que se ha registrado un “alto nivel de violencia en el lugar, y en sitios adyacentes a donde está operando Carabineros”.

En concreto, uno de los funcionarios, un cabo segundo, recibió un perdigón en su rodilla, mientras que un sargento fue baleado con un arma de fuego en uno de sus brazos.

“Nos hemos encontrado con un alto grado de violencia, estamos hablando de armas de fuego y también de crimen organizado", señaló la general.

En ese sentido, aseguró que “hay imágenes que han sido captadas a través de los drones institucionales que están operando en el lugar donde se ve claramente gente con armamento hechizo y armas de fuego corta, para atentar en contra de la policía".

A eso se suma que se ha encontrado munición en el lugar: “24 casquillos de armamento calibre 12 y 22″, informó la jefa de zona.

Con ese análisis, la autoridad policial confirmó que “ el escenario se ha visto más dificultado que el día de ayer, puesto que en este momento ya tenemos dos carabineros lesionados a balas".

Vásquez señaló que aún no hay certeza respecto a quienes habrían disparado contra los funcionarios, aunque destacó que hay “sujetos de interés”.

“Se tenía un análisis del sector donde se está operando, pero no hay que descartar ninguna hipótesis, puede ser gente que esté ahí (en la toma) o gente que se haya desplazado para delinquir, hay crimen organizado", sostuvo.