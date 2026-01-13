SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Lanzaron más de 19 bombas incendiarias”: disparan contra carabinero en desalojo de la megatoma de San Antonio

    Desde la institución uniformada aseguraron que el funcionario se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    A primera hora de este martes, Carabineros, funcionarios de la Municipalidad de San Antonio y de la Delegación Presidencial llegaron hasta el cerro Centinela para materializar el desalojo de las parcelas 13 y 15 de la megatoma emplazada en el lugar.

    Este es el segundo día del desalojo programado, y al igual que la jornada del lunes, el operativo no ha estado exento de incidentes.

    Desde temprano, los ocupantes prendieron barricadas en el lugar y se enfrentaron a Carabineros. Fue en esos enfrentamientos donde un funcionario resultó herido a bala.

    Según confirmó el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, y la general Patricia Vásquez, jefa de zona de la quinta región, un sargento segundo fue baleado en su codo izquierdo.

    La autoridad policial reconoció que en el sector los ocupantes “están actuando con mucha violencia”, por lo que reforzó que los equipos policiales se manejarán con especial cuidado.

    El funcionario policial herido fue trasladado hasta el hospital de San Antonio, donde se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

    “Un terreno hostil”

    Pasadas las 5.00 de la mañana personal de Carabineros se constituyó en el lugar para concretar el desalojo. Según explicó la general Vásquez, ocupantes del terreno prendieron barricadas y lanzaron “más de 19 bombas incendiarias en contra del personal de Carabineros”.

    En consecuencia, se habrían activado los protocolos y cerca de las 7.00 horas llegó refuerzo policial de Orden Público al lugar. En ese momento, el carabinero lesionado recibió una bala de calibre 9 milímetros.

    La general Vásquez aseguró que esta situación obliga a que “el actuar de Carabineros va a ser mucho más lento”.

    “Vamos a ir asegurando el terreno de a poco, puesto que ayer ya hubo un funcionario de la PDI lesionado por perdigones, y hoy tenemos un carabinero lesionado. Por lo tanto, sabemos que estamos en un terreno hostil”, sostuvo.

    La autoridad policial precisó que dentro de la toma hay gente que se ha organizado y está actuando “con mucha violencia”. “La preocupación principal es que hay grupos armados que están operando al interior de la toma”, sostuvo.

    Más sobre:San AntonioCarabinerosBarricadasMegatomaDesalojo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Elizalde y defensa del legado de Boric: “Es evidente que el país está mucho mejor que lo que estaba hace cuatro años”

    Ministro Cordero defiende separación de seguridad penitenciaria y reinserción en reforma a Gendarmería

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

    Ministro Cataldo y avance legislativo del FES: “Hoy día solo requerimos la voluntad política”

    Lo más leído

    1.
    Cámara aprueba proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados y vuelve al Senado

    Cámara aprueba proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados y vuelve al Senado

    2.
    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    3.
    Los gestos que Kast pidió para Ximena Lincolao en la inauguración de Congreso Futuro: se perfila en Ciencias

    Los gestos que Kast pidió para Ximena Lincolao en la inauguración de Congreso Futuro: se perfila en Ciencias

    4.
    Cadem: 51% cree que la principal razón de EE.UU. para intervenir Venezuela fue para quedarse con el petróleo

    Cadem: 51% cree que la principal razón de EE.UU. para intervenir Venezuela fue para quedarse con el petróleo

    5.
    ¿Quién ordenó los millonarios pagos en la trama bielorrusa? Las cartas de Vivanco para frenar la querella en la Suprema

    ¿Quién ordenó los millonarios pagos en la trama bielorrusa? Las cartas de Vivanco para frenar la querella en la Suprema

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Temblor hoy, martes 13 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 13 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Elizalde y defensa del legado de Boric: “Es evidente que el país está mucho mejor que lo que estaba hace cuatro años”
    Chile

    Elizalde y defensa del legado de Boric: “Es evidente que el país está mucho mejor que lo que estaba hace cuatro años”

    Ministro Cordero defiende separación de seguridad penitenciaria y reinserción en reforma a Gendarmería

    “Lanzaron más de 19 bombas incendiarias”: disparan a carabinero en desalojo de la megatoma de San Antonio

    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell
    Negocios

    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

    Telefónica sella alianza con OpenAI y ofrecerá ChatGPT Plus gratis por seis meses a clientes de Movistar

    Apple elige a Google para impulsar su estrategia de inteligencia artificial y renovar Siri

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Una rápida negociación: las cifras detrás de la llegada de Javier Méndez a Colo Colo
    El Deportivo

    Una rápida negociación: las cifras detrás de la llegada de Javier Méndez a Colo Colo

    Revelan conversación con Assadi para que se quede a pelear el título con la U y no acepte oferta del equipo de Sampaoli

    Escándalo en el vóleibol: la grave denuncia de Colo Colo contra el público de la UC de la Liga Femenina

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    De Matapanki a Roberto Parra: guía con películas para ver en Ñuble Cine 2026
    Cultura y entretención

    De Matapanki a Roberto Parra: guía con películas para ver en Ñuble Cine 2026

    At Folsom Prison: la oda de Johnny Cash a los reclusos y a sus propias penurias

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    La ONU pide a Irán el fin de la represión y critica que “se tilde de ‘terroristas’ a los manifestantes”
    Mundo

    La ONU pide a Irán el fin de la represión y critica que “se tilde de ‘terroristas’ a los manifestantes”

    Illinois demanda a la administración Trump por el despliegue del ICE y alerta de un “flagrante abuso de poder”

    Zelenski reclama “nuevos paquetes de asistencia” a Ucrania tras la última oleada de ataques de Rusia

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil