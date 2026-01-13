“Lanzaron más de 19 bombas incendiarias”: disparan contra carabinero en desalojo de la megatoma de San Antonio

A primera hora de este martes, Carabineros, funcionarios de la Municipalidad de San Antonio y de la Delegación Presidencial llegaron hasta el cerro Centinela para materializar el desalojo de las parcelas 13 y 15 de la megatoma emplazada en el lugar.

Este es el segundo día del desalojo programado, y al igual que la jornada del lunes, el operativo no ha estado exento de incidentes.

Desde temprano, los ocupantes prendieron barricadas en el lugar y se enfrentaron a Carabineros. Fue en esos enfrentamientos donde un funcionario resultó herido a bala.

Según confirmó el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, y la general Patricia Vásquez, jefa de zona de la quinta región, un sargento segundo fue baleado en su codo izquierdo.

La autoridad policial reconoció que en el sector los ocupantes “están actuando con mucha violencia”, por lo que reforzó que los equipos policiales se manejarán con especial cuidado.

El funcionario policial herido fue trasladado hasta el hospital de San Antonio, donde se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

“Un terreno hostil”

Pasadas las 5.00 de la mañana personal de Carabineros se constituyó en el lugar para concretar el desalojo. Según explicó la general Vásquez, ocupantes del terreno prendieron barricadas y lanzaron “más de 19 bombas incendiarias en contra del personal de Carabineros”.

En consecuencia, se habrían activado los protocolos y cerca de las 7.00 horas llegó refuerzo policial de Orden Público al lugar. En ese momento, el carabinero lesionado recibió una bala de calibre 9 milímetros.

La general Vásquez aseguró que esta situación obliga a que “el actuar de Carabineros va a ser mucho más lento”.

“Vamos a ir asegurando el terreno de a poco, puesto que ayer ya hubo un funcionario de la PDI lesionado por perdigones, y hoy tenemos un carabinero lesionado. Por lo tanto, sabemos que estamos en un terreno hostil”, sostuvo.