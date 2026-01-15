SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio y ya hay una persona detenida por encender barricadas

    El sujeto fue identificado mediante el sistema de drones, siendo detectado en una camioneta y transportando neumáticos.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Sofía Álvarez

    El delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, informó cómo se desarrolla la cuarta jornada de desalojo de la megatoma de San Antonio, donde confirmó que una persona fue detenida en la madrugada de este jueves.

    Para hoy están programadas labores en los sectores Dignidad 3, Bosques del Mar, Bosque 1 y Bosque 2. Al igual que los días anteriores, se desarrollará de manera progresiva conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.

    “Estamos respetando las zonas que están definidas, que conocen los pobladores, que conocen los dirigentes de las cooperativas y, por lo tanto, nos estamos apegando estrictamente a ello. Eso ha significado, entendemos nosotros, que hoy día ya hay bastante más comprensión, bastante más calma de los pobladores”, explicó Riquelme.

    En esa línea, al ser consultado por incidentes, remarcó que ha sido una jornada tranquila y que una persona fue detenida en la madrugada de este jueves, luego de ser vista a través del seguimiento con el sistema de drones.

    “Se detecta una persona en una camioneta que está portando neumáticos y que enciende una barricada. Así que él ya está detenido por Ley de barricada”, detalló el delegado presidencial.

    Respecto al avance que se ha concretado del desalojo, la autoridad regional indicó que se comenzó con la parcela número 11 y 13, la primera siendo 100% demolida y con control total en el territorio.

    “En la parcela 11 estamos hablando de 2,5 hectáreas aproximadamente. 44 familias. En la parcela 13 estamos hablando de 2,3 hectáreas, 32 familias. En ambos casos ya todas las familias, o sea, se tomó el control de ambos territorios, por supuesto. En el caso de la parcela 11, además, ya está 100% demolida y el propietario empezó el día de ayer a acercar”, mencionó el delegado.

    Asimismo, Riquelme precisó que existe el caso de la parcela 15, territorio donde los pobladores aseguran ser propietarios y que tienen documentación de titularidad de los terrenos. Ante ello, se postergará el desalojo de aquella parte hasta obtener una resolución de tribunales.

